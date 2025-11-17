Pancar turşusu

Vitamin değerinin azalmaması için buharda veya benim yaptığım gibi pişirme poşetinde fırınlayabilirsiniz.
Servis: 1 litrelik cam kavanozda
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler
4 orta boy pancar
1 bardak sıcak su, 200 ml
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı bal
1 bardak elma sirkesi, 200 ml
7 - 8 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tane hardal
1 tatlı kaşığı tane karabiber
8 - 9 dal dereotu
Yapılışı
- Pancarların kabuklarını soyarak her birini dörde bölün ve fırın pişirme poşetine aktarın, üzerine makas ile birkaç yerinden minik delikler açın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
- Sıcak suyu derin bir kaseye aktarın, tuz ve balı ekleyerek eriyene kadar karıştırın. En son sirkeyi ilave edip karıştırın.
- Fırında pişen pancarları geniş bir tabağa alın, ilk sıcaklığı geçince küp küp doğrayın ve kavanoza aktarın. Sarımsak, tane hardal ve karabiberi ekleyip kavanozu hafifçe sallayın.
- Sirkeli suyu pancarların üzerini aşacak gibi doldurun ( sirkeli su az gelirse içme suyu ile tamamlayın), en son üzerini dereotu ile kaplayıp minik reçel kasesini dereotunun üzerine iyice bastırarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
- Turşuyu bir gün oda ısısında beklettikten sonra buzdolabına alın.
- Turşuyu hazırladıktan 2 gün sonra yemeye hazır hale geliyor. Yaklaşık iki ay buzdolabında bekletebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
