Stres nedeniyle kadında yükselen kortizol hormonu ilişkileri olumsuz etkiliyor

Kadının yaşadığı stresin ikili ilişkilere etkisi konusunda göz ardı edilen bir gerçek, artık daha fazla konuşulmaya başladı; Kadında yükselen kortizol hormonu. Araştırmalar, aynı stres kaynağının kadını ve erkeği eşit oranda etkilemediğini ortaya koyuyor.

Kortizol hormonunun kadınlar üzerindeki etkileri dikkat çekici. Kadın iyi görünse bile, sinir sistemi hayatta kalma moduna geçmiş olabiliyor. Çünkü vücudun stres tepkisini vermek için çalışan HPA ekseni (hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen) kadınlarda daha hızlı aktive oluyor ve daha uzun süre aktif kalıyor. Başka bir deyişle, aynı stres kaynağına karşı kadın vücudu daha fazla kortizol salgılıyor ve daha uzun sürede toparlanıyor. Kısacası, bir kadının hormonal sistemi, bir erkeğinkine kıyasla strese 5 kat daha duyarlı. İşte kadınlarda kortizol yüksekliğinin etkileri hakkında daha fazla gerçek:

Yüksek kortizol, duygusal bağı kapatır

Destekleyici bir partneri, ailesi veya istikrarlı bir yaşamı olsa bile, kadının vücudu bunu güvenlik değil, aşırı yüklenme olarak algılayabilir. Nedeni, kortizolun, “sevgi ve bağlanma hormonu” olan oksitosini baskılamasıdır. Unutmayın; Yaşadığı şey “sevgi eksikliği” değildir. Bu, bedenin sevgiyi hissedememesidir.

Kadınlar kolayca kaygılı uyarılma döngüsüne sıkışabilir

Dışarıdan “ruh hali dalgalanmaları”, “soğukluk” ya da “dırdır” gibi görünen şey çoğunlukla alev alev yanan bir sinir sistemidir, kişilik kusuru değil. Nedeni, stresin hareket, derin dinlenme veya nefes ile atılmazsa, beden hafızasında kalıcı kaygıya dönüşmesidir. Unutmayın; Boşaltılamayan stres; uyku, libido, hafıza ve duygusal dengeyi etkiler.

Kronik kortizol, bilişsel esnekliği azaltır

Bir kadın stres içinde ne kadar uzun süre kalırsa, beyninin empati, diyalog ya da problem çözme için o kadar az kaynağı olur. Nedeni, beynin; geri çekilme, duygusal kapanma veya kopma gibi enerji tasarruf mekanizmalarını önceliklendirmesidir. Unutmayın; Kadının sevgisi bitmemiştir ama sistemi, yakıtı korumaya çalışır.

Kadın, yaşadıklarının fizyolojik olduğunu bilmez

Duygularını sorgulayabilir, netliğini kaybedebilir, kendisini ya da partnerini suçlayabilir. Birçok durumda asıl kök sebep biyolojiktir, kadının sinir sistemi tükenmiştir. Unutmayın; bu onarılmadan hiçbir terapi, konuşma ya da sevgi kalıcı sonuç vermez. Stresi azaltmaya yardımcı takviyelere göz atın.

Referanslar: https://www.medichecks.com/blogs/womens-health/are-women-more-stressed-than-men?srsltid=AfmBOopaCcYd4yOZGdyxIaoI36KcV0pOrGLJZihordNYbR0j8ixRjHAZ

https://www.bodylogicmd.com/hormones-for-women/cortisol/

https://www.adrenal.com/blog/signs-of-high-cortisol-in-women-what-you-need-to-know