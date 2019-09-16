Sakız kabaklı fesleğenli cacık

Tarif defterimden;
Kabakları pişirmeden kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz ve sağlıklı cacığı hafif bir öğün veya meze olarak tüketebilirsiniz.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler:
Üzerine;
Yapılışı:
*Kabakları yıkayıp kabuklarını soymadan rendeleyin. Fesleğenleri yıkayıp incecik doğrayın. Ceviz içlerini elinizle iri parçalara ayırın.
*Tüm malzemeleri karıştırıp servis tabağına alın.
*Üzerine zeytinyağı gezdirin, toz biber serperek tüketene kadar buzdolabında saklayın.
Afiyetle sevgiyle kalın...
Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın!