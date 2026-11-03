Collins Sözlüğü, 2026 yılının kelimesi olarak özellikle Z ve Alfa kuşakları arasında yaygınlaşan “mogging” sözcüğünü seçti. Birini görünüş, performans veya statü bakımından gölgede bırakmak anlamına gelen kelimenin kullanımı, son bir yılda yüzde 210 arttı.

Sözlüğün bu yılki seçimi, sosyal medyada ve gençler arasında giderek yaygınlaşan “mogging” oldu. Bir kişiyi görünüşü, özgüveni, statüsü veya performansıyla geride bırakmak ve onu gölgede bırakmak anlamına gelen argo ifade, özellikle Z ve Alfa kuşaklarının günlük dilinde kendine yer buldu. Genellikle çevrim içi ortamlarda karşılaşılan ifade, günümüzde çoğunlukla şakalaşma veya ironik bir takılma biçiminde kullanılıyor. Örneğin; bir kişinin bulunduğu ortamda diğerlerinden daha dikkat çekici görünmesi ya da bir konuda herkesi geride bırakması, “mogging” olarak tanımlanabiliyor.

Yılın kelimesi için diğer adaylar da dikkat çekti

Collins'in 2026 yılı için belirlediği kısa listede “mogging” dışında farklı alanlardan sözcükler de yer aldı. Otomobil üreticilerinin araçları giderek daha büyük ve ağır tasarlama eğilimini anlatan “carspreading”, işverenlerin doldurma niyeti olmadan yayımladığı iş ilanlarını tanımlayan “ghost job” ve bob ile pixie saç kesimleri arasındaki modeli ifade eden “bixie” bunlardan bazıları oldu.

Listede ayrıca meyveli ve acı lezzetleri bir araya getiren yiyecekler için kullanılan “fricy”, yapay zekânın insan uygarlığını sona erdirme olasılığına ilişkin tahmini ifade eden “P(doom)” ve arkadaşlarla oynanan düşük bütçeli, eğlence odaklı oyunları tanımlayan “friendslop” da yer aldı.

Collins, yılın kelimesini belirlerken sözcüklerin kullanım sıklığının yanı sıra dildeki değişimleri ve kullanım eğilimlerini de değerlendiriyor. 2025 yılında ise yılın kelimesi olarak yapay zeka yardımıyla kod yazma pratiğini ifade eden “vibe coding” seçilmişti.

Kaynak: Paul Glynn. "'Mogging' is Collins' word of the year... but do you know what it means?". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/articles/cve8rp085zzjo.