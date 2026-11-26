Tüketim çarkı, çocuk daha dünyaya gelmeden dönmeye başlıyor. Ebeveynler çocukları için en yeni teknolojik ürünleri veya en popüler oyuncakları satın aldıklarında, onlara mümkün olan en iyi yaşamı sunacaklarına inandırılıyor. Üstelik tüm bunların, ebeveynliğin kaçınılmaz karmaşası karşısında kendilerini daha güvende ve kontrol sahibi hissetmelerini sağlayacağı düşünülüyor. Ancak pek çok ebeveyn kısa sürede bunun bir yanılgı olduğunu fark ediyor: Gerçekten de bebekler için gereğinden fazla eşya satın almak mümkün.

Çocuklar bebeklikten oyun çağına, oradan da ergenlik dönemine doğru büyüdükçe istedikleri oyuncakların türü değişebiliyor. Ancak oyuncakların sayısı genellikle azalmıyor. Giderek çoğalan oyuncaklar, evde düzen sağlamayı zorlaştırıyor, hatta neredeyse imkansız hale getirerek aile içinde tartışmalara yol açabiliyor. Tabii bir de hediyeler var. İyi niyetli arkadaşlar ve aile üyeleri, kendi seçtikleri hediyelerle oyuncak yığınını daha da büyütüyor.

Peki, ebeveynler bütün bu oyuncaklarla nasıl başa çıkmalı? Öncelikle çocukların gerçekten kaç oyuncağa ihtiyaç duyduğunu anlamak ve evde halihazırda bulunan oyuncakları daha iyi yönetmenin yollarını bulmak gerekiyor. Uzmanlar, çocukların sahip olması gereken oyuncak sayısı ve oyuncak karmaşasını azaltmanın yolları hakkında önemli önerilerde bulunuyor.

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Oyuncak söz konusu olduğunda azı karar, çoğu zarar

Oyuncak dağınıklığının artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını düşünüyor ve sayıyı azaltmak istiyorsanız kendinizi suçlu hissetmenize gerek yok. Çünkü daha az oyuncakla büyümek, çocuklara düşündüğünüzden çok daha fazla fayda sağlayabilir.

Bir araştırmaya göre, 18 - 30 aylık çocuklar 16 oyuncak yerine yalnızca 4 oyuncakla oynadıklarında daha nitelikli oyun becerileri sergiliyor. Araştırma, çocuklara çok fazla seçenek sunulduğunda aşırı uyarılabildiklerini ve dikkatlerinin kolayca dağıldığını ortaya koyuyor. Bu durum, uzun süre aynı oyuna odaklanmalarını zorlaştırıyor. Oysa çocukların gelişimine gerçekten katkı sağlayan oyunlar, daha uzun süre devam edebildikleri ve kendilerini kaptırabildikleri oyunlar.

Bir çocuğun kaç oyuncağı olmalı?

Bir çocuğun sahip olması gereken ideal oyuncak sayısını belirlemek kolay olmayabilir. Çocukların yaşlarına göre oyuncakların hem sayısını hem de niteliğini değerlendirmek için basit ölçü:

Bebekler: Farklı duyularını harekete geçiren 4 - 6 basit oyuncak.

Yürümeye başlayan çocuklar: Üst üste dizme, gruplandırma, eşleştirme veya hayali oyunları teşvik eden 8 - 12 oyuncak.

Okul öncesi dönem ve daha büyük çocuklar: Belirli aralıklarla dönüşümlü olarak kullanılabilecek 12 - 15 temel oyuncak ve değişen ilgi alanlarına göre birkaç özel oyuncak.

