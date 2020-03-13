Lohusalıkta oluşabilecek acil durumlar

Lohusalıkta görülen şikayetler

Doğumdan sonra bebeğin bakımı kadar, lohusa annenin bakımı da önemli. Lohusalıkta oluşabilecek sorunlar dikkatle gözlemlenmeli ve gerektiğinde acilen bir uzmana danışılmalı.

Lohusalıkta meydana gelen sorunlar, nadiren konuşulur ve paylaşılır. Hamilelik ve doğuma hazırlanırken birçok ebeveyn, doğum sonrası sürece hazırlanmayı gözden kaçırabilir. Yaklaşık 40 hafta süren hamilelik yolculuğunun ardından gelen yoğun bir doğum deneyimi, vücutta ani değişikliklere neden olur. Yaşanan değişimler yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da deneyimlenir. Çünkü artık yeni bir hayat başlamıştır ve bebekli hayata alışmak her zaman kolay değildir. Lohusalık sürecinin 40 gün ya da 6 hafta sürdüğü söylenir ancak doğum sonrasında yaşanan bazı durumlar, 6 haftadan daha uzun süre yeni aileyi rahatsız edebilir.

Lohusalıkta sık görülen şikâyetler

Genital bölgede veya karın bölgesinde hassasiyet: Vajinal doğumdan sonra perine bölgesinde ve vulvada hassasiyet hissedilmesi normaldir. Doğumda yırtık ya da epizyotomi olduysa, bölgedeki dikişlerin iyileşmesi de zaman alacaktır. Lohusalıkta vajinal bölgede oluşan hassasiyetin genellikle iki ay içerisinde düzelmesi beklenir. Sezaryen doğumlardan sonra da sezaryen kesisinin olduğu bölgede hassasiyet oluşur. Buradaki yaranın iyileşmesi ve hassasiyet hissinin geçmesi daha uzun sürebilir. Yara bakımlarını doktorun önerdiği şekilde aksatmadan yapmak ve hassas bölgeleri zorlamamak gerekir.

Kabızlık: Doğumdan sonra kabızlık, en sık görülen şikâyetlerden biridir. Hamileliğin ardından toparlanmaya başlayan iç organlar etkilenebilir, metabolizma yavaşladığı için bağırsaklar da iyi çalışmayabilir. Doğumdan sonra bol su içmek, sulu ve lifli gıdalar tüketmek, kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Memelerde hassasiyet: Emzirme düzene girene kadar ve bebek de emmeye alışana kadar, memelerde hassasiyet hissedilmesi normaldir. Hamilelik boyunca süt üretimi için hazırlanan memelerde fazla süt birikmesi ya da angorjman oluşması, bebeğin emme şekline bağlı olarak meme ucunda oluşan yaralar gibi birçok sorunla karşılaşılabilir.

Lohusa kanaması: Lohusa kanaması olarak da bilinen doğum sonrası kanamalar, doğumdan sonra rahmin yeniden toparlanma aşamasında normaldir. Yaklaşık 6 hafta kadar sürebilen normal lohusa kanaması ilk günlerde yoğun bir regl kanaması şeklinde olur ve gittikçe pembeleşir, kahverengi lekelenmelere dönüşür ve 6 haftanın sonunda tamamen bitmesi beklenir.

Ruh halinde değişimler: Lohusalıkta meydana gelen önemli fizyolojik değişimler, hormonal etkileri de içerir. Doğumun ardından dengelenmeye ve hamilelik öncesi ritmine dönmeye çalışan östrojen ve progesteron hormonları, ruh halini de doğrudan etkileyebilir. Bunun yanı sıra, hormonlarla ilgili her şey yolunda olsa bile, yoğun bir hamilelik ve doğum deneyiminin ardından yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan annede psikolojik iniş-çıkışlar görülmesi normaldir.

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Lohusalıkta acil kabul edilen durumlar

Lohusalıkta aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde hemen bir uzmana başvurmak gerekir:

38 derece ve üzeri sürekli ateş: Lohusalıkta hormonal değişimlere bağlı olarak ilk birkaç günde vücut ısısında değişimler ve hafif ateş görülmesi normaldir. Ancak 12 saatten fazla süren ve 38 derece veya daha fazla ölçülen ateş, enfeksiyon benzeri durumların habercisi olabilir.

İdrar yaparken zorluk: Doğumdan sonra vajinal bölge hassasiyetine bağlı olarak idrar yaparken rahatsızlık hissedilebilir. Ancak bu her seferinde oluyorsa ve idrar yapmayı zorlaştıracak şekilde ağrı yapıyorsa, idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir.

Bulanık görme ve baş dönmesi: Uzun süren baş ağrısına eşlik eden bulanık görüş ve baş dönmeleri, postpartum preeklampsi denilen tansiyon bozukluğuna işaret edebilir. Lohusalıkta yüksek tansiyon benzeri belirtiler fark ederseniz hemen bir uzmana danışmanız gerekir.

Memelerde şişme, yanma ve kızarıklık: Doğumdan sonra memelerde hassasiyet hissedilmesi normaldir ancak meme hassasiyetinin yanı sıra grip benzeri belirtiler de görülüyorsa, bu mastit (meme iltihabı) belirtisi olabilir. Vücutta genel kırgınlık, memelerde şişme, kızarma gibi belirtiler görürseniz mutlaka doktorunuza haber verin.

Geçmeyen karın ağrısı: Doğumun ardından rahim ve diğer iç organlar toparlanıp eski haline dönerken bazı ağrılar hissedilebilir ama bu tür ağrıların kalıcı olması beklenmez. Eğer karın bölgenizde geçmeyen bir ağrı veya rahatsızlık varsa, hekime danışmanız gerekir.

Aşırı vajinal kanama: Doktorunuz sizi normal vajinal kanama hakkında bilgilendirecektir. Eğer bir-iki saatte bir dolu ped değiştirmenizi gerektirecek kadar çok kanamanız oluyorsa, bu bir soruna işaret ediyor olabilir.

Nefes darlığı: Nefes almakta uzun süre zorlanıyorsanız ve özellikle baş dönmesi ve halsizlik de bu duruma eşlik ediyorsa, hemen doktorunuza haber vermelisiniz. Pulmonel embolizm denilen bir akciğer sorununa işaret ediyor olabilir.

Duygusal zorluklar: Hormonlara bağlı olarak yaşanabilen ani ruh hali değişimleri, lohusalıkta normal kabul edilir. Ancak günlük hayatınızı tamamen etkileyecek şekilde duygusal zorluklar yaşıyorsanız bu durum lohusa depresyonuna işaret ediyor olabilir. Lohusa depresyonu şüpheniz varsa vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanız gerekir.