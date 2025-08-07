Terlik nasıl kombinlenir?

Yaz aylarının vazgeçilmezi terlikler, artık sadece evde ya da plajda değil, sokak modasının da en çok kullanılan parçaları arasında. Akşam şıklığı için dahi kullanılan terlikler ile stil sahibi görünmenin yolları:

Günlük şıklık: Terlik & keten uyumu

Geniş paçalı keten pantolonlar ve aynı tonda yeleklerle giyilen deri ya da süet terlikler, dikkat çekici bir yaz şıklığı yaratıyor. Özellikle bej, krem ve toprak tonları bu sezon oldukça trend.

Yaz akşamı şıklığı: Terlik & elbise kombinleri

Uzun ve uçuşan yaz elbiseleriyle hasır ya da ip detaylı terlikler, bohem ve romantik bir hava yaratıyor. Özellikle çiçek desenli elbiselerle kombinlenen bu terlikler hem plaj hem de şehir ortamına uyum sağlıyor.

Spor-şık görünüm: Terlik & şort

Oversize tişörtler, bisiklet yaka basic bluzlar ve bermuda şortlarla kombinlenen kalın tabanlı spor terlikler hem rahat hem de enerjik bir stil vadediyor. Renkli çoraplarla yapılan cesur kombinler de bu yaz sokak modasında öne çıkıyor.

Maskülen şıklık: Terlik & takım elbise uyumu

Terlikle takım elbise giymek son günlerin en dikkat çekici hamlelerinden biri. Oversize blazer ve şort takımların altına giyilen şık terlikler maskülen bir şıklık elde etmenizi sağlıyor.

Terlik giyerken bunlara dikkat:

Terlik seçerken ortopedik ve ayak yapınıza uygun modeller tercih edin.

Topuklu terlikler, akşam yemekleri ya da davetlerde rahat ama şık bir alternatif sunabilir.