Trend: Üçgen atkı

Moda dünyası her zaman geometriden ilham almayı sever ancak son dönemde bunun en net örneği, şık üçgen atkıların yükselişi oldu. Hemen her yerde bu zarif aksesuarla karşılaşmak mümkün. Soğuk havalarda çoğu zaman şıklık ikinci planda kalır, öncelik sıcak olmaktır. Ancak üçgen atkılar, hem sizi soğuktan korur hem de stilinizi düşünülmüş ve özenli gösterir.

Üçgen atkı nedir?

Üçgen atkı, adından da anlaşılacağı gibi üçgen formda kesilmiş özel bir atkı türüdür. Genellikle örgü veya yumuşak dokulu kumaşlardan üretilir ve kış gardıroplarına hem sıcaklık hem de sofistike bir dokunuş katar. Hepimizin bildiği üzere farklı şekil ve dokular kullanmak kombine derinlik kazandırır. Üçgen atkı, sade görünümleri bile zahmetsizce yükseltir.