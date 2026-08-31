Kulak memesinde oluşan çapraz çizgi veya kıvrım şeklinde kendini gösteren Frank işareti, tıp dünyasında koroner arter sertleşmesi ve çeşitli kalp hastalıklarıyla doğrudan bağlantılı kabul edilen önemli bir fiziksel muayene bulgusudur. 1970'lerde Dr. Sanders T. Frank'ın kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini öne sürdüğü bu belirti, tıbbi literatüre "Frank Çizgisi" (veya diagonel kulak memesi çizgisi) olarak geçmiştir. Frank çizgisine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da bilinen ve dikkat çeken araştırmalardan birini sizinle paylaşalım...

45 yetişkin hastanın incelendiği bir araştırmada otopsiye alınan kişilerin kulak memelerinden ve kalplerinin dört farklı odacığından doku örnekleri alınıp mikroskop altında detaylıca analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda bu kulak çizgisine sahip olan ve olmayan kişilerin yaş ortalamaları arasında belirgin bir fark görülmemiş ancak kulak memesinde bu çizgiyi taşıyan bireylerin kalplerinin anlamlı derecede daha ağır olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yine bu kişilerde kalbin kanı pompalamakla görevli hem sol hem de sağ karıncık duvarlarının belirgin biçimde kalınlaştığı ve bu durumun istatistiksel açıdan tesadüf olamayacak kadar güçlü bir ilişkiye işaret ettiği belirlenmiştir. Kulak memesindeki kıvrım bölgesinden alınan dokuların detaylı incelemesinde ise kıvrımın tam altında yer alan atardamarlarda esneklik kaybı ve bağ dokusu artışı, çevre dokularda yaygın sertleşme ve dokuyu besleyen sinirlerde zamana bağlı bir yıpranma ile bozulma süreci saptanmıştır. Tüm bu veriler bütüncül olarak değerlendirildiğinde, kulak memesinde beliren bu masum görünümlü çizginin aslında damar ve sinir yapısındaki kademeli bir bozulmanın sonucu olduğunu ve bu durumun kalp kasındaki yapısal değişimlerle son derece güçlü bir paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır.

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Frank işareti (Frank çizgisi) dereceleri nelerdir?

Tıbbi literatürde kabul gören ana risk sınıflandırmasına göre durumun en hafif seyrettiği seviye çizginin yalnızca tek bir kulakta ve yarım şekilde görüldüğü "tek taraflı tamamlanmamış" evre olarak tanımlanır. Eğer çizgi her iki kulak memesini de tamamen kaplıyorsa bu "çift taraflı tamamlanmış" evre olarak adlandırılır ve kardiyovasküler risk açısından en tehlikeli ve en ağır seviye olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra doğrudan kardiyovasküler risk oranlarıyla eşleştirilmese de kulaktaki doku değişiminin boyutunu belirlemek amacıyla kullanılan bir diğer evreleme sisteminde ise durum şu dört farklı aşamada inceleniyor:

1. Derece: Kulak memesi yüzeyinde hafif çizgilerin oluşmaya başladığı ilk evre.

2a Derecesi: Çizik tabanının hâlâ net bir şekilde görülebildiği yüzeysel çizgi.

2b Derecesi: Çizginin kulak memesinin yarısından fazlasına uzandığı orta seviyedeki derinleşme evresi.

3. Derece: Çizgi kulak memesinin tabanını tamamen görünmez hale getirir ve kulak memesini baştan sona yaran derin yarık oluşturur.

Uzmanlar, kulak memesinde bu tür belirgin çizgiler veya derin kırışıklıklar fark eden kişilerin olası kalp ve damar sağlığı risklerine karşı erken önlem almak adına kardiyolojik muayenelerini aksatmamaları gerektiğini ifade ediyor.

Referanslar

George S Stoyanov, Deyan Dzhenkov, Lilyana Petkova, Nikolay Sapundzhiev, Svetoslav Georgiev. "The Histological Basis of Frank’s Sign". Şuradan alındı: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8134579/ (25.07.2020).

"What is Frank’s Sign? Diagonal Earlobe Crease (DELC)". https://med.stanford.edu/stanfordmedicine25/blog/archive/2015/what-is-the-name-of-this-sign.html (02.07.2015)