Evde kot eskitme yöntemleri

Evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle kotlarınıza yeni bir hava katın...

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    Eskimiş kotlarınız için yapabileceğiniz birçok şey var. Öncelikle eskiteceğiniz kotu seçin. Topuk rendesi veya normal rendeyi hazırlayın.

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    Kot pantolonun neresini eskitmek istediğinize karar verin ve o bölgenin üzerinden hafif hafif rendeyle geçin.

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    Yaptığınız işlem sonrasında kot kumaşının liflere ayrıldığını göreceksiniz. Bu kısımların aralarını dilerseniz ince bir tığ yardımıyla açabilirsiniz.

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