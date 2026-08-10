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Tulum peynirli roka salatası 

Müjgan Yurtseven'in kayısılı tulum peynirli salatası, kavrulmuş ceviz ve nar ekşisinin uyumuyla yaz sofralarına hafif ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

Tulum peynirli roka salatası 
Giriş: 10 Ağustos 2026, Pazartesi 09:46
Güncelleme: 10 Ağustos 2026, Pazartesi 09:46

Tarif defterimden;

Kavrulmuş ceviz ve kayısının çok yakıştığı nar ekşili tulum peynirli leziz salata...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 1 bağ roka
  • Yarım su bardağı tulum peyniri
  • 7 - 8 adet kayısı
  • 7 - 8 adet tam ceviz içi, kavrulmuş
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Rokayı yıkayıp sebze kurutucusu ile kurutarak kabaca doğrayın ve salata kasesine aktarın. Üzerine peyniri serpiştirin.

*Kayısıları ikiye bölün, cevizi iri parçalara ayırın ve hepsini salataya ekleyin.

*Nar ekşisi ve zeytinyağını küçük bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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