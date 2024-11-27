Ev bitkileri kışın nasıl korunur?

Bitkilerin kalorifer, soba ve yerden ısıtma gibi ev ısısı kaynaklarından zarar görmesi nasıl önlenir?

Ev bitkileri kışın nasıl korunur?
Yaşam
Giriş: 27 Kasım 2024 16:00
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Kışın ev bitkilerinin bakımını yaparken akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır. En önemlilerinden biri, bitkilerin etraflarındaki sıcaklığı mümkün olduğunca tutarlı tutmaktır.


Ev bitkileri kışın nasıl korunur?

Tropikal iklimlerden gelen pek çok ev bitkisi türü olduğundan, ısıyı artırmanın soğuk aylarda onları atlatmaya yardımcı olacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu sorun yaratabilir, hatta ölümcül olabilir. Sorun çoğunlukla ortaya çıkan nem eksikliğinden kaynaklanmaktadır; merkezi ısıtma havayı kurutur, bu da değerli bitkilerinizi strese sokabilir. Yakında çok fazla ısı da yapraklarını yakabilir. İyi haber şu ki, kendi konforunuzdan ödün vermeden, merkezi ısıtmanın bitkileriniz üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.


İster çok sayıda ister birkaç tane iç mekân bitkiniz olsun, bu ipuçları dışarıdaki sıcaklık düştüğünde onları en iyi sağlık durumunda tutmanıza yardımcı olacaktır:


Yerden ısıtmalı evlerde zemin bağlantısını kesin

Özellikle de soğuk kış sabahlarında yerden ısıtmalı ev bize lüks görünebilir, ancak yerden ısıtma, ev bitkilerinin köklerini çok sıcak hale getirerek strese neden olabilir. Isıtma kapatıldığında zemininiz tekrar çok soğursa, sıcaklıktaki belirgin dalgalanma bitkileri adeta şoka sokabilir. En basit cevap, bitkilerinizi zarar görmeyecek şekilde yukarıya ve uzağa taşımaktır – belki bir rafa, bir masaya veya bir şifonyere. Ayaklı saksılar da iyi bir çözüm olacaktır. Ayrıca sağlam bir kancaya asılmış, asılı bir bitki saksısı kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bitki standları da şık birer seçenektir. Bitkileriniz yükseğe yerleştirilemeyecek kadar büyükse, alternatif bir çözüm olarak saksıların alt kısmı ile zemin arasına kalın bir mantar altlığı gibi bir tür tampon ekleyebilirsiniz.


Bitkilerinizi radyatörlerden uzak tutun

Pencere önüne konan çiçekleri kalorifer peteklerinin üzerine yerleştirmekten başka bir çözüm yokmuş gibi görünse de bu bitkilerinize uzun vadede zarar verebilir çünkü bitkilerinizin maruz kalacağı ısıyı sürekli ayarlamanız mümkün değildir. Radyatörlerin yakınındaki bitkilerinize özellikle dikkat etmelisiniz. Radyatörlerin üzerinde unutulan bitkilerin yaprakları kahverengiye dönebilir, gevşeyebilir ve bitkiler ciddi şekilde zarar görebilir. Bitkilerinizi bu tür ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzak tutun. Eğer ısıyı elinizle hissedebiliyorsanız, muhtemelen bitkiniz halen fazla yakındır.


Oda nemlendiricisi kullanın

Kışın kaloriferin yarattığı sıcak ve kuru havadan bitkileri korumanın en kritik detayı, ortamın kuru hale gelmesidir. Bu sebeple nem spreyleri kullanabilirsiniz ancak bunun sıklığını ve mesafesini bitkinizin türüne göre ayarlamalısınız. Özellikle orkideler için buhar makinesi kullanmak da bir çözümdür. Bunu yaparken etrafta elektronik aletinizin bulunmamasına dikkat edin. Bitkileri gruplayarak bir arada saklamak da yüksek nemli bir mikro ortam yaratmak için faydalıdır. Oda nemlendiricileri, tam da böyle bir bitki topluluğu için iyi bir çözüm olabilir.


Saksıların altını nemli tutun

Özellikle yerden ısıtmalı veya sobalı evler için alternatif çözüm olarak, saksılarınızın altına su ve çakıl taşları içeren bir tepsi yerleştirebilirsiniz. Su buharlaştıkça bitkilerin etrafındaki nemi artırır. Kök çürümesini önlemek için saksıların suda değil çakıl taşlarının üzerinde durduğundan emin olun.


Diğer yöntemler

Evinizi ısıtırken bitkilerinizi iç ortam ısısının etkilerinden korumak istiyorsanız, nemi içeride ve sıcak havayı dışarıda tutacak çözümlere başvurabilirsiniz. Bütçeniz izin veriyorsa, evinizin uygun bir köşesinde kapalı bir sera hem cereyandan hem de kuru havadan kaçınmanın güvenli ve etkili bir yoludur. Buna benzer şekilde, mümkünse bitkilerinizi nem oranının daha yüksek olduğu odalara taşıyabilirsiniz. Işık ve diğer etkenler uyunsa, bu ortamlar mutfak hatta banyo bile olabilir. Taşıdığınız yeni noktanın bitkilerinizin gelişmesi için yeterli ışığa sahip olduğundan emin olun. Ev bitkisi yetiştirme rehberi bu bağlantıda...


Evde yetişebilen etobur bitki çeşitleri

Evde yetişebilen bakımı kolay 5 etobur bitki çeşitleri ile evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

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Etobur bitki bakımı Etobur bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken üç önemli unsur vardır; sulama, toprak ve ışık. Bu üç unsura gereken özeni gösterdiğiniz sürece etobur bitkiniz sağlıkla gelişir. Sulama: Etobur bitkiler için çeşme suyu kullanmamalısınız. İçinde çözünmüş mineral olmayan saf su, klima suyu, yağmur suyu ya da RO suyu kullanmanız yeterlidir. Toprak: Etobur bitkiler için peat moss adı verilen besin değeri fakir ve asidik toprak kullanılmalıdır. Normal bahçe toprağı kullanmanız bitkinizin köklerini yakar ve bitkinin ölümüne sebep olur. Peat moss toprağın içine farklı malzemeler de karıştırılır ve toprağın hava alması sağlanır. Işık: Türlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, etobur bitkiler güneş ışığını çok sever. Bol bol güneş ışığı alabileceği bir yere koymanız gerekir.
Sinekkapan Etobur bitkiler arasında en çok bilinendir. Avını salgıladığı cazibeli koku sayesinde kendine çeker, kapanın içine girdiğinde yapraklarını hızlıca kapatır.
Sarracenia Derin ve dar bir kuyu şeklinde olan bu bitki, avını bu kuyuya düşmesiyle onu yavaş yavaş sindirir.
Drosera Yapraklarına böcek ya da sineğin konmasıyla yapışkan bir sıvı salgılar ve içe doğru kıvrılarak avının kaçmasını engeller.
Pinguicula Yapraklarının tamamı yapışkan sıvı ile kaplıdır. Küçük sinek ve böcekleri yakalamakta başarılıdır.
Nepenthes Derin kuyu biçimindedir ve içinde avını sindirebileceği, kokusuyla sinekleri çeken sıvısı vardır. Üzerine konan sinekler kayganlıktan dolayı bu kuyuya düşerler.




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