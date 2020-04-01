Evde kot eskitme yöntemleri

Kot şortlarınızı, pantolonlarınızı ya da kot gömleklerinizi bambaşka bir hale getirebileceğiniz diğer yöntem ise çamaşır suyunda bekletmek. Bu sene kot şortların moda olduğunu göz önüne alarak bu yöntem mutlaka denenmesi gerekenler arasında. Kot şortu dilediğiniz kısmına kadar çamaşır suyuna yatırın ve bir gece bekletin. İki kısmında renk farkı olana kadar çamaşır suyunda bekletin. Ardından bol suyla durulayıp çamaşır makinesinde yıkayın. İşte yeni bir şort almanıza gerek kalmadan bambaşka bir şortunuz oldu!