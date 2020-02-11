Baş ağrısı ve kaygıya birebir: Lavanta yağı

Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Antidepresan, enfeksiyon giderici ve yatıştırıcı olarak kullanılan lavanta yağının kullanım alanları...

Kaygı ve stresin pek çok kişide baş ağrılarına neden olduğunu duymuşsunuzdur. Stresle baş etme yöntemleri, egzersiz, nefes, meditasyon, açık havada geçirilen zamanın artması gibi genel sağlığınız için faydalı, baş ağrılarını da azaltmaya yardımcı yöntemlerin yanı sıra rengi de kokusu da pek güzel olan bir bitkiden de yardım isteyebiliriz.

Lavanta'dan üretilen lavanta yağı, 150’den fazla aktif bileşen içeriyor. Antidepresan, enfeksiyon giderici ve yatıştırıcı olarak çok işe yarıyor. Araştırmalara göre lavanta içerikli yağlar kronik uykusuzluk, saç dökülmesi, kaygı, stres ve ameliyat ağrılarında çok iyi sonuçlar veriyor. Maryland Üniversitesi Medikal Merkezi’nde yapılan çalışmalarla lavantanın anti bakteriyel ve virüs etkisi azaltıcı özellikleri kanıtlandı.

Florida Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ise lavanta yağının kaygıyı tedavi etmedeki başarısı ve kalp ritmini yavaşlatabildiği ortaya koyuldu. Ameliyat öncesi hastalardaki stresin azaltılmasında lavanta yağı bazlı aroma terapinin faydaları gözlemlendi.

Daha iyi bir uyku ve stresin negatif etkilerinden kurtulmak için lavanta yağı kullanabilirsiniz.

Lavanta yağının faydaları nelerdir?

Çocuklarda ve yetişkinlerde ağrı toleransını artırır.

Günlük düzenli kullanım ile depresyon ve kaygı seviyesini özellikle kadınlarda azaltır.

Kokusu sayesinde kaygı seviyesini düşürür ve algı açıklığını artırır.

Lavanta yağı pozitif duyuları yükseltir ve hastanelerde daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.

Stresi azaltır, yoğun bakım ünitesinde hastaların bakımı sırasında kaygıyı düşürür.

Lavantalı limonata vücudunuzda harikalar yaratabilir.

Lavanta yağının kullanım alanları nelerdir?

Lavanta esanslı yağının da farklı kullanım alanları var, bahsetmek gerekirse;

Mantar tedavisi – cilt ve tırnak bakımında kullanabilirsiniz

Antiseptik – Cildinizi mikrop ve mikro organizmalardan temizler.

Antibakteriyel – Bakterileri yok eder ve oluşumlarını engeller.

Antienflamatuar – Vücudun pek çok yerinde enfeksiyonların azaltılmasını sağlar.

Anti mikrobiyal – Tehlikeli mikro organizmaları öldürür ve oluşmalarını engeller.

Antispazmodik – Kaslardaki spazmları giderir ve rahatlatır.

Ağrı kesici – Ağrıyı giderir.

Detoks – Kan, böbrek ve ciğerleri temizler.

Lavantayı sadece esansiyel yağ olarak değil aynı zamanda bir içecek olarak da tüketmek mümkün.

Lavantalı limonata nasıl yapılır?

Lavantalı limonata tarifiyle damak tadınızı tazeleyebilirsiniz. Ekşili tatlılı tadının sırrı baldan geliyor. Gün boyu için ve olağan üstü etkisinin keyfini sürün.

İçindekiler:

1 fincan bal

12 fincan su

1 damla lavanta esanslı yağ

6 limon

Üstü için lavanta filizleri (tercihen)

Hazırlanması:

Limonları iyice sıkın. Tüm malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın, tadını sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Lavantalı limonatanın kullanım alanlarından birkaçı:

İltihap tedavisi

Baş ağrısı

Depresyon ve kaygı

Yüksek tansiyon

İnsomnia ve uyku zorluğu

Kendisi güzel etkisi güzel: Lavanta