COVID-19 aşısının yan etkilerini azaltmak için yemeniz gerekenler

COVID-19 aşısı olmadan önce ve sonra beslenme düzeninizde yapacağınız ufak değişikliklerle yan etkileri en aza indirebilirsiniz.

COVID-19 aşısının yan etkilerini azaltmak için yemeniz gerekenler
Sağlık
16 Mayıs 2021 Pazar

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre aşıların yan etkileri arasında aşının yapıldığı bölgede ağrı, kızarıklık ve şişme bulunmaktadır. Bununla birlikte ateş, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, üşüme ve kas ağrıları da diğer yan etkiler arasındadır. Bu semptomlar vücudunuzun bağışıklık kazandığını gösterdiği için iyiye işarettir ve birkaç gün içinde yok olur. Eğer semptomlarınız geçmezse ve şiddetlenirse kesinlikle doktorunuza danışmanız gerekir.

Bu yan etkileri azaltmak ve şikayetlerinizi en aza indirmek için beslenme düzeninizde birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Birazdan bahsedeceklerimiz HuffPost haber sitesinden alınmıştır ve sadece öneri niteliğindedir.

Mide bulantısı için zencefil çayı

Zencefil, sindirim sistemi ile ilgili sorunlar için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Muhteşem kokulu zencefil çayını yapmak da gayet kolaydır. Dilerseniz zencefil çayı tarifimize buradan ulaşabilirsiniz.

Zencefilin diğer faydalarını öğrenmek için tıklayın.

Detoks, aralık oruç gibi yöntemlerden uzak durun

Bütünleyici Tıp Doktoru Ronald Hoffman bu konuda: "Vücudun bağışıklık kazanması, vücudun aşıdan gelen talimatları anlamasıyla, antikor ve beyaz kan hücrelerini sentezlemesiyle oluşur. Bu da beslenme düzeninize protein eklemeniz gerektiği anlamına gelir." diyor.

Bitkisel protein kaynaklarını öğrenmek için tıklayın.

Protein ve hormonal denge ilişkisi haberimizi okumak için tıklayın.

Sıvı tüketimine dikkat

Su, çay ya da soda fark etmeksizin sıvı tüketmeye devam edin. Aşının yan etkilerinden biri olan ateş yükselmesi vücudunuzun susuz kalmasına neden olabilir. Bu kaybı önlemeye çalışın.

Su içmenin az bilinen faydalarını öğrenmek için tıklayın.


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Aşıdan önce: Akdeniz tipi beslenme

Mümkünse aşı randevunuzdan birkaç hafta önce daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Akdeniz tipi beslenme antiinflamatuar etkileriyle bilinmektedir ve bu etkilerin ortaya çıkması birkaç hafta alabilir. Hoffman "Aşı olduktan sonra kendinizi bir şeylerden sakınmak yerine aşı olmadan birkaç hafta önceden vücudunuzu hazırlamak daha doğrudur." diyor.

Beslenmenizde sebze, meyve, tam tahıl, sağlıklı Omega-3 ve zeytinyağı gibi tekli doymamış yağlarla birlikte, balık, kümes hayvanları, fasulye ve yumurta yemeye ağırlık verin. Süt ve kırmızı et ürünlerini sınırlandırın. Yapılan bir araştırmaya göre 65 yaş üstünde olan ve günde 5 ya da daha fazla porsiyon meyve tüketen insanlar daha az meyve tüketenlere göre pnömokoksal aşıya daha güçlük bir bağışıklıkla cevap veriyor.

Hangi beslenme tipi size uygun? Öğrenmek için tıklayın.

Aşıdan sonra: Düşük glisemik indeksli beslenme

Düşük glisemik indeksli bir beslenme tarzı kan şekeri seviyenizi sabit tutacaktır. Diyabet konulu araştırmalar da gösteriyor ki düşük glükoz seviyelerinin antiinflamatuar özellik göstermektedir. Kan şekerinizi sağlıklı seviyede tutacak besinler genel olarak yeşil sebzeler, fasulyeler, tam tahıllar ve bol tahıllı ekmekler, dutsu meyveler ve elma, yağsız proteinler, yumurta ve kuruyemişlerdir.

Glisemik indeks nedir? Öğrenmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.

Klasik lezzetlerle şifa bulun

İçine iyice pişmiş sebzelerin de eklendiği sıcacık nefis bir tavuk çorbası hem besleyici hem de sindirilmesi kolay bir seçenek olacaktır. Tavuk çorbası tarifimiz için tıklayın.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için bağırsak sağlığınıza önem verin

İnsan bağışıklığının aşıya verdiği tepkiyi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan biri de yaştır. Yaşımız ilerledikçe bağışıklığımız zayıflar. Olduğunuz aşının çeşidi de bir diğer önemli etkendir. Natüropatik Doktor Todd Born, sağlıklı bağırsak mikrobiyomlarının aşıya karşı daha fazla bağışıklık tepkisi verildiğini gösteren araştırmaların olduğunu belirtiyor.

"Bağırsaklarda çeşitli ve sağlıklı mikrobiyomların olması bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor." diyor ve aşıdan iki hafta önceden başlayarak yüksek lifli ve fermente yiyeceklerin tüketilmesini ve buna aşıdan sonraki en az iki hafta daha devam edilmesini öneriyor. "Yüksek lifli beslenme tarzı bağırsaklardaki yararlı bakteriler için faydalıdır ve bağışıklık tepkisini destekler." diye de ekliyor.

Çeviren: Dilara Koru


Referans: HuffPost. What To Eat Before And After Your COVID-19 Vaccine To Lessen Side Effects. Şuradan alınmıştır: https://www.huffpost.com/entry/what-to-eat-covid-vaccine_l_606476ddc5b6b6bedaf42036


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