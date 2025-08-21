Araştırma: Sade yaşam mutluluğu artırıyor

Araştırmacılar, insanların daha topluluk odaklı yaşam tarzları benimsediklerinde 'daha mutlu ve daha tatmin olmuş' hissettiklerini söylüyor. Mutluluğun anahtarı, tüketimi azaltmak ve daha sade bir yaşam sürmek olabilir, yeni bir araştırma böyle öne sürüyor.

Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, insanların sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimseyip tüketimcilik cazibesine direnç gösterdiklerinde daha mutlu ve tatmin olmuş hissettiklerini ortaya koydu.

Yeni Zelanda’da 1.000’den fazla kişiyle yapılan ankette, ‘gönüllü sadelik’ ilkesine bağlılığın, kişisel etkileşim ve sosyal bağ kurma fırsatlarını artırarak yaşam doyumunu yükselttiği bulundu. Araştırmacılar, topluluk bahçeleri ve ödünç alma platformları gibi girişimlerin, daha az materyalist bir yaşam süren kişiler tarafından daha çok tercih edildiğini ve katılımcılara 'tatmin' ve 'anlam' duygusu verdiğini belirtti.

Çalışma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla daha sade bir yaşamı benimsemeye daha yatkın olduğunu ortaya koydu, ancak bilim insanları bu farkın nedenlerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Araştırmanın ortak yazarı Doçent Leah Watkins: "Tüketim kültürünün mutluluğu yüksek gelir ve pahalı, lüks eşyaları satın alma gücüyle ilişkilendirmesine rağmen bulguların bunun tam tersini gösteriyor. Araştırmalar açıkça ortaya koyuyor ki, materyalist yaşam anlayışına yönelik tutumlar ve deneyimler ne mutluluğu ne de yaşam doyumunu artırıyor. Ayrıca gezegen sağlığı için gerekli sürdürülebilir tüketimi de desteklemiyor” açıklamasında bulundu.

Yayımlanan makale, sade yaşamın katılımcılar için daha güçlü bir topluluk katılımı ve daha derin bir 'anlam' duygusu yarattığını vurguladı.

Prof. Rob Aitken: "İyi oluşa doğrudan materyal sadeliğe bağlılık değil, ilişkilerden, sosyal bağlardan, topluluk katılımından ve amaçlı, anlamlı bir yaşam sürmekten doğan psikolojik ve duygusal ihtiyaçların karşılanması yol açıyor. Billioner düğünlerinin devlet töreni gibi kutlandığı, özel yatların yeni statü sembolü haline geldiği bir dünyada, gönüllü sadelik sessiz ama güçlü bir karşı anlatı sunuyor — fazlalık yerine yeteri, tüketim yerine bağlantı, materyalizm yerine anlamı değerli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması da daha önce, uzun vadede sürdürülen yakın ilişkilerin insan mutluluğunun temelinde yattığını öne sürmüştü. Çalışma, sağlıklı yaşlanmadaki eğilimleri ortaya çıkarmak için 85 yılı aşkın süredir 1.000’den fazla kişinin yaşamını takip ediyor.

En mutlu insanlar, arkadaşlarıyla iletişimi sürdürmeye, arkadaşlarını ve ailelerini görmeye önem verenlerdir. Buna karşılık, iyi ilişkileri olmasına rağmen onları ihmal ederek yitiren kişiler o kadar mutlu değildi. Birine mesaj atmak, e-posta göndermek ya da aramak gibi küçük davranışlar bile iletişimi sürdürmek ve mutluluğun temelini oluşturan bu bağları korumak için etkili yollar.

Kaynak: Nicole Wootton-Cane. "Why scientists believe the simple life is more likely to be a happier life". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/student/student-life/health/simple-happy-life-study-university-otago-b2809097.html. (17.08.2025).