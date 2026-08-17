Yaşlandıkça hafızamızın zayıflaması ve en basit detayları bile unutmaya başlamamız, uzun yıllar boyunca yalnızca beyindeki nöronların yıpranması ve sinapsların zayıflamasıyla açıklanıyordu. Ancak bilim dünyasında çığır açan yeni bir araştırma dikkatimizi son yıllarda en çok tartıştığımız organlardan birine, bağırsaklarımıza çekiyor. Yapılan son çalışmalar, yaşa bağlı bellek sorunlarının arkasında doğrudan bağırsaklarımızdaki mikrobiyom değişimlerinin ve bu değişimlerin beyinle olan hayati iletişim bağını nasıl sabote ettiğinin yattığını gösteriyor.

Bağırsak ve beyin arasındaki gizli yolculuk: İnterosepsiyon

Beynimizin, vücudumuzun içinde olup bitenleri bilinçaltı düzeyde algılamasını sağlayan sisteme bilim dünyasında interosepsiyon (içsel algı) adı veriliyor. Görme, işitme veya dokunma gibi dış dünyayı algılayan duyularımızın aksine, iç organlarımızın durumunu takip eden bu gizli duyusal sistemin en büyük otobanı ise vagus siniridir. Vagus siniri; beynimizi kalbimiz, akciğerlerimiz ve en önemlisi de bağırsaklarımızla birbirine bağlayarak sindirimden ruh haline kadar birçok süreci yönetmeye yardımcı olur.

Arc Enstitüsü (Arc Institute) tarafından yürütülen ve saygın bilim dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, bağırsaklardan vagus siniri yoluyla beyne gönderilen bu içsel sinyallerin, aslında canlıyı yaşa bağlı zihinsel gerilemeye karşı koruduğu keşfedildi. Araştırmacılar, yaşlı farelerde vagus sinirine bağlanan belirli bağırsak duyusal nöronlarını uyardıklarında, bu hayvanların zihinsel işlevlerini gençlik düzeyine geri döndürmeyi başardılar.

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Unutkanlığın suçlusu bakteriler

Uzmanlar yaşlandıkça bu hayati içsel iletişim neden zayıfladığını bulmak için yaşlı ve genç fareleri bir ay boyunca aynı kafeste yaşattılar. Farelerin birbirlerinin dışkısını yiyerek kolayca mikrobiyom transferi yapabildiği bu süreçte, genç farelerin mikrobiyom yapısı yaşlı farelerinkine benzedi. Sadece bir ay içinde genç farelerin kısa süreli hafızaları o kadar zayıfladı ki, hafıza ve labirent testlerinde yaşlı farelerden farksız hale geldiler.

Yaşlı farelere antibiyotik tedavisi uygulanıp bağırsak mikrobiyomları temizlendiğinde ya da mikrobiyomsuz olarak doğan fareler incelendiğinde ise, bu hayvanların zihinsel gerilemesinin çok daha yavaş olduğu veya gençlik işlevlerini geri kazandıkları görüldü.

Sistem nasıl çöküyor? Adım adım “bağırsak-beyin” tıkanıklığı

Bu bakterinin hafızamızı sabote etme süreci, vücudumuzun içindeki hayati bir iletişim hattının fiziksel olarak tıkanmasına benziyor:

1. Davetsiz misafir çoğalıyor: Yaşlandıkça bağırsaklarımızda Parabacteroides goldsteinii adlı özel bir bakteri türü hızla çoğalmaya başlıyor.

2. Aşırı yağ üretimi: Bu bakteri, kendi yaşam faaliyetleri sırasında doğal olarak yüksek miktarda özel yağ asitleri salgılıyor. Yaşlandıkça bakteri sayısı arttığı için bu yağ molekülleri bağırsakta birikmeye başlıyor.

3. Savunma sistemi alarma geçiyor: Bağırsaktaki bağışıklık hücrelerimiz, bu aşırı yağ birikimini bir tehdit olarak algılıyor ve hemen koruma moduna geçerek iltihap salgısı üretmeye başlıyor.

4. İletişim kablosu paslanıyor: Salgılanan bu iltihap molekülleri, bağırsak ile beyin arasındaki o meşhur “veri otobanı” olan vagus sinirine zarar veriyor. Sinyallerin geçişini baskılayarak hattı adeta felç ediyor.

5. Bellek merkezinde elektrikler kesiliyor: Bağırsaktan gelmesi gereken koruyucu sinyaller bu tıkanıklık nedeniyle yukarı ulaşamayınca, beynimizin bellek merkezi (hipokampüs) yeni anılar kaydetme becerisini kaybediyor. Sonuç olarak, günlük hayatımıza unutkanlık olarak yansıyan o süreç tetikleniyor.

Hafızayı yeniden güçlendirmek mümkün

Çalışmanın en umut verici kısmı ise halihazırda hafıza kaybı yaşayan canlılarda bu sürecin geri döndürülebilir olduğunun kanıtlanması oldu. Bilim insanları bilişsel gerilemeyi durdurmak için birkaç farklı tedavi yöntemi geliştirdi:

İlk olarak, sadece P. goldsteinii bakterisini hedef alıp yok eden özel bir virüs, yani bakteriyofaj (faj) tedavisi uygulandı. Bu yöntemle bakterinin sayısı azaltıldı, MCFA seviyeleri düştü ve farelerin bellek performansında gözle görülür bir iyileşme sağlandı.

İkinci ve en dikkat çekici müdahale ise son dönemde kilo kaybı tedavilerinde adını sıkça duyduğumuz GLP-1 reseptör agonistleri ve bağırsak hormonu CCK (kolesistokinin) kullanımıyla yapıldı. Fareler bu maddelerle tedavi edildiğinde vagus sinirleri doğrudan uyarıldı ve yaşa bağlı zihinsel gerileme tamamen geri döndürüldü.

Bu bulgular, geleneksel olarak yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul ettiğimiz hafıza kayıplarının, aslında doğrudan bağırsaklar gibi müdahale edilmesi çok daha kolay bölgeler üzerinden kontrol edilebileceğini kanıtlıyor. Araştırma ekibi şu anda bu bağırsak-beyin aksının insanlarda da aynı şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak ve bu mekanizmanın demans (bunama) gibi daha ciddi nörodejeneratif süreçlerdeki rolünü anlamak için yeni çalışmalar yürütüyor.

İnsanlarda vagus siniri uyarımı; implante edilen küçük cihazlar aracılığıyla halihazırda dirençli epilepsi ve inme sonrası fiziksel iyileşme tedavilerinde güvenle kullanılıyor. Bu tedavileri alan hastaların bilişsel becerilerinde ve hafızalarında belirgin iyileşmeler rapor etmesi, insanlarda da benzer bir koruyucu mekanizmanın varlığını güçlü bir şekilde destekliyor.

Kaynaklar: "Memory loss is fuelled by gut microbes in ageing mice". Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/d41586-026-00768-6.

"Your Gut May Be Behind Age-Related Memory Loss, According To New Research". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/your-gut-may-be-behind-age-related-memory-loss-and-new-research-shows-it-could-be-reversible-cognitive-decline.

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