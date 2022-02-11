Mandalinalı muffin tarifi

Mandalinanın içi ve kabuğuyla hazırladığım yapılışı kolay, leziz ve yumuşacık muffinler...

Murcott cinsi, ince kabuklu ve aromalı mandalinalardan bulabilirseniz muffinlerin lezzeti kat kat artacaktır...

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

2 adet murcott mandalina, 200 gr

150 gr tereyağı, oda ısısında

1 bardak toz şeker

3 yumurta

2 bardak un

Yarım bardak maden suyu

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 - 4 yemek kaşığı dövülmüş fındık içi

Yapılışı:

*Yumurtaları yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Mandalinaları yıkayıp kurulayarak kabuklarını soymadan her birini dörde bölün, çekirdekleri varsa ayıklayın, kabuklarıyla birlikte püre haline gelene kadar blenderden geçirin. 12'li muffin kalıbına kağıt muffin kalıpları yerleştirin. (ön hazırlıklar bize pratiklik sağlayacaktır).

*Oda ısısındaki yumuşak tereyağını ve şekeri derin bir kaba alarak mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar 3 - 4 dakika çırpın. Yumurtaları birer birer ekleyerek çırpmaya devam edin. Blenderden geçirdiğiniz mandalinayı ekleyip karıştırın. Un, vanilya ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin ve mikserle 2 - 3 dakika çırpın (hamur bu aşamada koyu kıvamlı oluyor, maden suyunu ekleyince kek hamuru kıvamına geliyor). En son maden suyunu eklerken bir yandan homojen kıvama gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın.

*Hamuru muffin kalıplarına eşit oranda pay edin. Üzerlerine fındık içini serpiştirin.

*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin, bu süre sonunda kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...