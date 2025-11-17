Pancar turşusu

İçeriğinde birçok vitamin, lif ve mineral bulunduran, tek başına veya yeşil salataların üzerine çok yakışan pancar turşusu tarifi... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Pancar turşusu
Yaşam
Giriş: 17 Kasım 2025 09:08 Güncelleme: 17 Kasım 2025 09:09
Vitamin değerinin azalmaması için buharda veya benim yaptığım gibi pişirme poşetinde fırınlayabilirsiniz.


Servis: 1 litrelik cam kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler

4 orta boy pancar

1 bardak sıcak su, 200 ml

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal

1 bardak elma sirkesi, 200 ml

7 - 8 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane hardal

1 tatlı kaşığı tane karabiber

8 - 9 dal dereotu


Yapılışı

  • Pancarların kabuklarını soyarak her birini dörde bölün ve fırın pişirme poşetine aktarın, üzerine makas ile birkaç yerinden minik delikler açın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

  • Sıcak suyu derin bir kaseye aktarın, tuz ve balı ekleyerek eriyene kadar karıştırın. En son sirkeyi ilave edip karıştırın.

  • Fırında pişen pancarları geniş bir tabağa alın, ilk sıcaklığı geçince küp küp doğrayın ve kavanoza aktarın. Sarımsak, tane hardal ve karabiberi ekleyip kavanozu hafifçe sallayın.

  • Sirkeli suyu pancarların üzerini aşacak gibi doldurun ( sirkeli su az gelirse içme suyu ile tamamlayın), en son üzerini dereotu ile kaplayıp minik reçel kasesini dereotunun üzerine iyice bastırarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

  • Turşuyu bir gün oda ısısında beklettikten sonra buzdolabına alın.

  • Turşuyu hazırladıktan 2 gün sonra yemeye hazır hale geliyor. Yaklaşık iki ay buzdolabında bekletebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