Çok fazla oyuncak çocuklarda bunalmışlık hissi yaratıyor

Çocukların önünde çok fazla oyuncak seçeneği bulunması, huzursuz davranmalarına neden olabiliyor. Bir uyarandan diğerine hızla geçebiliyor, hiçbir oyuna uzun süre odaklanamıyor veya kısa sürede sıkılıp huzursuzlaşabiliyorlar. Oyuncakların giderek çoğalması hem ebeveynler hem de çocuklar için gerçek bir bunalmışlık hissi yaratıyor. Oyuncak sayısı çok arttığında veya çocuklar istedikleri oyuncaklara kolayca ulaşamadığında ellerindeki oyuncakları görmezden gelmeye başlayabiliyor. Öte yandan oyun, çocuk gelişiminin son derece önemli bir parçası. Oyuncaklar da çocukluğun doğal bir parçası. Çocuklar oyun yoluyla dünyayı tanıyor, çevrelerini keşfediyor ve temel beceriler kazanıyor.

Çocuklu ailelerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri de evin her köşesine yayılan oyuncakların yarattığı kalabalık. Çoğu zaman yalnızca belirli dönemlerde ilgi gören oyuncaklar, geri kalan zamanlarda bir kenarda durup tozlanıyor. Oyuncak sayısı arttıkça bunları toplamak ve ortak kullanım alanlarını düzenli tutmak da giderek zorlaşıyor. Üstelik çocukların özel günlerde büyük bir hevesle istediği oyuncaklar, çoğu zaman en kısa sürede unutulan eşyalar arasında yer alıyor. Buna karşılık el işi malzemeleri ve kostümler gibi yaratıcılığı destekleyen oyuncaklar daha uzun süre ilgi görebiliyor. Kullanılmadan bir kenarda bekleyen oyuncaklar ise zamanla başkalarına veriliyor ya da çöpe atılıyor. Bu durum hem aile bütçesi ve evdeki alan açısından hem de çevresel etkileri bakımından israfa yol açıyor.

Ebeveynler çocuklarının oyuncak sayısını nasıl kontrol edebilir?

Ailenizin oyuncak sayısını bu kadar azaltması gerçekçi veya gerekli olmayabilir. Ancak evdeki oyuncakları daha erişilebilir hale getirmek ve sürekli yenilerini satın alma alışkanlığını kontrol altına almak için uygulanabilecek bazı yöntemler var. Oyuncakları dönüşümlü olarak kullanmak, çocukların en sevdikleri oyuncaklardan vazgeçmeden aynı anda yalnızca birkaç oyuncağa odaklanmalarını sağlamanın etkili yollarından biri.

Oyuncakları dönüşümlü olarak kullanıma sunmak, çocukların ilgisini canlı tutmanın etkili yollarından biri. Bu yöntemde oyuncakların yaklaşık üçte biri çocukların erişimine açık tutulurken geri kalanı kaldırılıyor ve birkaç haftada bir değiştiriliyor. Böylece çocuklar oyuncaklarına yeniden ilgi göstermeye başlarken büyüdükçe hangi oyuncakların değiştirilmesi gerektiğine kendileri de karar verebiliyor. Çocukların oyuncak koleksiyonunu daha kolay yönetmek ve evdeki dağınıklığı azaltmak için uygulanabilecek başka yöntemler de bulunuyor.

Eviniz için oyuncak seçiminde belirli ölçütler belirleyin

Oyuncakların sayısından çok, niteliği önemli. Ailenizin oyuncaklardan beklentilerini düşünün. Çocuklarınıza yeni şeyler öğreten, hayal güçlerini harekete geçiren ve uzun süre keyifle vakit geçirmelerini sağlayan oyuncakları tercih edin. Ardından yalnızca bu ölçütleri karşılayan oyuncakları evinize almaya özen gösterin.

Erken çocukluk dönemi uzmanı, okul öncesi öğretmeni Sally Macaluso, tek bir amaca hizmet eden oyuncaklar yerine farklı şekillerde kullanılabilen, yani açık uçlu oyuncakların tercih edilmesini öneriyor. Macaluso: "Örneğin elektronik oyuncaklar eğlenceli ve dikkat çekici olabilir. Ancak kullanım alanları sınırlıdır ve yenilik hissi kısa sürede kaybolabilir. Bunun yerine mıknatıslı yapı blokları, klasik bloklar ve el işi malzemeleri gibi farklı şekillerde kullanılabilen, yaratıcılığı ve keşfetme duygusunu destekleyen oyuncakları tercih edin" açıklamasında bulundu.

