Pancar turşusu

Vitamin değerinin azalmaması için buharda veya benim yaptığım gibi pişirme poşetinde fırınlayabilirsiniz.

Servis: 1 litrelik cam kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler

4 orta boy pancar

1 bardak sıcak su, 200 ml

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal

1 bardak elma sirkesi, 200 ml

7 - 8 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane hardal

1 tatlı kaşığı tane karabiber

8 - 9 dal dereotu

Yapılışı

Pancarların kabuklarını soyarak her birini dörde bölün ve fırın pişirme poşetine aktarın, üzerine makas ile birkaç yerinden minik delikler açın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Sıcak suyu derin bir kaseye aktarın, tuz ve balı ekleyerek eriyene kadar karıştırın. En son sirkeyi ilave edip karıştırın.

Fırında pişen pancarları geniş bir tabağa alın, ilk sıcaklığı geçince küp küp doğrayın ve kavanoza aktarın. Sarımsak, tane hardal ve karabiberi ekleyip kavanozu hafifçe sallayın.

Sirkeli suyu pancarların üzerini aşacak gibi doldurun ( sirkeli su az gelirse içme suyu ile tamamlayın), en son üzerini dereotu ile kaplayıp minik reçel kasesini dereotunun üzerine iyice bastırarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Turşuyu bir gün oda ısısında beklettikten sonra buzdolabına alın.

Turşuyu hazırladıktan 2 gün sonra yemeye hazır hale geliyor. Yaklaşık iki ay buzdolabında bekletebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...