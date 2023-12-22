2024 yılının önemli astrolojik tarihleri

Bu tarihleri; başlangıç, anlaşma, kariyer, evlilik, planlama, çözümleme, içe dönerek farkındalık kazanma ve geleceğe hazırlanma için kullanabilirsiniz. 2024 yılının şanslı tarihleri nelerdir? 2024 yılının zorlu tarihleri nelerdir? İşte 2024 yılının genel gündemi ve önemli astrolojik tarihleri...

2024 yılının önemli astrolojik tarihleri
Astroloji
Giriş: 22 Aralık 2023 16:22 Güncelleme: 22 Aralık 2023 16:28
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2024 yılının şanslı tarihleri

Bu tarihleri; başlangıç, anlaşma, kariyer, evlilik, teklif, özel günler için kullanabilirsiniz.

  • 1 - 2 - 8 Mart
  • 22 - 24 - 28 Mart
  • 18 - 19 - 20- 21 Nisan
  • 11- 31 Mayıs aralığı
  • 4 - 5 - 6 Haziran
  • 8 Temmuz
  • 7 - 14 Ağustos
  • 14 - 15 Eylül
  • 4 - 6 - 14 - 17 Ekim
  • 22 Kasım

Başlangıçlar için uygun olmayan tarihler

Bu tarihleri; planlama, çözümleme, içe dönerek farkındalık kazanma ve geleceğe hazırlanma için kullanabilirsiniz.



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2024 yılının zorlu tarihleri

Bu tarihlere; başlangıç, anlaşma, kariyer, evlilik, imza, tanışma, doğal afetler, krizler, kolektif olaylar konusunda dikkat etmelisiniz. Özellikle 6 Aralık sonrası; aile, evlilik, çocuklar, halklar, ülke bütünlüğü, şehitler, sınırlar konusunda gündemler yaşayabiliriz.

  • 19 - 22 Ocak
  • 28 - 29 Ocak
  • 5 - 13 - 17 - 20 - 22 - 27 Şubat
  • 9 Mart
  • 10 Nisan
  • 22 Nisan
  • 2 - 3 Mayıs
  • 8 - 9 - 10 - 12 Haziran
  • 22 - 23 Temmuz
  • 20 Ağustos
  • 8 - 11 Eylül
  • 13 - 22 Ekim
  • 1- 2 Kasım
  • 8 - 12 - 30 - 31 Aralık

2024 yılının astrolojik açıdan genel gündemi


Tutulmalar

Tutulmaların yıl sonuna dek Koç - Terazi aksında ilerlemesi ile; hak, hukuk, adalet savaşları, savaşın şiddetlenmesi, avukatlar ve adalet sistemine dair zorunlu değişimler gündeme damga vurabilir. Yapay zekâ, adalet sistemine de girebilir. Yaşanacak sürpriz ittifaklar, ortaklıklar, dağılmalar yerini 2025'te tam tersine bırakabilir. 2025 - 2027 arası çökecek olan askeri diktatörlüklere doğru adım adım ilerleyebiliriz. Ülkemiz bu dönemde barışçıl rol oynayabilir. Ünlüler, moda, sanat, spor dünyası, fenomenler, evlilikler, ilişkilerde kadersel gündemler yaşamaya devam edebiliriz.


Bu yıl Mart ayı, Eylül ayının başlangıcı ve fragmanı olacaktır. Eylül ayı ise 2025 yılının fragmanını yaşatacaktır. Eylül ayından tüm yıldan farklı olarak Balık - Başak aksında bir tutulma yaşayacağız. Çalışma koşulları ve sağlığımızda değişimlerin gündeme gelebileceği bu süreçler için, mali anlamda kendimizi güvenceye almamız gereken bir yılda olacağız.


6 Haziran’dan sonra başlayacak 1 aylık gündemimiz ise, 2025 Nisan ayına dek yaşayacaklarımızın hızlandırılmış ipuçlarını verecektir. Bu dönemde bilgisine yatırım yapanlar kazanacaktır.


İlişkilerde; ruh eşi ve ruh ikizlerinin buluştuğu, karmik buluşmaların yaşandığı, çok sayıda evlilik duyacağımız bir yıla şahit olacağız (özellikle Mayıs ve Ekim). Karmik misyonlarını tamamlayan, denge kuramayan evliliklerde de çok sayıda boşanma haberleri duyacağız.


