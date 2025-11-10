Müjgan Yurtseven, kuşburnu marmeladı tarifi için "Genelde çayı ve pekmezi tüketilen kuşburnunun marmeladı da çok lezzetli oluyor." dedi ve kuşburnu marmeladının yapılışını aktardı.

Servis: 2 orta boy kavanozda

Hazırlama & pişirme süresi: 1 saatten fazla

Malzemeler

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

2 kg kuşburnu meyvesi + yeteri kadar su

2 bardak toz şeker

Yapılışı

Kuşburnuların saplarını ve uçlarındaki tüylü bölümleri bıçak yardımıyla kesin, bol suda yıkayarak büyük bir tencereye alın. Üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip orta ateşte iyice yumuşayana kadar 45 - 50 dakika haşlayın ve tencere içindeyken patates ezicisi ile iyice ezin.

Haşlanıp ezilen kuşburnu meyvesinin çekirdeklerinden ayıklanması için önce kevgirden geçirin, sonrasında tüylerinden arındırmak için ince tel süzgeçten geçirin. Kuşburnu minik tüy içeren bir meyve olduğundan en son ince bir tülbentten geçirip tencereye alın.

Bu aşamada şekeri ekleyip orta ateşte koyulaşana kadar ara sıra karıştırarak 30 - 35 dakika pişirin. Marmeladın ilk sıcaklığı geçince temiz cam kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

Eğer insülin direnciniz varsa veya şeker tüketmiyorsanız kuşburnu meyvesini haşlayıp süzgeç ve tülbentten geçirdikten sonraki aşamada şeker eklemeden yukarıdaki yöntemle pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...