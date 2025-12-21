Güneş bugün Oğlak burcuna giriyor ve 19 Ocak'a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu döngü boyunca sorumluluk, hırs ve yasa ile düzene saygı duygularıyla motive oluruz. Güneş'in bu geçişinde tamamlanma ve başarı duygusu tatmin edicidir. Oğlak somut sonuçlar ister, neyin mümkün olduğunu bilir ve yerleşik bir yapı, bilinen sınırlar ya da çerçeve içinde çalışırken kendini en rahat hisseder. Standartlar, yapılar ve düzene verilen değer Oğlak temalarıdır. Uzun vadeli bir hedef doğrultusunda çalışmak bu etki altında en motive edici olandır. Jüpiter bugün Şiron ile kare açı yapıyor ve bu, Jüpiter Yengeç ve erken Aslan burcundayken yaklaşık dokuz aylık bir süreçte oluşan üçlü setin ikincisi. Bu döngüde anlam ve anlayış arayışı içinde olabiliriz; ancak özümüzü gerçekten yansıtan bir kişisel felsefe ya da inanç sistemiyle hizalanmak göz korkutucu gelebilir. İnançlar ve fikirler bizi yanlış yönlendirebilir ya da bir inanç kriziyle yüzleşebiliriz. Temel inançlarımızı sorgulatan bir şey meydana gelebilir ve bu da bizi bir dağınıklık ya da kafa karışıklığı hâline sokabilir. Başkaları vizyonumuzu anlamayabileceği için, görüşlerimiz ya da planlarımız konusunda kendimizi yalnız hissedebiliriz. Bir zamanlar doğru görünen geçmiş kararlar artık sorgulanabilir hâle gelebilir ya da hayatımızı altüst eden bir kişi ya da engelle karşılaşabiliriz. Yine de bu deneyimler, öz güven ve amacımızı anlama konusunda önemli dersler sunar. Bu dönemde gerçek ihtiyaçlarımızı ve inançlarımızı daha derinden anlamak için içimize dönmek en iyisidir. Amacımıza hizmet etmeyen bir şeyi sorgulamadan takip etmek bizi yanlış yollara sürükleyebilir. Yeni iş girişimlerine başlamadan önce durup düşünmek daha doğru olur. Bu, aşırıya kaçma ve aşırı telafi etme eğilimine dikkat ederek hedeflerimizi, inançlarımızı, yolumuzu ve kişisel felsefemizi yeniden düzenleme ve gözden geçirme zamanıdır.