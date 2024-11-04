Kremalı mantarlı makarna 

Müjgan Yurtseven tarifi ile bol mantarlı & kremalı, parmesanlı ve taze kekikli leziz makarna.

Kremalı mantarlı makarna 
Yaşam
Giriş: 04 Kasım 2024 09:52 Güncelleme: 08 Kasım 2024 00:06
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Tarif defterimden;

Bol mantarlı & kremalı, parmesanlı ve taze kekikli leziz makarna. Bu defa kalın kesilmiş yumurtalı pappardelle makarna kullandım, dilediğiniz makarna çeşitiyle yapabilirsiniz. Ayrıca elinizde trüflü zeytinyağı varsa lezzeti kat kat artıyor...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 + 15 dakika


Malzemeler:

  • 400 gr mantar
  • 500 gr pappardelle makarna + 4 - 5 lt su + 1 yemek kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı trüflü veya sızma zeytinyağı
  • 3 diş sarımsak
  • 2 paket krema, 400 ml
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 8 - 9 dal taze kekik

Üzerlerine;

  • Taze kekik
  • Rendelenmiş parmesan peyniri




Yapılışı;

*Mantarların dışını kağıt mutfak havlusuyla iyice temizleyip incecik doğrayın.


*Suyu büyük boy tencereye aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ilave edin, paketin üzerindeki öneriye göre al dante (hafif dişe gelir kıvamda) haşlayın.


Makarna haşlanırken eş zamanlı sosunu hazırlayalım;


*Zeytinyağını büyük bir vok tavasına alın, ocağı orta ateşe ayarlayın ve ikiye bölünmüş sarımsakları ekleyin, sarımsaklar yağa aromasını bırakınca doğranmış mantarları ilave ederek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Krema, karabiber ve tuzu ekleyip krema yoğunlaşana kadar 5 - 6 dakika daha pişirin.


*Haşlanan makarna ve makarnanın suyundan 2 kepçe kadarını mantarlı & kremalı karışımına aktarıp karıştırın ve bu arada ocağı kısık ateşe ayarlayın. En son rendelenmiş parmesan ve taze kekik yapraklarını makarnaya ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın.


*Makarnayı tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerlerine taze kekik yaprakları ve rendelenmiş parmesan serpiştirin.


Kısa bir not;

*Bu tarifte yağ oranı % 18 olan krema kullandım.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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