İlişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel

En güçlü ilişkilere sahip çiftler, ilişkilerine anlam katan ve bunu bilinçli şekilde sürdürdükleri ritüeller geliştiriyor. Aile terapisti Soo Jin Lee’ye göre en mutlu çiftler, tüm çatışmalardan kaçınan ya da birbirlerine sürekli büyük jestler yapan çiftler değil. “Onları farklı kılan şey, düzenli olarak küçük ama ortak paylaşım anlarına, birbirlerinin duygularına ve ihtiyaçlarına dikkat etmeye geri dönmeleri.”

1. Düzenli ilişki değerlendirmeleri yapın

Belki partneriniz kısa süre önce sizi kırdı. Yaptığınız bir konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı ya da partneriniz sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu. Bu duyguların içinizde birikip sonunda büyük bir tartışmaya dönüşmesini önlemek için düzenli ilişki değerlendirmeleri yapmayı alışkanlık hâline getirin.

Mutlu çiftleri diğerlerinden ayıran şey, yalnızca kriz anlarını yönetmek yerine duygusal bağlarını düzenli olarak korumaya ve beslemeye kararlı olmalarıdır. Birbirlerinden uzaklaştıklarını hissettiklerinde bunu ele almak için büyük bir tartışmanın çıkmasını beklemezler. Düzenli ilişki sohbetleri yapmanın en güzel yanı, açıkça konuşmak için her zaman bir fırsatınızın olacağını bilmektir. Böylece ikiniz de olaylara farklı açılardan bakabileceğinizi anlayabilir ve ileride hayal kırıklığına dönüşebilecek gerilimleri daha büyümeden azaltabilirsiniz.

Ruh sağlığı danışmanı Nirmala Bijraj: "İlişki değerlendirmesi; ikinizin de nasıl olduğunu, geçtiğimiz hafta nelerin iyi veya kötü gittiğini, nerede daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunuzu ya da birbirinize nasıl destek olabileceğinizi konuştuğunuz bir sohbet olabilir" açıklamasında bulundu.

Bijraj’a göre bu zamanı partnerinizin size verdiği destek için teşekkür etmek, olumlu duygularınızı paylaşmak ve ilişkinizde sizi zorlayan belirli konuları ele almak için de kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, sağlıklı bir ilişkinin temel unsurları olan güçlü iletişim ve karşılıklı kabullenme duygusunu geliştirmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

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2. Birlikte eğlenin

Eğlenceli olmak, yakınlık kurmak için etkili bir araçtır. Birlikte saçmalamak, gülmek ve hayatı fazla ciddiye almamak duygusal bağı güçlendirir, olumlu duyguları artırır ve her iki tarafın da kendisi gibi davranabileceği özgür bir alan yaratır. Araştırmalar da ilişkide eğlencenin stresi azalttığını ve kişisel gelişime ve yeniliklere daha açık olmayı desteklediğini gösteriyor.

Uzun süreli ve güçlü bağlar kuran çiftler, günlük hayatın otomatik akışını kıran yaratıcı veya eğlenceli ritüelleri sıklıkla paylaşırlar. Bu, hafta boyunca birbirinize sesli mesajlarla sevgi notları göndermek, birlikte hayali tatiller planladığınız ya da eski fotoğraf albümlerine bakıp geçmiş anıları ve hikâyeleri yeniden konuşmak şeklinde olabilir.

3. Birbirinize alan tanıyın

Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Partnerimiz ile hayatımızı birçok açıdan paylaşıyoruz. Çocuklarla birlikte vakit geçiriyor, arkadaşlarımızı ziyaret ediyor ve benzer ilgi alanlarını paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak zamanınızın tamamını birlikte geçirmek zaman zaman aranızda gerilim yaratabilir.

İlişkinizdeki dengeyi yeniden kurmak için bizi “biz” yapan özelliklere daha fazla odaklanmaya karar verin. Bazen aynı odada farklı şeyler yapın. Örneğin; o video oyunu oynarken, siz kitap okuyabilirsiniz. Kendinize öncelik vermek, birbirinize daha dengeli ve sakin bir şekilde dönmenizi sağlar.

4. Anlamlı ritüeller oluşturun

Çiftler zamanla kaçınılmaz olarak ortak rutinler geliştirir. Lee’ye göre mutlu çiftler, bu günlük alışkanlıkları bilinçli bir bağ kurma fırsatına dönüştürerek daha anlamlı hâle getiriyor. Örneğin; duyusal deneyimlerden yararlanarak birlikte sakinleşmek ve sinir sistemlerini düzenlemek için kısa anlar yaratabilirler. Yemekten önce bir mum yakmak, geçmişi hatırlatan bir yemek pişirmek, mutfakta yavaşça dans etmek veya birlikte farkındalık çalışması yapmak buna örnek olabilir.

Çiftler birlikte yavaşladıklarında, bu sadece birkaç dakikalığına bile olsa, yan yana hayatı yönetmekten yeniden birlikte hayat yaşamaya geçerler. Bu alışkanlıkların kalıcı olmasını sağlayan şey karmaşıklıkları değil, taşıdıkları anlamdır. Ritüeller sizin kültürünüzden, ortak hikâyenizden ve sevgi dilinizden beslendiğinde sürdürülebilir hâle gelir. Amaç ‘mutluluk için bir formül bulmak’tan çok, birbirinize yeniden kavuşmanın ve birbirinizin yanında kendinizi evinizde hissetmenin nasıl bir duygu olduğunu hatırlamaktır.

5. Yakınlığa öncelik verin

Fiziksel yakınlık, sağlıklı ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Araştırmalar, cinsel aktivitenin stresi ve kan basıncını azaltabildiğini ve boşanma oranlarının daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Ancak cinselliğin dışında da yakınlık kurmanın pek çok yolu var. Zor bir günün ardından partnerinize nasıl hissettiğini sormak, arabada el ele tutuşmak, beklenmedik bir anda flörtöz bir mesaj göndermek veya partnerinizi küçük bir hediyeyle şaşırtmak bunlardan yalnızca birkaçı. Günlük hayatın içine serpiştirilen bu küçük yakınlık anları romantizmi canlı tutabilir ve çiftlerin zamanla kendilerini yalnızca aynı evi paylaşan iki insan gibi hissetmelerini önleyebilir.

Günün yalnızca yapılacak işleri ve sorumlulukları hakkında konuşmak yerine, birkaç dakikanızı duygusal olarak birbirinizle bağ kurmaya ayırın.

Kaynak: Julie Nguyen. "5 Weekly Rituals That Keep Relationships Happy and Connected, According to Therapists". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/things-happiest-couples-do-weekly-12037823.

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