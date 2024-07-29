Tahinli kabaklı ekmek

Un yerine tahin kullanarak hazırlanan kabaklı, peynirli yumuşacık ekmek; vejeteryan ve glutensiz beslenenler için hem alternatif bir lezzet hem de sağlıklı bir atıştırmalık!

Servis: 20 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler

2 adet orta boy Girit kabağı + 1 çay kaşığı tuz

2 yumurta

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

3/4 su bardağı tahin, 150 gr

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

100 gr rendelenmiş cheddar peyniri

Üzerine;

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Kabakları yıkayıp kurulayarak rendenin kalın tarafı ile rendeleyin, üzerine tuz ekleyip kenara alın.

Yumurtalar, süzme yoğurt ve tahini çukur bir kaba aktarın ve el çırpıcısı ile homojen kıvam alana kadar iyice çırpın. Kabakların suyunu elinizle sıkarak çıkartın (kabak suyunu kullanmıyoruz) ve yumurtalı karışıma ekleyin, kuru fesleğen, karabiber, tuz, kabartma tozu ve peyniri ilave ederek karıştırın. Karışımı pişirme kağıdı serilmiş fırın kabına aktarıp üzerine susam serpiştirin.

180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 20 - 25 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyip tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

Cheddar yerine İzmir tulum peyniri kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...