İç huzuru yakalamak için...

İç huzur. Kulağa hayal gibi geliyor, değil mi? Hayatımız bu kadar yoğun, stresli ve kaotik hale gelmişken nasıl sakin bir vaha bulabiliriz? Ancak, hepimizin içimizde daha sabit, destekleyici ve erişilebilir olan o sessiz alana ulaşmak için kullanabileceğimiz bazı ipuçları ve teknikler var. Tek yapmanız gereken bunu öğrenmek.

İç huzur nedir?

İç huzur, kendinizle, başkalarıyla ve çevrenizdeki dünyayla uyum içinde olduğunuz bir sükunet halidir. Kendinizden emin ve rahat hissedersiniz, endişe, kaygı ve stresten daha az etkilenirsiniz.

İç huzur yaşadığınızda, kim olduğunuzu kabul edersiniz — güçlü yönlerinizi, zayıflıklarınızı, arzularınızı, hayallerinizi — sizi benzersiz kılan her şeyi. Ayrıca, etrafınızdaki dünyayı ve gelişen olayları daha fazla kabul edersiniz, bu nedenle kaygı, endişe ve stresten daha az olumsuz etkilenirsiniz. İç huzur aslında eylemde eşitliktir.

Eşitlik nedir?

İç huzuru bulmak, stresten kaçmak ya da rahatlama anları yaşamakla ilgili değildir. İç huzur, eşitlik sayesinde sürdürülebilir. Eşitlik, hayatın karşınıza çıkardığı iniş ve çıkışlara rağmen sakin ve dengeli bir zihniyet sürdürmenize yardımcı olan bir beceridir. Yani, işler yolunda olduğunda iyi hissedersiniz ama işler yolunda değilse de yine de iyi hissedersiniz. Anahtar, farkındalıktır. İç huzur, arzu edilen bir şey değil, yapılan, uygulanan ve olduğunuz bir şeydir.

İç huzuru bulmanıza yardımcı olacak 12 farkındalık ipucu:

1. Meditasyon yapın

Basit bir eylem olmasına rağmen meditasyon, zihinsel durumunuz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Eşitlik ve daha derin bir huzur duygusu geliştirmenize yardımcı olur.

Nasıl meditasyon yapılır?

Gürültüden uzak, rahat bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Mükemmel yapmaya çalışmayın; birkaç dakika bile büyük bir fark yaratabilir.

2. Anı yaşayın

Ne kadar sık geçmişte takılı kaldığınızı veya gelecekle ilgili endişelendiğinizi fark ettiniz mi? Eğer diğerleri gibisiniz, muhtemelen sık sık. Ama bildiğiniz gibi, aslında sahip olduğumuz tek şey şu andır. Onu kucaklayın, yaşayın. Hayat şimdi akıp gidiyor.

Nasıl şu anı yaşarsınız?

Yemek yerken, yürürken ya da ev işlerini yaparken, tamamen deneyime dalmaya çalışın. Çevrenizin nasıl göründüğünü, koktuğunu, ses çıkardığını ve nasıl hissettirdiğini fark edin. Beyninize mini bir tatil yaptırmak gibi ve bu, iç huzur hissini teşvik eder.

3. Pozitif bir zihin yapısı geliştirin

Zihnimiz güçlüdür. En büyük müttefikimiz ya da en kötü düşmanımız olabilir. Hepsi nasıl kullandığımıza bağlıdır. Pozitif bir zihin yapısı geliştirip iyiyi odak noktası haline getirdiğimizde, iç huzurumuzu geliştirmeye başlarız.

Nasıl pozitif bir zihin yapısı geliştirirsiniz?

Güne pozitif bir şekilde başlayın. Bir günlükte sizi heyecanlandıran ya da minnettar olduğunuz şeyleri not alın. Olumsuz bir düşünce gelirse, onu üstünü çizip pozitif bir şeyle değiştirin.

İlginizi çekebilir: Olumlu düşünmek için ne yapmalı?

4. Kendinize sevgi geliştirin

Başkalarını sevmek, kendimizi sevmekle başlar. Bu her zaman kolay bir yolculuk değildir. Bunu anlıyoruz. Ama iç huzur söz konusu olduğunda, amacınız kendinizi takdir etmeyi, güçlü yönlerinizi kutlamayı ve kusurlarınızı kucaklamayı öğrenmektir. Siz benzersizsiniz ve bu kutlanması gereken bir şeydir.

Kendinize sevgi geliştirmek için ne yapmalısınız?

Kendinizle ilgili sevdiğiniz şeyleri yazmak için bir an ayırın. Eğer zorlanıyorsanız, en yakın arkadaşınızı hayal edin. Onlar sizin hakkınızda neyi sevdiğini söylerdi?

5. Öz bakım yapın

Fiziksel, zihinsel ve duygusal iyiliğimize dikkat etmek bir lüks değil, bir gerekliliktir. Her gün kendiniz için zaman ayırmayı unutmayın. Sadece bunu hak etmekle kalmazsınız, aynı zamanda iç huzuru geliştiren öz sevgi için de önemlidir. Öz bakım ne demek?