Kolay erişilebilen ve düzenlenebilen depolama alanları oluşturun

Oyuncak karmaşasını önlemenin bir diğer önemli adımı da doğru depolama alanları oluşturmak. Oyuncak sayısı azaldığında ortalığı toplamak daha kolay ve zahmetsiz hale geliyor. Alçak, açık raflar ve her oyuncak grubu için belirlenmiş ayrı alanlar, oyuncakları kategorilere ayırmayı ve çocukların oynamak istedikleri oyuncağı kolayca seçmelerini sağlıyor. Böylece çocuklar toplama sürecine de katılabiliyor ve evin düzenini korumak kolaylaşıyor.

Ebeveynler, çocukları okuldayken oyun odasına girip kullanmadıkları oyuncakları atmak isteyebilir. Ancak bu yaklaşım ters tepebilir. Çocuklar oyuncaklarına daha fazla bağlanabilir ve ebeveynlerine karşı güvenlerini kaybedebilir.

Bunun yerine çocukları oyuncakları ayıklama sürecine dahil etmek çok daha doğru bir yaklaşım. Örneğin; çocuğunuza yaklaşık üç yaşındayken “Saklayalım mı, Vedalaşalım mı?” adını verdiğiniz bir oyun oynayın. Oyuncakların bulunduğu alanları tek tek ele alın, her oyuncağı çocuğunuz ile birlikte değerlendirin. Onlar da bir oyuncağı saklamak, bağışlamak ya da artık kullanılamayacak durumdaysa çöpe atmak isteyip istemediklerine karar vermiş olurlar.

Her seferinde küçük bir alanı veya oyuncak grubunu ele almak, sürecin gözünüzde büyümesini engellemiş olur. Böylece her ayıklama çalışmasının sonunda en az birkaç oyuncaktan kurtulmayı başarmış olursunuz.

“Lütfen hediye getirmeyin”: Hediye döngüsünün dışına çıkın

Hediye kabul etmemek, doğum günlerinde maddi hediyeler yerine birlikte geçirilen zamana ve paylaşılan anılara odaklanmayı sağlayabilir. Aileler, yakınlarından oyuncak almak yerine kitap, deneyim, etkinlik veya çocuklar adına bağış gibi alternatiflere yönelmelerini isteyebilir. Böylece çocuklara sevdikleriyle vakit geçirmenin ve anlamlı deneyimler yaşamanın eşyalardan daha değerli olabileceği öğretilebilir.

Daha az oyuncak, daha nitelikli oyun zamanı

Çocukların oyuncakları söz konusu olduğunda gerçekten de azı karar, çoğu zarar. Yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, sınırlı sayıda oyuncağa aynı anda odaklanmalarını sağlamak, ellerindeki oyuncaklardan daha fazla keyif almalarına ve oyunlarını daha uzun süre sürdürmelerine yardımcı olabilir.

Satın alınacak ve saklanacak oyuncaklar için belirli ölçütler belirlemek, kolay erişilebilir depolama alanları oluşturmak, oyuncakları dönüşümlü kullanmak ve çocukları kullanılmayan eşyaları ayıklama sürecine dahil etmek, pek çok ailenin karşı karşıya kaldığı oyuncak yığınından kurtulmayı kolaylaştırabilir.

Bu süreçte aile üyeleri ve arkadaşlarla da iletişim kurmak önemli. Onlara oyuncak sayısını azaltma hedefinizi anlatabilir, yeni eşyalar yerine çocuklarla geçirilen kaliteli zamana ve birlikte yaşanacak deneyimlere öncelik vermelerini önerebilirsiniz.

Kaynak: Stephanie Ganz. How Many Toys Is Too Many? Experts Say There’s a Better Question to Ask". Şuradan alındı: https://www.parents.com/how-many-toys-is-too-many-12152466.

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