Satürn Balık

Bir sıfırlanma döneminden, köklerimizi şifalandırıp, göklere ve kendimize uzanmayı öğreniyoruz. Bu sıfırlanma yılı meyvelerini Satürn - Neptün'ün burç değiştirdiği 2025 yılında veriyor olacak, bu hazırlık yılının ardından kendimize kavuşacağız. Bu dönemde bireysel olarak sağlıklı sınırlar oluşturmaya dair deneyimlerimiz devam ediyor olacak. Atasal kayıtlarımızı gördüğümüz, şifalandığımız, psikolojimizi, ruhumuzu, maneviyatımızı güçlendirerek arındığımız, teslimiyeti öğrendiğimiz günlerden geçeceğiz.


Bu süreçte toplumda; su, susuzluk, denizler, gazlar, petroller, petrol atıkları, seller, taşkınlar, sulardan gelecek salgınlar, savaşın denizlere inmesi, yardımlaşma gündemleri, kendini farkındalık için kurban eden topluluklar gündeme gelebilir. Mayıs ayına dek ekonomi daha kontrollü ilerlerken, Mayıs ayından sonra dünya çapında ekonomi ve bankalara dair ciddi sınavlar verebiliriz. Özellikle Ocak - Nisan arası ev alımı için çok uygun olacaktır. Yatırımlarımızı; altın, teknoloji ve elektrikli araçlardan yana kullanabiliriz. Aynı zamanda 21 Nisan tarihi etrafında sürpriz değişimler, iniş çıkışlar, ekonomi sistemlerini yenileyen adımlar yaşayabiliriz. Risk almamamız gereken bir dönem yaşayacağız.


Plüto Kova

Güç algılarımız yenilenerek değişiyor, birliğe ve bilgiye hizmet eden kazanıyor. Bu dönemin kazançlı çıkanları; herkesin yaptığını yapmayan, kendisini bilgiyle güçlendiren, yapay zeka ve teknolojiyle işini birleştirebilenler olacak. İnsanlar yavaş yavaş iş gücünden uzaklaştırılırken, insanlığı yalnızlaştıran buluşlar devam edecek. Yapay zeka çığır açarken, teknolojiyi kontrol etmek zorlaşacak. Bu süreci en çok 2025 yılında deneyimleyecek, Eylül - Kasım arası son hazırlık evresinden geçeceğiz.


Gündemde; teknolojik mücadeleler, kimyasal saldırılar, yer altı geçitleri, canlıların yönünü kaybetmesi, halklara korku pompalanması, bu baskılar sonucunda halkların gücü ele alması, isyanlarda artışlar görülebilir. Bu yıl deprem, kasırga, rüzgâr ve doğal afetlerde artışlar yaşanabilir. Bu durumu en çok Şubat - Mart aylarında deneyimleyebiliriz. Özellikle en güvendiğimiz, risk olmadığını düşündüğümüz yerlerde bile bireysel olarak binalarımızı sağlamlaştırmalıyız. Aynı zamanda Nisan - Mayıs, Eylül - Ekim tarihlerinde iklimsel değişimler yaşayabiliriz.


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Mars - Plüto kavuşumu (13 - 14 Şubat)

Bu kavuşum, Altair Yıldızında gerçekleşecek. Altair etkisinin en önemli özelliği, zamanı sıfırlamasıdır. Daha önce 2020 Ocak ayında ve 2023 Şubat ayında bu kavuşumu deneyimlemiştik. Bu dönemde; internet, siber saldırılar, elektrik, teknolojiye dair kesinti ve zorluklar, salgınlar, füze ve nükleer, uçaklar gündeme gelebilir.


Nitekim; güç, baskı dönemlerinin geride kalacağı, dünyanın ve doğanın zarar gördüğü yerleri gözler önüne sererek silkeleyip atacağı, eski yöntem, kural, yönetim, kanun, ekonomi ve ilişki anlayışlarının artık işe yaramayacağı, sadece gerçek olan, birliğe, akla, sevgiye ve yüksek titreşime hizmet edenlerin hayatta kalacağı günlere hazırlanıyoruz.


Bu dönem bilincimizde yaşayacağımız yüksek sıçrama ve uyanışlarla, biz de resetlenerek yaşama başka açıdan bakmaya, daha yüksek boyutlar ve kendi yüksek benliğimizle daha çok bağ kurmaya ilerleyeceğiz. Her takvim yaprağı; kendine daha çok yatırım yaparak yaklaştığın, hayallerine, aydınlığa ve sevgiye daha çok bağlandığın günlere kavuşmana vesile olsun...


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi





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