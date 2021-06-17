Lavantalı limonata tarifi

Hayatımızın inanılmaz derecede stresli olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek oldu. Sürekli çalışıyor, aile meseleleriyle uğraşıyor ve aynı zamanda kendimize de zaman yaratmaya çalışıyoruz. Bu koşturma içinde endişeli hissetmemiz ve baş ağrılarının yaygın bir hale gelmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Baş ağrısı ve kaygı, sürekli stresli bir durumda yaşamanın yan etkileridir.

Stresin yan etkileriyle başa çıkmak için sağlıklı bir çözüm zorunluluk haline geliyor. Lavanta yağı, olağanüstü iyileştirici özellikleri ile bilinen çok güçlü bir uçucu yağdır. 150'den fazla aktif bileşen içeren lavanta yağı, etkili bir antidepresan, antienflamatuar ve yatıştırıcıdır. Lavantanın faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Yapılan pek çok araştırma, lavanta yağının uykusuzluk, alopesi (saç dökülmesi), kaygı, stres ve ameliyat sonrası ağrı gibi çeşitli problemlerde faydalı olabileceğini ortaya koymuştur. Lavanta ayrıca antibakteriyel ve antiviral özellikleri için de çalışmalar devam etmektedir. Florida Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, lavanta yağının kaygıyı azaltmada ve nabız değerlerini düşürmede etkili olduğunu keşfettiler. Lavanta bazlı aromaterapi uygulanan cerrahi hastalarının, ameliyatlardan önce stres seviyelerinde belirgin bir azalma görülmüştür. Bu çalışma, lavanta yağının güçlü bir yatıştırıcı özelliği olduğunun kanıtıdır.

Ayrıca, lavanta esansiyel yağı, anti-depresif özellikler içerir ve uykuya geçişe yardımcı olduğu görülmüştür. Klinik çalışmalarda keşfedildiği gibi, lavanta esansiyel yağının diğer bazı faydaları şunlardır:

Lavanta aromaterapisi çocuklarda ve yetişkinlerde ağrı toleransını artırdı.

Diyaliz tedavisi gören kadın hastalarda depresif duygudurum ve anksiyetenin hafifletilmesi.

Lavanta yağının olfaktör uygulamasından sonra azalan kaygı ve artan uyanıklık seviyeleri gösteren hastalar için test sonuçları.

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların beyin örüntülerinde ölçülen stres ve kaygı düzeylerinde azalma.

Lavantanın insanlar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, tüketim için mükemmel bir uçucu yağdır. Bu bizi strese bağlı baş ağrılarını ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olacak bu karışımı karşımıza çıkarıyor: Lavantalı limonata. Baş ağrısına iyi gelen yiyecekler yazısını okumak için tıklayın...

Lavantalı limonata ile baş ağrısı ve kaygıyla nasıl başa çıkabilirim?

Lavantalı limonata içmek, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çok sayıda semptomun hafiflemesine yardımcı olur:

Enflamasyon

Baş ağrısı

Depresyon ve/veya anksiyete

Yüksek tansiyon

Uykusuzluk veya uyku güçlüğü

Karışımı içmenin yanı sıra, lavanta esansiyel yağı bağımsız olarak çeşitli başka tıbbi amaçlara da hizmet eder. Lavantanın çeşitli özellikleri, şu şekildedir:

Mantar önleyici: Yaygın cilt ve tırnak enfeksiyonları için doğal bir çaredir.

Antiseptik: Mikropları ve diğer organizmaları yok eder.

Antibakteriyel: Bakterilerin büyümesini yok eder veya bastırır.

Anti-inflamatuar: Vücudun çeşitli bölgelerindeki inflamasyonunu azaltır.

Antimikrobiyal: Hastalığa neden olan mikroorganizmaları öldürür veya engeller.

Antispazmodik: Kaslar da dahil olmak üzere spazmları hafifletir.

Analjezik: Ağrıyla ilgili çeşitli semptomları azaltır.

Detoxifier: Kanı temizler, hem karaciğeri hem de böbrekleri temizler.

Lavantalı limonata mükemmel bir canlandırıcıdır. Gündüz veya akşam herhangi bir yemeği tamamlamak için lezzetli bir içecektir.

Lavantalı limonata için malzemeler:

1 su bardağı ham bal

12 su bardağı su

1 damla lavanta esansiyel yağı

6 limon

Üzeri için lavanta dalları (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Altı taze limonu soyun ve suyunu sıkın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve soğutun. İsterseniz daha fazla su veya bal ekleyerek istediğiniz tada ayarlayın.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/lavender-lemonade-recipe-anxiety-headaches/?fbclid=IwAR1Y5ljcwJlzoBlKD5cpu0TJPD6ihdEWqiKlcCOuXbT21WaS8S2g6TTHIC8