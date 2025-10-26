Yazlıkları kaldırırken dikkat etmeniz gerekenler

Yazlık kumaşların doğru şekilde temizlenmesi ve kaldırılması, bir sonraki yaz geldiğinde size hem zaman kazandırır hem de giysilerinizin sağlam kalmasını sağlar. Mayo-bikiniler, elbiseler, sandaletler, plaj giysileri, aksesuarlar ve hatta plaj takıları iyi bir şekilde saklandığında yeni sezona rahat bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yazlık giysileri kaldırmak çocuk oyuncağı gibi görünebilir ancak kış sona erip havalar ısınmaya başladığında işe yarar bir düzenleme yapmış olmak size çok şey kazandırır. Ayrıca sonbahar-kış sezonu hazırlıkları için de size kolaylık sunar. Bu yüzden yazlıkları kaldırırken bazı noktalara dikkat etmek ve belli bir düzen uygulamak oldukça iyi bir fikirdir.

Kategorize edin

Yazlıkları kaldırmak için işte size kolay bir yol; giysileri ve aksesuarları “Kaldır” “Tamir et” “Bağışla” “At” “Sat” olarak kategorize edin. Bunu yaparken eşyalarınızı hem yukarıda önerdiğimiz şekilde değerlendirin hem de günlük temponuzu düşünün. Yazlıkları kaldırmaya zaman ayırmak sizin için çok mu zor oldu? “Sat” kategorisine girebilecek giysilerinizi ikinci el uygulamalarından satmak için vakit ayırabilecek misiniz? Bunun yerine onları bağışlamak sizin için daha kolay olabilir mi? Tüm bu soruların yanıtlarını vermeden önce yazlıklarınızı gerçekçi bir şekilde kategorize edin. Karar vermeden önce kendinize bir mola hakkı tanıyın! Hızlı karar vermek bazen pişmanlığa sebep olabilir.

Kendinize karşı dürüst olun

Yazlıkları kaldırma işini bir sadeleşme fırsatına dönüştürmek mümkün. Bu da size hem kışlık giysilerinizi daha geniş bir alana yerleştirme hem de hafifleme imkânı sunar. Öncelikle yazlık giysileri, ayakkabı ve aksesuarları kaldırırken kendinize karşı dürüst olun. Yaz boyunca giymediğiniz giysileri bir kenara ayırın. En yaygın uygulanan kuralı hatırlayın: “1 senedir giymediysen elden çıkar." Bir yaz boyunca giymediğiniz elbiseleri ve ayakkabıları, kullanmadığınız aksesuarları bir sonraki yaz giyme ihtimaliniz düşüktür. Bunları hemen elden çıkarmak istemiyorsanız ayrı bir kutuda saklayabilir, sezon başında tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu konuda daha fazla ipucu için "Sadeleşirken en sık yapılan 4 hata" yazısını okuyabilirsiniz.

Temizlemeden kaldırmayın

Yazlıkları kaldırmak genellikle tek bir günde biten bir iş olmaz. Bunu hesaba katarak planınızı yapın ve gardrobunuzu gözden geçirmeye başlayın. Giysilerdeki bazı lekeler küçük boyutta olsalar bile kış boyunca dolapta kalacakları için bu lekeleri çıkarmak sonradan oldukça zor hale gelebilir. Yıkanmayan giysiler ayrıca küçük böcekleri de kıyafetlerinize çekebilir. Bu sebeple bakteri oluşumunu, kokuyu ve başka sorunları önlemek için yazlıklarınızı yıkayarak veya kuru temizlemeye vererek kaldırmanız önemlidir. Kuru temizlemeden gelen giysileri havalandırarak dolaba kaldırmak gerekebilir, kuru temizlemeciye bu konuyu danışabilirsiniz. Temizleyerek kaldırma prensibi, çanta veya aksesuarları kaldıracağınız saklama kutuları için de geçerlidir. Kemer gibi aksesuarlar hatta kışın kullanmayacağınız plaj takıları nemli bir bezle silinmeli ve ardından kurulanmalı, düzgünce sarılarak kaldırılmalıdır. Çanta ve ayakkabıların hem içleri hem de dışları temizlenmeli, saklama kutularının da iç kısımları dezenfekte edilmelidir. Marketten veya başka bir yerden alacağınız koliler ile siz farkında olmadan evinize böcek taşınabilir, dikkat!

