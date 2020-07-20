Ponza taşı ne işe yarar

Ponza taşı nedir?

Ponza taşı, aynı zamanda topuk taşı, sünger taşı, köpük taşı, nasır taşı gibi çeşitli isimlerle de biliniyor. Tamamen doğal bir taş olan ponza taşı, süngerimsi ve hafif yapıda bir volkanik taş olarak uzun yıllardır kullanılıyor. Kabarcıklı volkanik lavın suyla buluşması ile oluşan sünger taşı ile cilalama, parlatma ve temizleme yapmak aslında oldukça bilinen bir yöntem. Ponza taşı kullanmanın en büyük avantajlarından biri, zehirli kimyasal içermeden temizlik yapmayı sağlaması.

Hepimizin bildiği gibi ponza taşı öncelikle sertleşen topuklardaki ölü deriyi gidermede ve cildi pürüzsüz hale getirmede kullanılıyor. Yumuşak, gözenekli ve köpüksü yapısı ile pürüzleri gidermek için kullanılan ve sünger taşı adıyla da bilinen bu taşın adı “pomza taşı” yerine “ponza taşı” olarak günlük kullanıma yerleşmiş durumda.

Kuruyan dirseklere çözüm

Hem yüzey hem de cilt temizliği için taşları kullanarak pürüzleri gidermek dünyanın farklı yerlerinde uygulanan bir yöntem. Örneğin, İran geleneğinde cilt beyazlatma ve doğal peeling için kullanılan ve Sefitab mağarasından çıkarılan ruşur taşı da cilt yüzeyinde doğal bir temizleme ve pürüzsüzlük sağlıyor. Cilt temizleme fırçasına alternatif olarak ciltteki ölü deriden nazikçe kurtulmak için çözüm arayanlar ruşur taşını yakından tanıyor. Sünger taşı olarak da bilinen ponza da pütürlü yüzeyler için ideal bir çözüm sağlıyor. Dirseklerdeki pütürlü ölü deriden kurtulmak için ponza taşı 3-4 günde 1 uygulandığında tıpkı topuklarda olduğu gibi etkili sonuç veriyor. Elbette ki fazla bastırmadan, küçük yüzeyde deneme yapmak ve dikkatlice kullanmak gerekiyor. Koltuk altı kararması için de ponza taşı yani sünger taşı kullanabilirsiniz.

Mutfak kiri ve ızgara için temizleyici

Mangal teli temizlemek için ponza taşı kullanmayı düşünmüş müydünüz? Ponza taşı en çok yoğun ovma gerektiren kirlerde hiç ummadığınız kadar işinize yarar. Krem temizleyiciler, partiküllü yapıları ve kimyasal içerikleriyle kalın yağ ve kir tabakaları üzerinde iyi bir ovma ile etkili olabilir. Temizlik malzemeleri kullanmadan ızgara teli, döküm tava, barbekü ve mangal gibi eşyalarınızın temizliğini yapmak içinse sert bir sünger gibi iş gören ponza taşına ihtiyacınız olur. Sünger taşı, diğer adıyla ponzayı mangal temizleme taşı yerine; ayrıca etiket sökücü, ızgara temizleyici olarak kullanabilir, döküm tava veya fırınların iç yüzeyinde oluşan kurumuş yağları temizlemek amacıyla ovma teli yerine deneyebilirsiniz. Kullanmadan önce küçük bir yüzeyde deneme yapmayı ve aşınma olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Seramik ve cilalı yüzeylere zarar verebilir. Mangal aksesuarı olarak ponza taşı elinizin altında bulunsun.

Ponza taşı batık tüyler için bacaklarda kullanılır mı?

Bacaklarda oluşan batıklar için pratik bir çözüm arıyorsanız ponza taşı tam size göre! Cilde peeling yapan ve ölü derileri nazikçe gideren ponza taşı, batıklar için de doğal çözümlerden biridir. Aktarlarda satılan doğal bir ürün olan ve banyoda kullandığınız kabak lifi gibi, ponza taşını da kese yapmak için kullanabilirsiniz. Topuk ve dirseklerdeki sertleşmiş ölü deriyi gidermede kullanılan ponza taşı, hafif hareketlerle kullanıldığında bacaklara peeling yapmaya da yardımcıdır. Böylece batık ve kıl dönmesini önlemede de etkilidir. Hassas ciltlerde dikkatli kullanmak gerekir. Bastırmadan, yüzeysel ve küçük dairesel hareketlerle deneme yapmak önerilir. Her türlü peeling sonrasında cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Kuru cilde uygulanması iyi sonuç verse de sonrasında kızarıklık ve tahriş oluşmaması için mutlaka cilt nemlendirilmelidir.

