Pfizer ve Moderna aşılarına kalp kası iltihabı uyarısı

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurdu. Koronavirüs aşıları hakkında bilmeniz gerekenler yazısını okumak için tıklayın...

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), söz konusu iddiaları üzerine konuyu mercek altına aldı. Aşılamadan sonra bildirilen kalp rahatsızlığı vakalarını tartışmak için toplanan CDC danışma paneli, kalp kası iltihaplanmasının aşılarla bağlantılı olabileceğini ancak aşıların faydalarının riskten daha ağır bastığını belirtti. CDC, aşıyı takiben kalp kası iltihaplanması görülen hastaların genellikle semptomlardan kurtularak iyileştiğini kaydetti. CDC, doktor ve hastaneleri miyokardit semptomlarını izlemeleri konusunda uyarırken, FDA’nın ekleyeceği uyarının da farkındalığı arttıracağı düşünülüyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı da iddialar üzerine bir bildiri yayınladı. Aşıların güvenli ve etkili olduğunun altı çizilen bildiride, kalp kası ile bağlantılı yan etkilerin "son derece nadir" görüldüğü vurgulandı. Bildiride ayrıca, “Acil kullanım izni kapsamında aşı yaptırmaya uygun 12 yaş ve üzerindeki herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz” denildi.

Kalp kası iltihabı nedir?

Kalp kası iltihabının bir diğer adı miyokardit'tir. Kalp, bütünüyle kastan oluşur. Bu kas, bedenin öteki bölümlerindeki kaslar gibi enfeksiyon sonucu iltihaplanabilir. O zaman kalp atışları hızlanır; çarpıntı, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilir. Kalp kası iltihabı virüs ve bakteri kökenli hastalıkların sonucunda görülebilir ama ancak açık seçik ve ciddi belirtiler verdiği zaman yapılan testlerle saptanır. Ciddi kalp kası iltihabına ise çok ender rastlanılır.