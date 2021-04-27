Yemek yapmak kimine göre oldukça keyifli bir iş olsa da birçoğumuz günlük hayattaki koşturmacalarımız sebebiyle yapılışı kolay, az malzemeli yemek tarifleri arayışına gireriz. İşte pratik yemek tarifleri arayanlara özel harika bir liste! Başlangıçtan, tatlıya kadar tam liste pratik yemek tarifleri...

Kolay başlangıç, ara sıcak, yemek ve meze tarifleri...

Fırında hellimli mantar

Evde mantar ve hellim varsa bu tarifi yapmamanız için hiçbir sebep yok demektir! Leziz, sağlıklı ve kolay fırın yemeği olan fırında hellimli mantar tarifinin hazırlama ve pişirme süresi toplam 35-40 dakika. Bu lezzeti ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Fırında hellimli mantar tarifine buradan ulaşabilirsiniz...

Kolay rulo börek

Yapılışı kolay, lezzeti çok bir börek tarifi arıyorsanız kolay rulo börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Hafta sonu kahvaltıları için ya da hafif bir öğlen yemeği olarak yanında salata ile rulo böreğini hazırlayabilirsiniz. Kolay rulo börek tarifine buradan ulaşabilirsiniz...

Yumurtalı arapsaçı kavurması

Baharın müjdecisi taze otlardan biri olan arapsaçının taze soğan ve sarımsaklı yumurtalı kavurmasını hafif bir öğlen veya akşam yemeği olarak deneyin deriz... Yumurtalı arapsaçı kavurması tarifi için...

Mor lahana salatası

Mor lahana, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde soğuk havalara karşı direnç sağlamamıza yardımcı oluyor. C ve K vitaminleri bakımından oldukça zengin olan bu lezzeti çoğunlukla salatalara garnitür olarak ekleriz. Bu kadar faydası olan mor lahanaya hakkını vererek tek başına nane yaprakları ve Arjantin turp ile hazırlamaya ne dersiniz? Mor lahana salatasını nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız işte mor lahana salatası tarifi...

Peynirli çörekler

Evdeki malzemelerle pratik bir şekilde yapabileceğiniz leziz çörekler kahvaltı ve çay sofralarına çok yakışıyor. Her evde bulunan malzemeler ile bu lezzetli tarifi nasıl yapacağınızı görmek istiyorsanız peynirli çörek tarifini buradan okuyabilirsiniz...

Sakız kabaklı fesleğenli cacık

Kabakları pişirmeden kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz ve sağlıklı cacığı hafif bir öğün veya meze olarak tüketebilirsiniz. Sakız kabaklı fesleğenli cacık tarifi...

Çikolatalı milföy çubukları

Bu tarifi çocuğunuz varsa çocuğunuzla hazırlayıp birlikte keyifli bir aktivite yapabilirsiniz. Yapılışı kolay, oldukça lezzetli çikolatalı milföy çubukları tarifi...

Yer fıstıklı pesto sosu

Kavrulmuş yer fıstığı ve balkonumda yetiştirdiğim fesleğenlerle hazırladım bu leziz sosu... Salatalara ve makarnalara çok yakışan yer fıstıklı pesto sosu kolaylıkla yapabilirsiniz. Yer fıstıklı pesto sosu tarifi için...

Kolay tatlı, atıştırmalık tarifleri...

İncirli Antep fıstıklı çikolata

3 malzeme: İncir, Antep fıstığı ve çikolata... Ortaya çıkan lezzete inanamayacaksınız... İncirli Antep fıstıklı çikolata tarifini buradan okuyabilirsiniz...

Vanilyalı mereng

Hazırlaması sadece 20 dakika... Bu tarif kahve ve çaylarınızın yanına çok yakışacak, sofralarınıza şıklık katacak! Vanilyalı mereng tarifi...

Çikolatalı portakal aromalı kolay mus

Çikolatalı musu kim sevmez? İhtiyacınız olan sadece 3 malzeme... Çikolatalı portakal aromalı mus tarifi için...

Dutlu kakaolu atıştırmalıklar

Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız... Rafine şeker kullanmadan dut kurusu ile tatlandırılan leziz atıştırmalıkları kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Dutlu kakaolu atıştırmalıklar nasıl yapılır?

Annemin un kurabiyesi

Annelerin el lezzeti başkadır ancak özlediğiniz, nostaljik bir tat olan bu un kurabiyesi tarifi sizi geçmişe götürecek... Annemin un kurabiyesi tarifi için tıklayın!

Elmalı milföy bohçaları

Mis gibi tarçın aromalı elmalı iç harçlı çıtır milföy bohçalarına ılıkken vanilyalı dondurma çok yakışıyor. Elmalı milföy bohçası nasıl yapılır?

Hurmalı cevizli minik toplar

Sadece dört malzemeyle hazırlayıp hurmanın doğal şekeriyle tatlandırdığım sağlıklı ve lezzetli minik topları bayramda çikolata yerine ikram edebilirsiniz. Hurmalı cevizli minik toplar tarifi için tıklayın!