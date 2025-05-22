Hayattan yorulduğunuzda ne yapmalısınız?

Hayatın stresinden bunaldığınızda ve bitkin düştüğünüzde kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak altı ipucu...

Hayattan yorulduğunuzda ne yapmalısınız?
Yaşam
Giriş: 22 Mayıs 2025 10:00
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Hayat bazen gerçekten de çok yorucu… Bilinmezlikler, taşınan yükler, tükenmeye yüz tutmuş umutlar… Peki, ne yapmalı? İşte “her şeyden çok yoruldum”, “hayat beni çok yordu” diyorsanız yapabileceğiniz bazı şeyler…


1- “Dünya adildir” düşüncesine kapılmayın

Psikologlar, insanların adil bir dünyaya inanma eğiliminde olduğunu söylüyor. Bu düşünceye göre insanlar ne yaşıyorsa bunu hak ediyordur. Oysa gerçek böyle değil. Zor bir dönem geçiriyorsanız, bu sizin değersiz veya başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Hayat bazen adil değildir. Pek çok zeki, çalışkan insan da sağlık sorunları, maddi sıkıntılar gibi ağır koşullarla baş etmektedir. Unutmayın: Zorluklar yaşamanız sizin suçunuz değildir. Hepimiz zaman zaman kötü kararlar veririz, bu da hayatımızı etkileyebilir. Ama bu, değersiz olduğunuz anlamına gelmez.


2- Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı kendinize hatırlatın

Hayat zorlaştığında kendinize şunu sorun: “Şu anda elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum?” Eğer cevabınız evetse, lütfen kendinize daha fazla yüklenmeyin. Bu, içinde bulunduğunuz şartlarda yeterince güçlü olduğunuzu gösterir. Değişim zamanı geldiğinde, esnek olup fırsatları değerlendirebilirsiniz.


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3- “Daha çok çalışmalıyım” tuzağına dikkat edin

Zorlanınca hemen daha çok çalışmamız gerektiğini düşünebiliriz. Ancak bu her zaman doğru değildir. Bazen çözüm, daha fazla çalışmak değil; durmak, nefes almak ve yön değiştirmektir. Kendinizi başarısız hissettiğinizde sürekli “daha çok çabalamalıyım” diye düşünmek, aslında yeni ve sağlıklı stratejiler denemenizi engeller.


4- Aşırı düşünmeyi fark edin ve durdurun

Zihnimiz sorunları çözmeye çalışırken bazen bizi aşırı düşünme tuzağına sürükler. Bu, özellikle moralimiz düşükken çözüm üretmek yerine karamsarlığımızı artırabilir. Eğer bir konuyu defalarca düşünüyor ama bir sonuca ulaşamıyorsanız, düşünmeye ara verin. Dikkatinizi dağıtacak başka şeyler yapın:

  • Meditasyon

  • Egzersiz

  • Sevdiğiniz biriyle konuşmak

Tüm bunlar ruh halinizi düzeltir ve yeniden düşünmeniz gerektiğinde daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olur.


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5- Günlük ritimlerinizi düzenleyin

Düzenli uyumak, yemek yemek, sosyalleşmek ve çalışmak; ruh haliniz üzerinde düşündüğünüzden daha fazla etkiye sahiptir. Eğer yaşamınızda bu alanlarda bir düzensizlik varsa, küçük adımlarla tutarlı bir rutin oluşturmayı deneyin. Bu hem enerjinizi artırır hem de ruh halinizi dengeler.


6- Bedeninizi sakinleştirin

Eğer korku, kaygı veya çaresizlik hissediyorsanız, bu beyninizin “savaş-kaç-don” tepkisine girdiği anlamına gelebilir. Bu durumda bedensel rahatlama tekniklerini kullanmak çok etkili olabilir:

  • Kolunuzu okşayın (oksitosin hormonunu tetikler)

  • Dudaklarınıza hafifçe dokunun

  • Ellerinizi yavaşça birbirine sürtün

Bu küçük dokunuşlar bile sinir sisteminizi sakinleştirebilir ve düşünme becerinizi yeniden kazanmanıza yardımcı olur.


Referanslar

Alice Boyes. “6 Tips for What to Do When You Feel Exhausted by Life”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/ie/blog/in-practice/201302/6-tips-for-what-to-do-when-you-feel-exhausted-by-life (18.02.2013).


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