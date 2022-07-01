Ruşur taşı nedir?

İran'ın, Sefidab Mağarası'ndan çıkarılan ruşur taşı, çinko ve iyot bakımından zengindir. Yumuşak bir yapıya sahiptir. Hamam taşı olarak bilinen ruşur taşı, son yıllarda Türkiye’de de popüler oldu.

Ruşur taşı nasıl kullanılır?

Ruşur taşını, ıslak ve nemli cilde uygulamalısınız. Peeling yapar gibi cildinize nazikçe sürün. Vücudunuzun her noktasına sürdükten sonra 2 dakika kadar bekleyin. Ruşur taşını uyguladığınız bölgeye yumuşak hareketlerle masaj yapın. Daha sonra mutlaka su ve sabun ile taşı sürdüğünüz bölgeyi temizleyin.

Ruşur taşı sabunu faydaları

Cildi beyazlatıcı özelliği bulunmaktadır.

Cildinizdeki gözeneklerinin açmasına yardımcı olur.

Cildi aydınlatır.

Siyah nokta oluşumunu engeller, peeling etkisi yaratır.

Güneş lekelerini geçirmeye yardımcı olur.

Sivilcelerin azalmasına yardımcı olur ve renk tonunu dengeler.

Hücre yenilenmesine katkı sağlar.

Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

Doğal bir detoks etkisi vardır.

Ruşur taşı zararları

Ruşur taşının kullanımına dikkat edilmediği takdirde ciltte hasar meydana gelebilir.

Alerjik bünyeye sahip kişiler ruşur taşı kullanımından uzak durmalıdır. Ya da kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Hamile kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılmaması önerilmektedir.

Ruşur taşı kullanmadan önce cilt nemlendirilmelidir. Kuru cilde ruşur taşı uygulandığında ciltte kızarma ve tahriş meydana gelir.