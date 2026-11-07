Dua Lipa’yı çoğu insan Levitating, Don’t Start Now ve New Rules gibi şarkılardan, sahnedeki ve kırmızı halıdaki görünümlerinden tanıyor. Grammy ve Brit ödüllü küresel bir pop yıldızı. Fakat stüdyoda, turne otobüsünde ya da seyahatte yanından ayırmadığı tek bir şey var: iyi bir kitap.

Bu alışkanlık, yıldızlığıyla birlikte büyüdü. Lipa’nın elinde bir roman göründüğünde o kitap artık yalnızca kişisel bir tercih olmaktan çıkıyor. Ekim 2024'te George Saunders’ın Lincoln in the Bardo’sunu ayın kitabı olarak seçtiğinde, bu öneri Instagram’da 87,5 milyon takipçiye ulaşıyordu.

Kulübün kasım seçimi de bu hafta açıklandı: Zadie Smith’in 2000'de yayımlanan ilk romanı İnci Gibi Dişler (White Teeth). Lipa romanı büyük, gürültülü, coşkulu ve keskin zekalı bir kitap olarak tarif ediyor; Smith’in Londra sokaklarındaki dilin çokluğuyla oynayışını okumanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söylüyor.

Bu seçim, üç yılda bir pop yıldızının okuma merakının nereye vardığını da gösteriyor: aylık bir kulüp, bir podcast, Porto’da kalıcı bir kütüphane ve Londra’da bir festival küratörlüğü. Lipa’nın hikayesinde şöhret ile ciddi okurluk birbirinin karşıtı değil, birbirini büyüten iki taraf.

Takipçilerin sorusundan doğan edebiyat kulübü

Kulübün kökeni sosyal medyadan geliyor. Vogue Filipinler’e göre kulüp, takipçilerinin Instagram’da sürekli ne okuduğunu, hangi kitabın onu güldürüp ağlattığını sormasının bir sonucu olarak doğdu. Mayıs 2023'teki duyuru da Lipa’nın Instagram dilini iyi özetliyordu: Aynı kaydırmalı gönderide tatil karelerindeki mayolar ile kulüp için seçtiği favori kitaplar yer alıyordu.

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Lipa'nın ilk seçkilerinde Gabriel García Márquez’in Yüz Yıllık Yalnızlık’ı, Khaled Hosseini’nin Bin Muhteşem Güneş’i, Ocean Vuong’un On Earth We’re Briefly Gorgeous’u ve Rohinton Mistry’nin A Fine Balance’ı vardı. Altındaki not ise kısaydı: “Hatırlayabildiğim ilk günden beri nereye gitsem yanıma bir kitap alırım.”

Kulüp Haziran 2023'te Booker ödüllü Shuggie Bain’le başladı; Lipa, yazar Douglas Stuart’la Galler’deki Hay Festivali’nde canlı bir podcast kaydı yaptı. Formül o günden beri değişmedi: Her ay Lipa’nın kişisel olarak seçtiği bir kitap, yazarla özel söyleşiler, okuma listeleri, denemeler ve yazarların hazırladığı çalma listeleri.

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Haziran 2025'te söyleşiler ayrı bir podcast olarak yayımlanmaya başladı, ardından New York Halk Kütüphanesi’nde Booker uzun listesine giren David Szalay’la 300 kişilik bir salonda canlı kayıt yapıldı.

Oprah'ın yolunda başka bir rota

Ünlülerin kitap kulüpleri yeni değil. Oprah Winfrey’in kulübü 1996'dan beri sürüyor; Reese Witherspoon ve Emma Roberts’ın kulüpleri ise kitaptan film ve diziye uzanan daha geniş bir içerik üretim hattının parçası. Lipa’nın listesi başka bir yöne bakıyor. Bir ay boyunca yalnızca bu kulübün seçimlerini okuyan yazar Cat Marnell, Lipa’nın belirgin bir “kitap tipi” olduğunu yazmıştı: uzak coğrafyalarda geçen hikayeler, sert mahalleler.

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Kulüpten kalıcı bir kütüphaneye

Kulüp bu yaz ekranın dışına da taşındı. Lipa, Porto’daki tarihi kitapçı Livraria Lello ile birlikte 27 Haziran’da Manifesto Kütüphanesi’ni açtı. Kalıcı koleksiyonda bir dönem yasaklanmış, sansürlenmiş ya da kamuoyunda hedef alınmış yaklaşık 100 kitap var. Lipa’ya göre bazen yapılabilecek en aykırı şey “bir kitap okuyup sonra onun hakkında konuşmak”.

Türk okur için en ilginç ayrıntı, rafta tanıdık bir kitap bulunuyor.: Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir'i. Yanında ise kulübün temmuz seçimi, Lea Ypi’nin Arnavutluk’ta komünizmin çöküşünü anlattığı hatıratı Free de duruyor. Kosova Arnavutu bir ailenin kızı olan Lipa’nın listesindeki en kişisel kitaplardan biri.

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Aynı sayfada iki okur

Kitaplar Lipa’nın özel hayatına da karışmış durumda. Eşi Callum Turner, ikilinin Los Angeles’ta bir arkadaşlarının doğum gününde yan yana oturduklarında aynı romanı okuduklarını fark ettiklerini anlatmıştı: Hernan Diaz’ın Trust’ı. Lipa aynı romanı kulübünde de seçmişti.

Ekimde ise okurluğu bir pop yıldızı için alışılmadık bir unvana dönüştü. Southbank Centre, 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Londra Edebiyat Festivali’nin küratörlüğünü ona verdi; daha önce Ai Weiwei, Malala Yousafzai ve Margaret Atwood’un üstlendiği bir görev.

Kulübün sitesinde Lipa kendini tek bir ayrıntıyla tarif ediyor: Nereye giderse gitsin çantasına bakan biri orada çok okunmuş bir kitap, hatta dört kitap bulur.