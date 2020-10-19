Kavrulmuş yer fıstığı ve balkonumda yetiştirdiğim fesleğenlerle hazırladım bu leziz sosu... Salatalara ve makarnalara çok yakışan yer fıstıklı pesto sosu kolaylıkla yapabilirsiniz. Tarif sonundaki kısa bilgilere göz atmayı unutmayın!

Malzemeler:

1 demet fesleğen

200 gr çiğ yer fıstığı

1 limon suyu

50 ml sızma zeytinyağı, 1/4 bardak

3 diş sarımsak

25 gr rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

*Fesleğenleri yıkayıp sularından arındırın. Saplarından ayıklayıp yapraklarını hazırda bekletin.

*Yer fıstıklarının ince kabuklarını ayıklayıp fırın tepsisine geçirin, 150 derece ısıya ayarlanmış fırında yaklaşık 15 dakika kavurun. Fıstıkları fırından aldıktan sonra soğuyunca blendere aktarın. Limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve fesleğenleri ekleyip püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Rendelenmiş parmesanı da ilave ederek blenderi bir tur çalıştırın.

*Hazır olan pestoyu cam kavanoza alarak üzerini sızma zeytinyağı ile kaplayın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bilgiler;

*1 yemek kaşığı yer fıstıklı pestoya 1 limon suyu, 1/2 çay kaşığı tuz ve 1 küçük çay bardağı zeytinyağı ekleyip karıştırarak salatalarınıza sos olarak kullanabilirsiniz.

*1 paket makarnayı haşlayıp suyunu süzdürerek 1 yemek kaşığı tereyağı, 4-5 yemek kaşığı yer fıstıklı pesto, 75 gr parmesan, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

*Yer fıstıklı pesto sosunu üzeri zeytinyağıyla kaplanmış olarak buzdolabında yaklaşık bir ay saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...