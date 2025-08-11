Yaz sebzeleriyle pratik turşu tarifi 

Patlıcan, kabak ve biber ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, iki günde yemeye hazır hale gelen leziz yaz turşusu.

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Sebzeleri haşlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

4 adet küçük boy patlıcan

2 adet kabak

4 adet köy biberi

2 - 3 lt su, sebzeleri haşlamak için

1 tatlı kaşığı tuz

—————————-

3 - 4 diş sarımsak, ezilmiş

1 limonun suyu

Yarım bardak üzüm sirkesi, 100 ml

1 çay kaşığı tuz

Yarım bardak zeytinyağı, 100 ml

7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış

7 - 8 dal dereotu, ince doğranmış

Yapılışı:

*Patlıcanların kabuklarını alacalı soyarak uzunlamasına dörde bölün ve 4 - 5 cm uzunluğunda olacak gibi doğrayın. Kabakların kabuklarını kazıyarak patlıcanlar gibi doğrayın, biberlerin de çekirdeklerini çıkartarak kabaca doğrayın.

*Büyük bir tencereye suyu aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca, tuz ve doğranmış sebzeleri ilave edin, sebzeler hafifçe yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika haşlayıp sularından süzülmeleri için süzgeçe aktarın.

*Haşlanan sebzelerin soğumalarını beklemeden buzdolabında saklayabileceğiniz kapaklı bir kaba aktarın. Üzerlerine sarımsak, limon suyu, sirke, tuz ve zeytinyağını gezdirin. En son doğranmış maydanoz ve dereotunu serpiştirip karıştırın. Kabın kapağını kapatıp buzdolabına kaldırın.

*İki gün sonra yemeye hazır hale gelen turşuyu tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Turşuyu buzdolabında yaklaşık bir ay bekletebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...