Ruşur taşı zararları

İran'da kadınlar, cildi temizlemek ve beyazlatmak için ruşur taşı kullanıyor. Peki ruşur taşı nedir? Ruşur taşının faydaları nelerdir? Ruşur taşı hakkında bilmeniz gerekenler...

Ruşur taşı zararları
Güzellik
01 Temmuz 2022 13:26 Güncelleme: 01 Temmuz 2022 13:26
ABONE OL

Ruşur taşı nedir?

İran'ın, Sefidab Mağarası'ndan çıkarılan ruşur taşı, çinko ve iyot bakımından zengindir. Yumuşak bir yapıya sahiptir. Hamam taşı olarak bilinen ruşur taşı, son yıllarda Türkiye’de de popüler oldu.


Ruşur taşı nasıl kullanılır?

Ruşur taşını, ıslak ve nemli cilde uygulamalısınız. Peeling yapar gibi cildinize nazikçe sürün. Vücudunuzun her noktasına sürdükten sonra 2 dakika kadar bekleyin. Ruşur taşını uyguladığınız bölgeye yumuşak hareketlerle masaj yapın. Daha sonra mutlaka su ve sabun ile taşı sürdüğünüz bölgeyi temizleyin.


Ponza taşının hiç akla gelmeyen kullanım yerleri
Ponza taşının hiç akla gelmeyen kullanım yerleri

Ruşur taşı sabunu faydaları

  • Cildi beyazlatıcı özelliği bulunmaktadır.

  • Cildinizdeki gözeneklerinin açmasına yardımcı olur.

  • Cildi aydınlatır.

  • Siyah nokta oluşumunu engeller, peeling etkisi yaratır.

  • Güneş lekelerini geçirmeye yardımcı olur.

  • Sivilcelerin azalmasına yardımcı olur ve renk tonunu dengeler.

  • Hücre yenilenmesine katkı sağlar.

  • Ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

  • Doğal bir detoks etkisi vardır.


Ruşur taşı zararları

Ruşur taşının kullanımına dikkat edilmediği takdirde ciltte hasar meydana gelebilir.


  • Alerjik bünyeye sahip kişiler ruşur taşı kullanımından uzak durmalıdır. Ya da kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır.

  • Hamile kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılmaması önerilmektedir.

  • Ruşur taşı kullanmadan önce cilt nemlendirilmelidir. Kuru cilde ruşur taşı uygulandığında ciltte kızarma ve tahriş meydana gelir.

İranlı kadınların 5 güzellik sırrı

Güzellikleri dillere destan İranlı kadınların güzellik sırları...

5
Badem gözleriyle ünlü İranlı kadınların gözlerini güzel göstermek için çok çaba sarf etmesine gerek yok... Gözlerindeki kahverengiyi daha ön plana çıkarmak için koyu renk far ve kalem kullanmak yeterli oluyor. Transparan bir farı göz kapağına uygulayıp ıslak eyeliner kullanmayı tercih ediyorlar. Kaş şekilleri ise genellikle keskin ve muntazam...
İranlı kadınlar ciltlerinin pürüzsüzlüğünü doğal yağlara, ölü deniz tuzuyla yaptıkları peelinglere ve süt banyosuna borçlular. Düzenli olarak süt banyosu yapmak cildin pürüzsüz olmasını sağlarken aynı zamanda renginin de açılmasına yardımcı oluyor.
Saçlarının güzelliğine önem gösteren İranlı kadınlar saç renklerini değiştirmekten hoşlansalar da doğal yağlarla sık sık bakım uyguluyorlar. Düzenli aralıklarla argan yağıyla yapılan bakım sayesinde yumuşak ve gür saçlara sahip oluyorlar.
Göz makyajını belirginleştirmek için dudak makyajını genellikle daha sade yapmak yeterli oluyor.
Güzellik rutinlerinde doğal yağlar bulunuyor. Susam, hindistancevizi, argan ve badem yağlarını aksatmadan kullanıyorlar.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.