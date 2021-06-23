BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Prof. Dr. Uğur Şahin DW'ye verdiği röportajda BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?
Sağlık
23 Haziran 2021 Çarşamba

Vaka sayılarında ciddi artışa neden olan, "dördüncü dalga"nın yaşanmasına sebep olabileceği düşünülen Delta varyantı nedir? Biontech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı etkili mi? İşte soruların cevapları...


Covid-19 Delta varyantı nedir?

Son altı ayda 60'tan fazla ülkede görülen Delta varyantı, Hindistan kaynaklı bir varyant. Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı farklı doktora göre bu varyantın görüldüğü kişilerde mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı gibi rahatsızlıklar bulunuyor. Delta varyantının daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, hastaneye yatış riskinin de artığını açıklıyor.


BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

DW Türkçe'de yer alan habere göre, BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirtti. Konu hakkında "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" ifadesini kullanan Şahin, BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını söyledi.


Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı. Uğur Şahin son olarak şu ifadeleri kullandı: "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz."


Sinovac aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Sinovac aşısının Delta varyantına karşı etkili olup olmadığına dair ne yazık ki henüz net bir bilimsel çalışma, açıklama bulunmuyor.


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