Öz bakım nasıl yapılır?

Kendi zamanınızı planlayın. Evet, takvime koyun ve buna bağlı kalın! İstediğiniz herhangi bir şeyi yaparak geçirin — heyecan verici bir roman, yatıştırıcı bir banyo, doğada huzurlu bir yürüyüş ya da biraz rahatlatıcı yoga.

6. Huzurlu bir yeri görselleştirin

Mutlu veya huzurlu bir yeri görselleştirmek, zihninizi pozitif ve sakinleştirici bir şekilde meşgul eder, stres unsurlarından zihinsel bir kaçış sağlar ve iç huzur hissi yaratır.

Huzurlu yerinizi nasıl görselleştirirsiniz?

Gözlerinizi kapatın ve tamamen huzurlu hissettiğiniz bir yer düşünün. Bu bir plaj, bir orman ya da bir anı olabilir. Ne görüyorsunuz, duyuyorsunuz ya da kokluyorsunuz? Stres gelmeye başladığında, zihninizde bu yere gidin.

7. Etkili nefes almayı öğrenin

Saçma gibi mi geliyor? Ama çoğumuz nefesimizin tam potansiyelini kullanmıyoruz. Derin, bilinçli nefes almak, derinden sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir. Stres veya anksiyete anlarında, nefesinize odaklanmak için birkaç an ayırın. Kısa sürede nefesinize güvenerek iç huzuru geliştirebileceğinizi fark edeceksiniz.

Etkili nefes nasıl alınır?

Nefes alın, tutun, nefes verin, tutun. Kendi temponuza göre yapın. Bu, dünya çok hızlı dönüyormuş gibi hissettiğinizde sizin duraklama düğmeniz olabilir.

8. Doğaya erişim sağlayın

Doğanın zihinsel olarak yatıştırıcı bir etkisi vardır. İç huzuru aşılamak için doğayla bağlantı kurun. Çok maceracı bir şey yapmanıza gerek yok, çok basit tutarak bile faydalarını elde edebilirsiniz.

Doğaya nasıl erişim sağlarsınız?

Parkta dolaşın, toprak ile uğraşın ya da bulutların süzülüşünü izleyin.

9. Şükredin

Şükran, hayatınızda eksik olanlara odaklanmak yerine, sahip olduklarınıza odaklanmanızı sağlar. İç huzura giden hızlı bir yoldur. Günlük olarak şükran duyduğunuz şeyleri not etmeyi alışkanlık haline getirin. İyi şeylere odaklanmak, tüm gününüzü nasıl algıladığınızı değiştirebilir.

Nasıl şükredersiniz?

Bugün size neşe getiren üç şeyi yazın. Bunlar basit bir yemek ya da iyi bir kahkaha kadar basit olabilir.

10. Kabullenmeye çalışın

Hayat belirsizlikler ve kontrol edemeyeceğimiz unsurlarla doludur. Durumları nasıl olmasını istediğiniz gibi değil, oldukları gibi kabul etmeye çalışın. Bu, pasif olmak ya da pes etmek anlamına gelmez, aksine durumu tanıyıp onunla birlikte çalışmak anlamına gelir.

Kabullenmeyi nasıl çalışırsınız?

Hayat size bir zorluk çıkardığında, duygularınızın yargılamadan gelip gitmesine izin vermeye çalışın. Bazen, bir durumu kabul etmek, onun üzerimizdeki gücünü alabilir.

11. Yargılamamayı uygulayın

Bu, düşüncelerinizi ve duygularınızı 'iyi' ya da 'kötü' olarak etiketlemeden gözlemlemeyi öğrenmekle ilgilidir. Yargılamamayı uygulayarak, kabul ve iç huzur için bir alan yaratırsınız.

Yargılamamayı nasıl uygulayabilirsiniz?

Kendinizi yargılarken yakaladığınızda, bunun sadece bir düşünce olduğunu unutmayın. Gökyüzündeki bir bulut gibi geçip gidecektir.

12. Daha derin bağlantılar geliştirin

Ruhunuzu besleyen ilişkileri geliştirin. Sizi yükselten ve size huzur getiren insanlarla zaman geçirin. Bu, tüm zorlayıcı ilişkilerden kaçınmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak pozitif ve destekleyici bireylerden oluşan güçlü bir destek ağına sahip olmaya çalışın.

Daha derin bağlantılar nasıl geliştirilir?

Bir arkadaşınızı arayın ya da sizi anlayan ve destekleyen aile üyeleriyle zaman geçirin. Bu etkileşimlerde mevcut olun. Bu beraberlik anları, fark etmediğimiz şekillerde bize huzur getirebilir.

Unutmayın, bu ipuçları herkese uyan tek bir çözüm değildir. Size hitap edenleri alın, deneyin ve iç huzurunuza giden benzersiz yolunuzu bulun.

Kaynak: Dr. Chris Mosunic. "12 essential mindfulness practices for cultivating inner peace". Şuradan alındı: https://calm.com/blog/inner-peace.