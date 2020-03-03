İncirli Antep fıstıklı çikolata nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, incirli Antep fıstıklı çikolata tarifi verdi!

Sadece dört malzemeyle kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli atıştırmalıklar…

Servis:12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

İncirli Antep fıstıklı çikolata için malzemeler:

12 adet kuru incir

50 gr Antep fıstığı

20 gr Antep fıstığı tozu

140 gr bitter çikolata

İncirli Antep fıstıklı çikolata yapılışı:

İncirlerin içlerini Antep fıstığıyla ile doldurun. Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritin (eritme yöntemleri tarif sonunda). Tepsiye fırın kağıdı serip hazırda bekletin. İncirleri saplarından tutarak önce eritilmiş çikolataya, sonra Antep fıstığı tozuna batırıp fırın kağıdı üzerine alarak çikolatalar donana kadar tepside bekletin. Kapalı kutu içinde 10 gün kadar saklayabilirsiniz.

Benmari yöntemiyle çikolata eritme;

Küçük boy tencereye 3 parmak yükseklikte olacak gibi su alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe ayarlayın. Çikolatayı cam kaba alarak kaynayan suyun olduğu tencenin üzerine yerleştirin (Burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası çikolatanın bulunduğu kap suya değmemeli!). Çikolata eriyince kaseyi ocaktan alın.

Mikrodalga fırında pratik çikolata eritme yöntemi;

Cam bir kaba çikolatanın üzerini strech filmle kaplayın, 850 watt ayarında 30 saniye ısıtın, çatal yardımıyla homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Eğer yeteri kadar erimemişse 30 saniye daha ısıtın. Afiyetle sevgiyle kalın…