Mikroplastik tehlikesi: Sebzeler de risk altında

Uzmanlar, mikroplastik kirliliğinin yalnızca deniz ürünleri değil, toprakta yetişen sebzeler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Mikroplastik tehlikesi: Sebzeler de risk altında
Sağlık
Giriş: 22 Eylül 2025 15:25
ABONE OL

Önceki araştırmalar, bu parçacıkların besin zinciri boyunca hareket edip birikebileceğini göstererek, yumuşakçalar ve balıklarda da nanopartiküller bulunduğunu ortaya koymuştu. Uzmanlar, sebze köklerinde binlerce 'zararlı' küçük plastik parçacığının gizleniyor olabileceği konusunda uyarıyor.


Plymouth Üniversitesi’nden araştırmacılar, toprakta bulunan parçacıkların, yetişme süreci boyunca bitkilerin yenilebilir kısımlarına kadar emilebildiğini keşfetti. Bir santimetrenin milyonda biri çapındaki nanoplastikler turplarda tespit edildi. Ve ilk kez, bu plastiklerin köklerden girip bitki boyunca yayılabildiği, çünkü son derece küçük oldukları belirlendi.


Dr. Nathaniel Clark: "Bitkilerin köklerinde, birçok zararlı parçacığa karşı filtre görevi görmesi gereken Caspar şeridi adı verilen bir tabaka bulunur. Ancak, nanoplastik parçacıklarının bu engeli aşabileceğini ve sebze tüketildiğinde insanlara geçebilir" açıklamasında bulundu. Bu durum yalnızca bu sebzeye özgü olduğuna inanmak için bir neden yok. Dünyanın her yerinde yetiştirilen çeşitli ürünlerin nanoplastikleri emme olasılığı açıkça mevcut.


Yemeğinizdeki plastiği nasıl azaltabilirsiniz?
Yemeğinizdeki plastiği nasıl azaltabilirsiniz? Evinizin havası, suyu ve yiyecek...
Araştırma: Mikroplastikler beynimizde birikiyor Yeni bir araştırmaya göre, bugün...

Yayımlanan çalışmada, araştırmacılar turpları, köklerinin plastik parçacıkları içeren bir çözeltiye batırıldığı bir laboratuvar ortamında yetiştirdi. Beş gün sonra, plastik parçacıklarının bitkiye ne kadar derin nüfuz ettiğini incelediler. Çözeltideki parçacıkların yaklaşık %5’inin kök sistemi tarafından tutulduğunu, bunun da milyonlarca nanoplastik parçacığının ürüne girdiğini buldular.


Bu parçacıkların yaklaşık dörtte biri yenilebilir etli köklere, %10’u ise yapraklara ulaşmıştı.


Profesör Richard Thompson: "Bir bakıma bu bulgular şaşırtıcı olmamalı – sonuçta, önceki çalışmalarımızda mikroplastik kirliliğini baktığımız her yerde bulduk" ifadelerini kullandı.


Üniversitedeki araştırmacılar 20 yılı aşkın süredir mikroplastikleri inceliyor ve plastik parçacıklarının, dünyanın en derin okyanus bölgelerinden Everest Dağı’nın yamaçlarına kadar her yerde bulunduğunu gösteriyor. Araştırmalar, mikroplastik kirliliğinin başlıca kaynaklarını da belirledi: Araç lastiklerinin aşınması, çamaşır yıkama döngüsü, dökülen boya ve çevredeki büyük nesnelerin zamanla parçalanması.


Önceki araştırmalar ayrıca, bu parçacıkların besin zinciri boyunca hareket edip birikebileceğini göstererek yumuşakçalar ve balıklarda da nanopartiküller bulunduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, çevredeki parçacıkların yalnızca deniz ürünlerinde değil, sebzelerde de birikebileceğine dair açık kanıt sağlıyor.


Bilim insanları, sümüklüböcek, böcek, salyangoz ve toprak solucanlarında mikroplastik buldu. Mayıs ayında yayımlanan çalışma, test edilen omurgasızlarda en yaygın plastik türünün büyük olasılıkla kıyafetlerden gelen polyester olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar, bu plastik liflerin, bazı çiftçilerin gübre olarak kullandığı ve çamaşır makinelerinden gelen lifleri içerebilen kurutulmuş insan kanalizasyon çamurundan kaynaklandığını düşündü.



Kaynak: Rebecca Whittaker. "Experts warn microplastics could be in your salad". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/microplastics-salad-pollution-particles-study-b2829790.html. (19.03.2025).


Poşetin doğada çözünme süresinin 1000 yıl olduğunu biliyor muydunuz?

Denize, sokağa attığınız çöplerin çevreye, doğal yaşama ve sağlığımıza ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Plastikler ve bazı atıklar, doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. Peki plastiklerin ve atıkların doğada ne kadar sürede yok olduğunu biliyor musunuz?

18
Plastik poşet: 1000 yıl
Plastik tabak: 500 yıl
Strafor: 5000 yıl - 2 milyon yıl
Cam şişe: 4000 yıl
Pet şişe: 400 yıl
Sakız: 5 - 25 yıl
Kaset: 100 - 1000 yıl
Sigara izmariti: 1 - 2 yıl
Bebek bezi: 550 - 450 yıl
Gazete: 6 hafta
Pil: 3000 yıl
Deterjan: 400 yıl
Poliüretan köpükler: 1000 yıl
Kutu teneke: 50 - 200 yıl
Kağıt mendil: 1 ay
Karton süt kutusu: 3 ay
Çakmak: 100 yıl
Olta: 600 yıl


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.