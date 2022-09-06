Karma astrolojide retrolar

İnci Gücen, karma astrolojide retroların bize neleri anlattığını açıkladı.

Karma astrolojide retrolar
Astroloji
06 Eylül 2022 14:12 Güncelleme: 06 Eylül 2022 14:20
ABONE OL

Ölmeden önce hayatımızın bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçtiği söylenir. Peki, bunu yaşamın ta içinde, hızla akan hayat filminizde deneyimleseydiniz neler değişirdi?


Retrolar; hayat akışımızı yavaşlatan, yaşam filmimizi geriye sararak doğrularımızı, yanlışlarımızı, gözden kaçırdıklarımızı fark ettiren, bizlere nefes aldıran döngülerdir. Öğrenemediğimiz öğretiler, kaçırdığımız fırsatlar, yarattığımız olumlu ve olumsuz karmalar retro dönemlerinde kişiler veya olaylar aracılığıyla karşımıza çıkar. Önemli olan onlardan kaçmak değil, anlamaya ve içselleştirmeye çalışmaktır. En çok da geçmişten gelen kişiler, tekamülümüze büyük bir ışık tutar. Olana kişi ve olay bazlı bakmak yerine, büyük resimden bakmalı ve sürecin bize hediyelerini görmeye çalışmalıyız.


Astrolojik olarak en çok Retro yaptığı bilinen gezegen Merkür'dür. Hayatta bir tek düşünmeyi ve zihnimizin hızını durduramayız. Merkür de zihnimizi temsil eden, Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir. Dolayısıyla zihnimiz nefes almaya ihtiyaç duyduğu için en çok Retro yapan gezegen de odur.


Gezegenler kendi döngülerinde asla durmaz ve geriye doğru dönmezler. Dünyamız ve diğer gezegenlerin hız farkından ötürü biz onları geriye doğru dönüyor gibi görünürüz. Manyetik alanlarının Dünyamıza yaklaşması ve uzaklaşması ile yarattıkları enerji bizleri gezegen temasında etkiler. Retro yapan gezegen ne ise, onun temalarını daha çok iç dünyamızda yaşamaya başlar, doğru anlarsak o konularda demlenir, bilgeleşiriz.


2022 yılının Sonbahar aylarında önce Merkür, sonra Mars Retro döngüsüne girerek tutulmalarla birlikte bizlere arınma mevsimi yaşatacak, öğretileri içselleştirmemizi sağlayacak, bizi yavaşlatarak yeni bir yıla tertemiz bir sayfa açmamızı sağlayacaklar. Aralık ayında yeniden yaşanacak Merkür Retrosu ile birlikte 2023 yılının 19 Ocak tarihine dek Retrolarla dolu bir döngüde olacağız. Sırasıyla; Satürn, Jupiter, Neptün ve son olarak 24 Ocak tarihinde Uranüs de Retro döngüsünü tamamlarken, hayat akışı bu tarihten itibaren epey hızlanıyor olacak. Dolayısıyla, Sonbahar hazırlıklarımızı iyi yapmalı, eteklerimize dökülen yaprakların köklerimizi beslemesine izin vermeliyiz.


Retro gezegenler bizlere neyi anlatır?

Merkür: Hayata bakış açımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, zihnimiz, iletişim kurduğumuz kişiler ile ilgilidir. Zihnimizi hızlı çalıştırmaya ve dünyevi olanla meşgul olmaya devam ettiğimiz sürece hayat bizi yavaşlatmak adına iletişim sorunları, teknolojik sorunlar, seyahatlerde gecikmeler gibi durumlar yaşatabilir.


Venüs: Öz değerimiz, değerimizi nasıl sağladığımız ve koruduğumuz, kaynaklarımız, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, sevgiyi kabul etmeye dair blokajlarımız, değerlerimize bakış açımız ile ilgilidir.


Mars: Enerjimizi neye ve nasıl harcadığımız, sorumluluk ve inisiyatif alma şeklimiz, eyleme geçme gücümüz, mücadele alanlarımız, bedensel sağlığımız, hayatta kalma içgüdümüz ve dürtülerimiz ile ilgilidir. Enerjimizi net, kararlı hale getirmek ve doğru şeyler için kullanmak adına yaşam bu dönemlerle eylemlerimizi durdurmamızı ister, dürtülerimizi kontrol edebilmek çok önemlidir.


Jupiter: İlahi adalet, büyüme ve genişleme alanlarımız, hayat felsefemiz, hak edişlerimiz, şans ve fırsatlar ile ilgilidir. Retro dönemleri bulunduğu alana dair büyüme enerjisi yavaşlar, kontrolsüzce abarttıklarımızı görme ve kaçan şans ve fırsatlarımızı yakalama dönemleridir.


Satürn: Karmanın ve zamanın efendisi Satürn'ün Retro hareketi çok önemlidir. Hayatta olgunlaşmak, yetişkin olmak, ihtiyacımız olanı görmek, sorumluluk ve disiplin ile hareket etmek Satürn ile ilgilidir. Retro dönemlerinde almadığımız sorumluluklar önümüze gelebilir, yapılanma ve inşaa etme dönemleri değil, daha önce koyduğumuz tuğlaları ve zeminin sağlam olup olmadığını fark etme dönemleridir.


Uranüs, Neptün, Plüto: Satürn ötesi gezegenler, daha çok kolektif ile ilgilidir. Toplumsal olarak yenilenme ve dönüşüm süreçlerimizi gözden geçirdiğimiz, gelecek vizyonları için ihtiyaçlarımızı gördüğümüz, kolektif karmaların açığa çıktığı dönemlerdir. Uranüs, Retro dönemlerinde daha güçlü çalışan tek gezegendir.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.