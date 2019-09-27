Elmalı milföy bohçaları

Müjgan Yurtseven'den oldukça lezzetli bir tarif: Elmalı milföy bohçaları...

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Elmalı milföy bohçaları
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Mis gibi tarçın aromalı elmalı iç harçlı çıtır milföy bohçalarına ılıkken vanilyalı dondurma çok yakışıyor.

 

Servis: 8 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20-25 dakika

 

 

Malzemeler:

  • 8 adet milföy hamuru
  • 4 elma
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

 

Üzerine:

Pudra şekeri

 

Yapılışı:

Elmaların kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyerek tencereye alın, esmer şekeri ekleyip orta ateşte elmaların suları tamamen bitene kadar pişirin. Üzüm, iri parçalara bölünmüş ceviz içleri ve tarçını ilave ederek karıştırıp ocağı kapatın. Elmalı harcı soğuması için kenarda bekletin. Milföyleri buzluktan çıkarıp tek sıra halinde tezgaha yerleştirin (bu şekilde daha çabuk çözüleceklerdir). Tepsiye fırın kağıdı serin, milföylerin ortalarına soğuyan elmalı harcı pay ederek köşelerinden ortaya doğru birleştirip sabitleyin. 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin,  arzu ederseniz  birer top vanilyalı dondurma ile servis edin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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