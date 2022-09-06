Karma astrolojide retrolar

Ölmeden önce hayatımızın bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçtiği söylenir. Peki, bunu yaşamın ta içinde, hızla akan hayat filminizde deneyimleseydiniz neler değişirdi?

Retrolar; hayat akışımızı yavaşlatan, yaşam filmimizi geriye sararak doğrularımızı, yanlışlarımızı, gözden kaçırdıklarımızı fark ettiren, bizlere nefes aldıran döngülerdir. Öğrenemediğimiz öğretiler, kaçırdığımız fırsatlar, yarattığımız olumlu ve olumsuz karmalar retro dönemlerinde kişiler veya olaylar aracılığıyla karşımıza çıkar. Önemli olan onlardan kaçmak değil, anlamaya ve içselleştirmeye çalışmaktır. En çok da geçmişten gelen kişiler, tekamülümüze büyük bir ışık tutar. Olana kişi ve olay bazlı bakmak yerine, büyük resimden bakmalı ve sürecin bize hediyelerini görmeye çalışmalıyız.

Astrolojik olarak en çok Retro yaptığı bilinen gezegen Merkür'dür. Hayatta bir tek düşünmeyi ve zihnimizin hızını durduramayız. Merkür de zihnimizi temsil eden, Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir. Dolayısıyla zihnimiz nefes almaya ihtiyaç duyduğu için en çok Retro yapan gezegen de odur.

Gezegenler kendi döngülerinde asla durmaz ve geriye doğru dönmezler. Dünyamız ve diğer gezegenlerin hız farkından ötürü biz onları geriye doğru dönüyor gibi görünürüz. Manyetik alanlarının Dünyamıza yaklaşması ve uzaklaşması ile yarattıkları enerji bizleri gezegen temasında etkiler. Retro yapan gezegen ne ise, onun temalarını daha çok iç dünyamızda yaşamaya başlar, doğru anlarsak o konularda demlenir, bilgeleşiriz.

2022 yılının Sonbahar aylarında önce Merkür, sonra Mars Retro döngüsüne girerek tutulmalarla birlikte bizlere arınma mevsimi yaşatacak, öğretileri içselleştirmemizi sağlayacak, bizi yavaşlatarak yeni bir yıla tertemiz bir sayfa açmamızı sağlayacaklar. Aralık ayında yeniden yaşanacak Merkür Retrosu ile birlikte 2023 yılının 19 Ocak tarihine dek Retrolarla dolu bir döngüde olacağız. Sırasıyla; Satürn, Jupiter, Neptün ve son olarak 24 Ocak tarihinde Uranüs de Retro döngüsünü tamamlarken, hayat akışı bu tarihten itibaren epey hızlanıyor olacak. Dolayısıyla, Sonbahar hazırlıklarımızı iyi yapmalı, eteklerimize dökülen yaprakların köklerimizi beslemesine izin vermeliyiz.

Retro gezegenler bizlere neyi anlatır?

Merkür: Hayata bakış açımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, zihnimiz, iletişim kurduğumuz kişiler ile ilgilidir. Zihnimizi hızlı çalıştırmaya ve dünyevi olanla meşgul olmaya devam ettiğimiz sürece hayat bizi yavaşlatmak adına iletişim sorunları, teknolojik sorunlar, seyahatlerde gecikmeler gibi durumlar yaşatabilir.

Venüs: Öz değerimiz, değerimizi nasıl sağladığımız ve koruduğumuz, kaynaklarımız, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, sevgiyi kabul etmeye dair blokajlarımız, değerlerimize bakış açımız ile ilgilidir.

Mars: Enerjimizi neye ve nasıl harcadığımız, sorumluluk ve inisiyatif alma şeklimiz, eyleme geçme gücümüz, mücadele alanlarımız, bedensel sağlığımız, hayatta kalma içgüdümüz ve dürtülerimiz ile ilgilidir. Enerjimizi net, kararlı hale getirmek ve doğru şeyler için kullanmak adına yaşam bu dönemlerle eylemlerimizi durdurmamızı ister, dürtülerimizi kontrol edebilmek çok önemlidir.

Jupiter: İlahi adalet, büyüme ve genişleme alanlarımız, hayat felsefemiz, hak edişlerimiz, şans ve fırsatlar ile ilgilidir. Retro dönemleri bulunduğu alana dair büyüme enerjisi yavaşlar, kontrolsüzce abarttıklarımızı görme ve kaçan şans ve fırsatlarımızı yakalama dönemleridir.

Satürn: Karmanın ve zamanın efendisi Satürn'ün Retro hareketi çok önemlidir. Hayatta olgunlaşmak, yetişkin olmak, ihtiyacımız olanı görmek, sorumluluk ve disiplin ile hareket etmek Satürn ile ilgilidir. Retro dönemlerinde almadığımız sorumluluklar önümüze gelebilir, yapılanma ve inşaa etme dönemleri değil, daha önce koyduğumuz tuğlaları ve zeminin sağlam olup olmadığını fark etme dönemleridir.

Uranüs, Neptün, Plüto: Satürn ötesi gezegenler, daha çok kolektif ile ilgilidir. Toplumsal olarak yenilenme ve dönüşüm süreçlerimizi gözden geçirdiğimiz, gelecek vizyonları için ihtiyaçlarımızı gördüğümüz, kolektif karmaların açığa çıktığı dönemlerdir. Uranüs, Retro dönemlerinde daha güçlü çalışan tek gezegendir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi