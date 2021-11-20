Lohusalıkta hemoroid nasıl geçer?

Hamilelikte oluşan hemoroidler, lohusalık sürecini de zorlaştırabiliyor.

Lohusalıkta hemoroid nasıl geçer?
Hamilelik
20 Kasım 2021 Cumartesi

Hemoroid, ya da bilinen diğer adıyla basur, makat bölgesindeki kan damarlarının şişmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Hamilelik sırasında bebeğin bağırsaklara ve rektuma baskı yapması sonucu, bu bölgede hem hamilelikte, hem de hamilelik sonrasında hemoroid oluşabilir. Özellikle vajinal doğumdan sonra, hemoroid görülme sıklığı daha fazladır.


Bağırsak hareketleri sırasında anüste kanama, şişme ve kaşıntı benzeri belirtilerle ortaya çıkan hemoroid, bulunduğu yere, büyüklüğüne ve kanama sıklığına göre değişmekle beraber, genellikle kendiliğinden kaybolma eğilimindedir. Ancak belirtileri biraz azaltmak, şişkinliklerin neden olduğu rahatsızlığı hafifletmek ve yeni şişmelerin oluşmasını engellemek için bazı önlemler alınabilir.


Hemoroid tedavisi için son evreye kadar beklemeyin!
Hemoroid tedavisi için son evreye kadar beklemeyin!

Hamileyken ve emzirirken hemoroid için ne yapılabilir?

Eğer tromboze hemoroid olarak bilinen kan pıhtılı ve ağrılı bir hemoroide dönüşürse veya birkaç ay sürerek kronik hale gelirse, bir doktor tarafından tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak daha hafif belirtilerle seyreden hemoroid şikayetleri için bunlara dikkat edebilirsiniz:


  • Zorlamaktan kaçının. Büyük tuvaletinizi yaparken fazlaca ıkınmak, rektal bölgeye daha fazla baskı uygulayacağı için şişliklerin artmasına neden olabilir.

  • Beslenmenize dikkat edin. Kabızlık, hemoroid şikayetlerini daha da artıracaktır, bu yüzden meyve, sebze ve tam tahıllar gibi yüksek lif içerikli gıdaları tüketmek, bağırsaklarınızın daha kolay çalışmasını destekleyerek şikayetlerinizi azaltacaktır.

  • Bolca su için. Hem kabızlığı önlemek, hem de vücuttaki kan dolaşımını artırmak için günde 3 litre kadar su içtiğinizden emin olmalısınız.

  • Sıcak sudan yararlanın. Günde iki ya da üç kez ılık oturma banyosu yapmak, duşta bölgeyi sıcak suyla rahatlatmak iyi gelecektir. Tuvaletten sonra temizlenmek için de su püskürten bir şişede ılık su kullanmayı deneyebilirsiniz.

  • Anüsü temiz tutun. Bölgenin tahriş olmaması ve kaşıntı benzeri şikayetlerin artmaması için, tuvaletten sonra iyice temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

  • Nemli mendiller kullanın. Kuru tuvalet kağıtlarına kıyasla kokusuz, nemli mendillerle anüsü temizlemek hemoroid şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.

  • Topikal kremler deneyin. Emzirme döneminde kullanabileceğiniz ilaçları öğrenmek için doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Hemoroid için ne zaman doktora görünmeli?

Hamilelikte oluşan hemoroid şikayetlerinin genellikle birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçmesi beklenir. Eğer ağrı ve kaşıntı şikayetleriniz iki aydan uzun süre devam ediyorsa, mutlaka bir doktora danışmanız gerekir. Ayrıca kanamanız da ağrılı bir şekilde devam ediyorsa, birkaç hafta beklemeden doktora görünerek tromboze hemoroid durumu olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz.



Kaynak: https://www.verywellfamily.com/hemorrhoids-after-birth-284551


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