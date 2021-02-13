Sevgililer Günü için çikolatalı portakal aromalı kolay mus

Servis: 5 - 6 adet minik bardak veya kuplarda
Hazırlama süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 180 gr bitter çikolata %70 kakao oranında
- 150 ml hindistan cevizi sütü
- 1 portakal kabuğu, rendelenmiş
Yapılışı:
*Çikolatayı parçalara ayırıp benmari usulü eritin. Hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyip el çırpıcısıyla homojen kıvam alana kadar 4 - 5 dakika çırpın.
*Minik kahve yanı bardaklara pay edin, buzdolabında 2 saat kadar beklettikten sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…
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