Banyo temizleme fırçası olarak ponza taşı

Kireç kalıntıları, pas, küf gibi ovma gerektiren kirler için toksik olmayan bir temizlik malzemesi arıyorsanız kimyasal temizleyici kullanmadan ponza taşıyla temizlik yapabilirsiniz. Kimyasal temizleyici kullanırken elle yaptığınız işlemi kimyasal maddeler yapar ve bu da bir kolaylık gibi görünebilir. Halbuki vücut peelingi esnasında yaptığınız nazik dairesel hareketleri yüzey kirleri için de uyguladığınızda mekanik temizleme gerçekleştirirsiniz ve birkaç dakika daha fazla iş yaparak sağlığa zararlı kimyasal kullanmadan ve bunların buharını solumadan temizlik yapmış olursunuz. “Ponza taşı temizlikte hangi amaçla kullanılır?” sorusunun cevabı, zararlı kimyasal içermeyen temizlik ürünleri arayanlar için burada gizlidir. Banyodaki yoğun sabun lekelerini, küvetteki ve duş teknesindeki inatçı kireç kalıntılarını temizlemek için ponza taşını kullanabilirsiniz. Fazla bastırmamaya özen gösterin.

Ponza taşı çiçeklerde nasıl kullanılır?

Evimizde özenerek baktığımız saksı bitkilerinin topraklarının hava almaya ihtiyacı vardır. Saksı toprağının hava alması için özel olarak satılan taşlar olsa da hızlı bir çözüm için evinizde bulunan ponza taşını kullanabilirsiniz. Gözenekli yapısı sayesinde toprağın hava almasını sağlayan taşı saksının büyüklüğüne göre bitki köklerine değmeyecek şekilde birkaç yerden toprağın içine gömebilirsiniz. Bitkiye göre değişmekle birlikte, toprakla birlikte ¼ oranında yer verebilirsiniz. AZbitki’den alınan bilgilere göre, ponza taşı hiç bozulmadığı için özellikle salon, iş yeri gibi ortamlarda saksıda yetişen iç mekân bitkileri için Hindistancevizi liflerinden çok daha iyi bir havalandırma sağlıyor. Sukulent toprağını havalandırmak için de gayet uygun olmasıyla da bitki severler tarafından tercih ediliyor. Toprak değişimi zamanı geldiğinde eski toprağı atarken ponza taşını atmaya gerek bulunmuyor. Ponza taşı yıkanıp, kurulanıp iyice havalandırıldıktan sonra tekrar kullanıma hazır hale geliyor.

Tüy ve tiftikleri gidermek için alternatif çözüm

Koltukta biriken kedi tüyü için tüy temizleme rulosu, çeşitli aparatlar veya koli bantları herkesçe bilinir. Evde bunlardan kalmadıysa, ponza taşını koltuk yüzeyinde veya halının üzerinde gezdirerek tüyleri rahatça toplayabilirsiniz. Bazı triko giysilerde ve kazaklarda da zamanla tiftiklenmeler olur. Her kumaş için olmasa da bazı kumaş türleri, ayrıca yünler üzerinde de ponza taşı iyi bir temizleyici olarak kullanılabilir. Tiftiklenen kazaklara çözüm olarak ponza taşını kısa ve yüzeysel hareketlerle kazağın üzerinde gezdirin. Bunu yapmadan önce kazağı sandalye gibi bir yüzeyin üzerinde gergin hale getirmek işinizi kolaylaştırır. Kullanmadan önce az görülen koltuk altı gibi kısımlarında denemeyi unutmayın. Ponza taşını veya topuk rendesini kumaşlarda kullanırken, evde kot eskitme gibi eğlenceli işler için de kullanabilirsiniz.

Ponza taşının temizliği nasıl yapılır?

Temizlik için kullandıktan sonra taşın temizliğini de yapmak gerekir. Bunun için sıcak su kullanabilir, taşı fırçalayabilir, doğal bir temizlikle taşın yüzeyinde biriken kirleri gidermek için de taşı karbonatlı suda bekletip durulayabilirsiniz. Ev yapımı doğal temizlik malzemeleri kullanıyorsanız, sünger taşı bunlara eşlik eden en doğal yardımcınız.