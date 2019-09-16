Sakız kabaklı fesleğenli cacık

Müjgan Yurtseven'den nefis sakız kabaklı fesleğenli cacık tarifi...

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Sakız kabaklı fesleğenli cacık
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Tarif defterimden;

Kabakları pişirmeden kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz ve sağlıklı cacığı hafif bir öğün  veya meze olarak tüketebilirsiniz.

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

 

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy sakız kabağı
  • 6-7 sap taze fesleğen
  • 1 avuç dolusu ceviz içi
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 500 gr süzme yoğurt

 

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

 

 

Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kabuklarını soymadan rendeleyin. Fesleğenleri yıkayıp incecik doğrayın. Ceviz içlerini elinizle iri parçalara ayırın.

*Tüm malzemeleri karıştırıp servis tabağına alın. 

*Üzerine zeytinyağı gezdirin, toz biber serperek tüketene kadar buzdolabında saklayın.

 

Afiyetle sevgiyle kalın...

 

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