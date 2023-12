Kolay taşınma ipuçları

Taşınmak stresli bir süreçtir. Eşyalarınızı paketlemenin ve nakliyecileri ayarlamanın yanı sıra, eşyalarınızın nakliye sırasında hasar görüp görmeyeceği konusunda endişelenmenin getirdiği ek bir stres de yaşanıyor. Yeni bir eve taşınmak kolay iş olmasa da sürecin daha sorunsuz ilerlemesini sağlamanın yollarını derledik!

Taşınma gününe hazırlık

Taşınmaya hazırlanmak ilk ve en önemli adımdır. Bir gününüzü eylem planı oluşturmaya ayırın. İyi bir plan, taşınmanızın yolunda gitmesini sağlayacak, stresinizin bir kısmını hafifletecek ve tüm taşınma sürecini çok az veya hiç hayal kırıklığı yaşamadan tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Kontrol listesi yapın

Yapılacaklar listenizi hazırlayarak ne yapmanız gerektiğini hatırlamaya çalışarak değerli zamanınızı boşa harcamazsınız. Peki, kontrol listesinde neler olmalı?

Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi abonelik işlemlerini hazırlamak

Ambalaj malzemeleri sipariş etme

Yapmayı unutmak istemediğiniz herhangi bir görev veya öğeyi not almak

Bütçenizi belirleyin

Taşınmak pahalı olabilir ancak bir bütçe belirlemek, taşınma sırasında tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Gerçekçi bir taşınma bütçesi, taşınmanızın karşılayabileceğinizden daha pahalıya mal olmamasını sağlayacaktır.

Nakliyeci ayarlayın

Bütçenizi belirledikten sonra, profesyonel nakliyeciler ile çalışmaya özen gösterin. Nakliyeciler ayarlarken referans almaya özen gösterin ve karar vermeden önce çeşitli şirketlerin tekliflerini karşılaştırın.

Düzenleyici

Taşınmak, dağınıklığı ortadan kaldırmak için mükemmel bir zamandır. Tüm eşyalarınızı ayırın ve artık ihtiyacınız olmayan şeyleri bağışlayın veya atın. Bu adım, paketleme süresinden tasarruf etmenizi sağlayacak ve size daha fazla yer kazandıracaktır.

Paketleme malzemeleri alın

Artık taşımanız gereken şeylerin miktarı hakkında daha iyi bir fikriniz olduğuna göre, taşıma kutuları ve paketleme malzemeleri almanın zamanı geldi. İhtiyacınız olacağını düşündüğünüzden daha fazla kutu alın.

Paketleme

Taşıma sürecinin en çok zaman alan kısmı paketlemedir. Ancak paketleme tüyolarını takip etmek, sürecin daha az stresli ve daha verimli olmasına yardımcı olacaktır. Paketleme günü kaotik olacak, bu nedenle öncelikle temel eşyalarınızı bir araya getirerek süreci başlatın. Yalnızca taşınma sırasında ve yeni yerinize vardıktan hemen sonra erişmeniz gereken eşyaları paketleyin. Temel çantanızdaki eşyalar şunları içermelidir:

Önemli evraklar

İlaçlar

Şarj cihazları

Temel banyo malzemeleri

Kıyafet değişiklikleri

Yeni evinizde ilk birkaç gün ihtiyacınız olabilecek her şey.

Giysilerinizi şifonyerinizin çekmecelerinde tutun

Çekmecelerinizi boşaltmayın. Şifonyerinizin içindeki kıyafetler ve kırılmaz eşyalar bu paketleme ile kolaylıkla taşınabilir. Şifonyeri streç filmle sarın. Streç film, taşıma sırasında çekmecelerin düşmesini önler. Yeni evinize vardığınızda ambalajı açın, artık gitmeye hazır.

Giysileri askılarda bırakın

Giysilerinizi askılarda bırakmak onların yeni evinizde taşınmasını ve kurulmasını kolaylaştırır. Bunları beş veya altı askıyla gruplandırın (giysilerin ne kadar hacimli olduğuna bağlı olarak) ve büyük çöp torbalarına sarın.

Bavullarınızı toplayın

Kutularda kolayca taşınamayan eşyaları paketlemek veya değerli eşyaları ve büyük eşyaları güvende tutmak için valizleri kullanın.

Ambalaj malzemesi olarak havlu ve nevresim kullanın

Nevresimlerinizi ve havlularınızı dolgu malzemesi olarak kullanarak ambalaj malzemelerinden tasarruf edin. Balonlu ambalaj pahalıdır ve bunlara çok ihtiyacınız olacaktır. Bunun yerine havlularınızı ve nevresimlerinizi tabak, çerçeve, lamba ve daha fazlası gibi kırılabilir eşyaları sarmak için kullanın.

Fotoğraf çekin

Teknolojik ürünlerinizin arkasındaki karmaşık kabloların fotoğraflarını çekin, böylece taşındığında nasıl kurulacağını hatırlarsınız. Aynı şey, taşınmak için parçalarına ayırmanız gereken her şey için geçerlidir. Ayrıca, taşıma sırasında kaybolması veya hasar görmesi ihtimaline karşı, kırılabilir veya değerli herhangi bir şeyin fotoğrafını çekmek de harika bir fikirdir. Sigorta talebinde bulunmanız gerektiğinde görüntüler çok daha değerli olacaktır.

Kutularda renk kodu kullanın

Her odaya bir renk verin ve aynı renkteki kutuları ilgili yerlere yerleştirin. Kutuları renklendirmek için renkli stickerları kullanabilirsiniz. Yeni evinize ulaştığınızda her kutunun nereye ait olduğunu hızlı bir şekilde tespit edebileceksiniz.

Taşınma günü

Taşınma gününün sorunsuz ilerlemesi için:

Susuz kalmayın ve iyi beslenin

Gün boyunca gücünüzü yüksek tutmanıza yardımcı olacak, kolayca alabileceğiniz içecek ve yiyeceklerle dolu bir soğutucu hazırlayın. Yolunuza çıkmayacak bir yerde saklayın ve yanlışlıkla hareket halindeki kamyona göndermediğinizden emin olun.

Küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için bir plan yapın

Taşınma günü tüm aktiviteler hayvanlarınızı strese sokacak ve çocuklarınız ise büyük ihtimalle sıkılacaktır. Bu nedenle onları güveneceğiniz kişilerin yanına bırakabilirsiniz.

Paketlemeyi en az bir gün önce bitirin

Taşınma günü yeterince yoğun olacak, bu nedenle paketlemeye erken başlayın ve nakliyeciler kamyonu yüklemek için gelmeden önce paketlemeyi bitirin. Odak noktanız, tüm öğelerin kamyona ulaşmasını ve ilerlemenin devam etmesini sağlamanızdır.

Referanslar:

Debbie Wolfe, Lexie Pelchen. “15 Moving Tips And Tricks For A Faster, Easier And Less Stressful Move”. Şuradan alındı: https://www.forbes.com/home-improvement/moving-services/tips-for-moving/ (7.10.2023).