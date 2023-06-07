Finansal sağlığınızı iyileştirmenin 10 yolu

Basit tavsiyelerle finansal durumunuzu daha sağlıklı idare edebilirsiniz...

Finansal sağlığınızı iyileştirmenin 10 yolu
Yaşam
Giriş: 07 Haziran 2023 09:26
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Bütçenizin ne kadar olduğu önemli değil... Aslında herkes birkaç temel yolu izleyerek bütçesini daha rahat yönetme olanağına sahip.


Finansal sağlık nedir?

Finansal sağlık, paranızın kontrolünü tam anlamıyla ele geçirdiğiniz zamanda gerçekleşir. Böylece paranız sizi kontrol edemez. Bu da borçlardan kurtulmak, tasarruf etmek ve güvenle emekli olabilmek anlamına geliyor. Ayrıca finansal sağlık genellikle kredi almak, kredi kartı kullanmak, avans almak veya riskli yatırım hamleleri anlamına da gelmiyor.

Mali açıdan sağlıklı olduğunuzda:

  • Borcunuz olmaz veya varsa da aktif olarak ödersiniz.
  • Acil durum için ayırdığınız bir fonunuz olur.
  • Belirli bir bütçeniz olur ve ona bağlı kalırsınız.
  • Faturalarınızı ödemekte zorlanmazsınız.
  • Emeklilik için yatırım yapabilirsiniz.

Finansal sağlığınızı nasıl iyileştirirsiniz?

Finansal sağlığınız konusunda şüpheleriniz olduğu gibi iyi bir durumda da hissediyor olabilirsiniz. Yine de bu temel bilgileri gözden geçirmekte var.


1) Aktiflerinizi hesaplayın

Mali sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız nereden başladığınızı bilmeniz gerekiyor. Net aktifinizi hesaplamak için, tüm yükümlülüklerinizi (kredi kartı borcu, öğrenci kredisi veya araba ödemeleri gibi) varlıklarınızın (tasarruf hesaplarınız, emeklilik hesaplarınız ve birikiminiz gibi) toplam değerinden çıkarmanız gerek.


2) Banka hesaplarınızı düzenleyin

Paranızı düzenli olarak görmek için nakit veya banka kartı kullanabilirsiniz. Çek ve tasarruf hesaplarınızı ise güvendiğiniz bir bankada açtığınızdan emin olun. Hesaplarınıza doğrudan para yatırmak ve otomatik olarak tasarruf için düzenlemek, finansal sağlığınızı iyileştirmenin kolay bir yoludur.


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3) Bütçe oluşturun

Her ay faturalarınızı biriktirmeden veya kredi kartı kullanmadan karşılayabilir misiniz? Benzin ve bakkaliye gibi şeylere yaptığınız harcamalar zamanla etkilendi mi? Sıfır tabanlı bir bütçe kullanmak, paranızın nereye gittiğini merak etmenize gerek kalmaması için size paranızın nereye gittiğini söyler.


4) Borçlarınızı sıralayın

Tüm borçlarınızı en küçüğünden en büyüğüne doğru sıralayın ve ödemeye başlayın. Borç öderken kartopu yöntemini kullanmak bunu yapmanın en hızlı yoludur. Borç ödemeleriniz olmasaydı paranızla neler yapabileceğinizi hayal edin ve küçükten başlayarak tüm borçlarınızdan kurtulun.


5) Yıllık gelirinizi artırın

Mevcut geliriniz para biriktirmeye, masrafları karşılamaya ve borç vermeye yetiyor mu? Fazladan nakit getiren herhangi bir ek işiniz var mı? Bazen mali sağlığınızı iyileştirmek, yeni bir işe girerek, ek bir iş kurarak veya kendi işinizin başına geçerek daha fazla para kazanmak kadar basittir.


6) Acil durumlar için birikim yapın

Hiçbir şey sizi finansal olarak bankada olumsuz bir durum için orada olduğunu bildiğiniz bir birikimden daha sağlıklı hissettiremez. Buna acil durum fonu denir ve acil durumlar olduğunda güvenliğinizi sağlar.


7) Uzun vadeli yatırımlarınız için plan yapın

Nasıl yatırım yapılacağını öğrenmek karmaşık olmak zorunda değil. Borcunuzu ödedikten sonra, gelirinizin belli bir kısmını zamanla neye yatırım yapmak istiyorsanız onun için biriktirebilirsiniz. Bu ileriye yönelik bir gayrimenkul olabileceği gibi başka bir hayalinize yönelik de olabilir.


8) Çocuğunuzun eğitimini hesaba katın

Tüm borçlarınızı ödedikten ve emeklilik için birikim yapmaya başladıktan sonra, çocuklarınızın özellikle üniversite masrafları için para biriktirmeniz gerekebilir. Kulağa uzun vadeli bir birikim gibi gelse de kıymetini zamanı gelince anlayacaksınız.


9) Ev krediniz varsa ödemek için bir plan oluşturun

Genelde eve dair çekilen kredilerin ödenmesi uzun zaman gerektirir. Bu süreyi en verimli şekilde atlatmak ve kendinizi kısıtlanmış hissetmemek için taksitlerinizi planlarken gerçeklere uyum sağlamaya acil durumların var olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaya özen gösterin.


10) Cömert olun

Cömert olmaktan kastımız paranızı savurmanız anlamına gelmiyor. Paranızı bağışlamak ya da yardımda bulunmak sizi daha iyi hissettirir ve finansal konuda stresinizi azaltır.


Referans: Rachel Cruze. "10 Ways to Improve Your Financial Health". Şuradan alındı: https://www.ramseysolutions.com/budgeting/ways-to-improve-financial-health. (9 Ocak 2023).


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