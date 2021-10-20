Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
20 Ekim 2021 Çarşamba

Kumaş çeşitlerini biliyor musunuz?

Sadeleşmeye başlarken kıyafetlerden başlamayı öneriyorum. Tüm gün evden çıkmasak bile üzerimizde bir şeyler olduğuna göre en iyi bildiğimiz ve genellikle en kalabalıklaştırdığımız yer de gardırobumuz.



Peki sadece giymediklerimizi mi bulmak lazım, başka bir şeye daha bakmak gerekmez mi?


Ben elinizdeki ürünlerin kumaşlarına da bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Alırken çok dikkat ederek almadıysanız tamamen bu gözle kıyafetlerinize bakmak yeni bir bakış açısı verecek size.


Çeşitlere geçmeden öncelikle bilinen ilk kumaşa gidelim mi?



Bilinen ilk kumaş, Çatalhöyük'te yapılan kazı çalışmalarında kendirden dokunmuş bir keten parçasıymış. Keten bugün de en iyi kumaşlardan biri sayılıyor. Pamuk ne kadar doğal olsa da ne yazık ki tarımında kullanılan ilaçlardan çok etkileniyor. Tabii "petrol" çıktısı olan polyestere göre daha iyi olsa gerek. Ama "keten" bu anlamda da daha temiz.



Kumaş çeşitleri aslında onları oluşturan liflere göre belirleniyor;


Doğal


Yarı sentetik ve


Sentetik olarak 3’e ayırabiliriz.



Lifler hayvansal (yün, ipek) ya da bitkisel (pamuk, keten) ise doğal kumaştan bahsedebiliriz. Yarı sentetik ipler selüloz yani diğer adıyla odun hamurundan oluşup rayon, lyocell vs denen bir kumaşlara dönüşüyor. Viskoz, modal, asetat olarak da biliniyor. Bambu da yarı sentetik. Şöyle de diyebiliriz; bitki bazlı ama işlemden geçiyor.



Sentetik lifler ise sentetik ip ve dolayısıyla sentetik kumaş olarak karşımıza çıkıyor; bunlar tamamen kimyasal yöntemlerle üretiliyor. Naylon, polyester, polyamid, bunların hepsinin yapıları pet şişeler ile aynı!



Sentetik ürünleri tercih etmemekteki kişisel nedenim hava geçirgenliğinin olmaması ve bu nedenle çok terletmesi ve kokuya neden olması. Ama sentetik kumaş ucuzluğu bir yandan; bir yandan da kolay şekil tutması, buruşmaması, dayanıklılığı gibi nedenlerle oldukça sık tercih ediliyor.



Alışveriş yaparken en iyisi etiket okumak. Zaten etiketlerde bu detaylar değil de hammadde yer alıyor.



Amacınız doğal hammaddelerin peşine düşmek olsun. Ama tercihe göre belli oranda karışımlara da onay verebilirsiniz. %90 pamuk ve % 10 Likra gibi. Yukarda saydığımız kolaylıklarından dolayı kıyafetin pratikliğini arttırmak amacıyla kullanılan ve kumaşı domine etmeyen oranda sentetik çok da sorun olmayabilir. Ama bu oran sentetik tarafında arttıkça nefes almama terletme özelliklerinin artacağını unutmayın. Özellikle de iç çamaşırında %100 pamuk tercih edin. Atlette ise sıcak tutması adına %100 yün tercih edebilirsiniz.

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