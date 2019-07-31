Annemin un kurabiyesi

Annemin tarif defterinden:

Uzun yıllar kızımın annemin elinden yediği ve en sevdiği nostaljik kurabiyeler hala evde vazgeçemediğimiz lezzetlerden biri.

Hazırlama süresi:

20 dakika

Pişirme süresi:

20-25 dakika

Malzemeler:

200 ml lik bardak ölçüsüyle:

250 gr tereyağı, oda sıcaklığında

1 çay bardağı pudra şekeri, 70 gr

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Üzerine serpmek için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1) Tereyağı ve pudra şekerini yoğurun.

2) Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin, tereyağı ve pudra şekeri karışımına yavaş yavaş ilave ederken bir yandan yoğurmaya başlayın (ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluyor).

3) Kabuklu ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayıp aralıklı olarak fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Üzerlerine çatal ile hafifçe bastırarak şekil verin.

4) 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika, üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Sıcakken pudra şekeri serpin.

Kısa bir not:

Hamurunda yumurta olmadığından kapağı kapalı kavanozda uzun süre saklayabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…