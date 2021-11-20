Lohusalıkta kabızlık nasıl geçer?

Hamilelikte vücutta meydana gelen hormonal değişimler ve bebeğin bağırsaklara uyguladığı baskı nedeniyle bağırsak hareketlerinde de farklılıklar görülebiliyor. Doğumdan sonra görülen kabızlık ise birçok yeni anneyi rahatsız edebiliyor.

Doğumdan sonra kabızlık, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir:

Sezaryen: Ameliyattan sonra sindirim sisteminin tekrar normal bir şekilde çalışmaya başlaması 3 ila 4 gün kadar sürebilir.

Anal sfinkter veya pelvik taban kaslarında hasar: Doğum sırasında kaslarda meydana gelen esnemeler, vücudunuzun bağırsaklarınızı verimli bir şekilde hareket ettirmesini zorlaştırabilir.

Dehidrasyon veya sıvı eksikliği: Doğum sırasında su içmemenize, kusmaya veya kan kaybı yaşamanıza bağlı olarak vücutta (ve dışkıda) su olmaması, vücudun boşaltım sürecini yavaşlatır.

Hormonal değişiklikler: Hamileyken başlayan ve doğumdan hemen sonra da devam eden hormonal değişiklikler bağırsak fonksiyonunu yavaşlatabilir.

Demir takviyesi: Aneminiz varsa, kullanmanız gereken demir ilaçları da dışkı geçişini yavaşlatır.

Yemek yememek: Doğum doğum sırasında yemek yememeye tepki olarak vücudun normal ritimleri yavaşlar.

Perine ağrısı: Doğumda epizyotomi yapıldıysa, doğum sonrasında hemoroid oluştuysa veya doğum sırasında esneme (veya yırtılma) nedeniyle perine bölgenizde ağrınız varsa, tuvaletinizi yapmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Dikişlerinizi yırtmaktan veya daha fazla acı çekmekten korkuyorsanız, bu korku dışkı tutmanıza neden olabilir.

Doğum sırasında ağrı kesici veya epidural kullanmak: İlaçların, özellikle sistemik narkotiklerin sindirim sistemini yavaşlattığı bilinmektedir.

Doğumdan sonra kabızlığın geçmesi için neler yapılabilir?

Lohusalıkta kabızlık ile baş etmek için, öncelikle beslenmenize ve sıvı alımınıza dikkat etmeniz gerekir. Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi bol lifli gıdalar tüketmek, sindirim sisteminizin verimli bir şekilde çalışabilmesi için önemlidir. Aynı zamanda bolca (günde en az 8-10 bardak kadar) su içmeniz de gerekir.

Doğumun hemen ardından 1-2 gün içerisinde tuvalete çıkamamanız normal kabul edilir, ancak üçüncü günden sonra bağırsaklarınızın yeniden çalışmaya başlaması önemlidir. Perine bölgenizdeki hassasiyet sizi korkutuyor olsa bile, fazla ıkınmadan oturarak yavaşça tuvaletinizi yapmaya çalışmalısınız.

Bebeğinize kavuştuktan sonra sürekli onunla birlikte uzanıp dinlenmek istemeniz çok normaldir, ancak arada sırada kalkıp yürümeyi ihmal etmemeniz gerekir. Özellikle sezaryen sonrası iyileşme döneminde hareket etmek kolay görünmese de, bağırsak hareketlerinizi desteklemek için evin içinde bile olsa yürümeye çalışmanız önemlidir.

Ne zaman doktora danışmak gerekir?

Lohusalıkta kabızlık sorunu genellikle bu basit önlemlerle geçecektir, ancak doğumdan sonraki üçüncü günde hala hiç bağırsak hareketi hissetmiyorsanız, doktorunuza danışmanız önerilir. Ayrıca dışkıda kan veya mukus, rektal kanama, vulvada ve perinede şiddetli ağrı ve şişkinlik, şiddetli mide ağrısı gibi şikayetleriniz olursa da muhakkak doktorunuza haber vermeniz gerekir.

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/constipation-after-birth-284550