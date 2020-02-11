Baş ağrısı ve kaygıya birebir: Lavanta yağı

Kaygı ve stresin pek çok kişide baş ağrılarına neden olduğunu duymuşsunuzdur. Stresle baş etme yöntemleri, egzersiz, nefes, meditasyon, açık havada geçirilen zamanın artması gibi genel sağlığınız için faydalı, baş ağrılarını da azaltmaya yardımcı yöntemlerin yanı sıra rengi de kokusu da pek güzel olan bir bitkiden de yardım isteyebiliriz.
Lavanta'dan üretilen lavanta yağı, 150’den fazla aktif bileşen içeriyor. Antidepresan, enfeksiyon giderici ve yatıştırıcı olarak çok işe yarıyor. Araştırmalara göre lavanta içerikli yağlar kronik uykusuzluk, saç dökülmesi, kaygı, stres ve ameliyat ağrılarında çok iyi sonuçlar veriyor. Maryland Üniversitesi Medikal Merkezi’nde yapılan çalışmalarla lavantanın anti bakteriyel ve virüs etkisi azaltıcı özellikleri kanıtlandı.
Florida Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ise lavanta yağının kaygıyı tedavi etmedeki başarısı ve kalp ritmini yavaşlatabildiği ortaya koyuldu. Ameliyat öncesi hastalardaki stresin azaltılmasında lavanta yağı bazlı aroma terapinin faydaları gözlemlendi.
Daha iyi bir uyku ve stresin negatif etkilerinden kurtulmak için lavanta yağı kullanabilirsiniz.
Lavanta esanslı yağının da farklı kullanım alanları var, bahsetmek gerekirse;
Lavantayı sadece esansiyel yağ olarak değil aynı zamanda bir içecek olarak da tüketmek mümkün.
Lavantalı limonata nasıl yapılır?
Lavantalı limonata tarifiyle damak tadınızı tazeleyebilirsiniz. Ekşili tatlılı tadının sırrı baldan geliyor. Gün boyu için ve olağan üstü etkisinin keyfini sürün.
İçindekiler:
Hazırlanması:
Limonları iyice sıkın. Tüm malzemeleri bir araya getirin ve iyice karıştırın, tadını sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
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