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Doğru saklama malzemeleri seçin

Hepsi birbirinden farklı işlevleri olan askı, saklama kutusu, vakumlu poşet, ayakkabı kutusu, hurç, depolama sandığı ve ev düzenleyici olarak kullanılan çeşit çeşit saklama çözümleri… Doğru saklama çözümleri kullanmanız, elbise ve aksesuarlarınızı kış boyunca oluşabilecek deformasyonlardan korumanızı kolaylaştırır. Kumaşlar ile renkleri bozmayacak ve aşırı kırışma yaratmayacak şekilde saklama yapmak bir sonraki yaz sezonuna girerken size kolaylık sağlar. Kıyafetleri asarken askılara fazla yük bindirmemeye de dikkat edin. Pantolonları üst üste koyuyorsanız kat izi çıkmamasına, pantolon askıları üzerindeki süngerlerin sağlamlığına ve bu tarz küçük detayları gözden kaçırmamaya çalışın. İpeksi ve kaygan kumaşlar için süngerli askılar kullanın. Etekleri kemerlerinden asarak kış boyunca oluşacak kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz. Askıda duracak olan giysilerin üstünü örtmek onların tozlanmasını önler. Bunun için çarşaflar veya çeşitli kumaşlar kullanabilirsiniz. Saklama süresince kumaşların nefes alması önemlidir. Bu sebeple plastik saklama poşetleri yerine kumaş saklama torbaları ve hurçlar daha iyi bir çözüm olabilir. Eğer giysileri depo veya bodrum katı gibi bir ortamda saklayacaksanız koku geçirmeyen ve hava aldırmayan vakumlu poşetler daha iyi bir seçenektir.

Giysileri katlarken kumaş tiplerini dikkate alın

Pamuklu kumaşlardan yapılmış veya pamuk içeriği yüksek olan giysiler kolayca kırışabilir. Pamuk-polyester karışımı kumaşlar ise nispeten daha az kırışır. Kırışmış halde dolaba kaldıracağınız giysiler ise bir sonraki yaz sizin için bir felaket olabilir! Bu sebeple kurutma makinesinde kuruttuktan sonra katlayacağınız giysileri mümkünse ütülemeniz veya kırışık önleyici programı kullanmanız önemlidir. Vaktiniz ve yeriniz varsa, çamaşır telinde asarak kurutma yaptıktan sonra kıyafetleri ütülemeniz ve giyilmeye hazır halde kaldırmanız, zaten kırışacak olan giysileri daha da kırışık hale getirmemek için iyi bir fikirdir. Keten kumaştan yapılmış giysileri kuru temizlemeye vermek de size kolaylık sağlar. Keten kıyafetleri kuru, serin ve hava almayacak şekilde saklamalısınız. Keten giysiyi tekrar giyme zamanı geldiğinde üzerine su püskürtüp elinizle bastırarak düzleştirebilirsiniz. Yoğun bir ütü mesaisi ile meşgul olunca ütünün altında lekeler oluşabilir. Bunun için "Ütünün altı nasıl temizlenir?" yazımıza göz atabilirsiniz.

Mayo ve bikiniler özel ilgi ister

Severek aldığınız mayo ve bikinileri bir sonraki yaz sezonunda da giyebilmek için doğru şekilde yıkayıp saklamanız önemlidir. Mayoları az miktar bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkayabilirsiniz. Bol su ile, deterjan kalıntısı kalmayacak şekilde durulamanız gerekir. Çamaşır deterjanı kullanacaksanız yine aynı şekilde, çok iyi bir durulama yapmanız gerekir. Çamaşır makinesinde yıkayacağınız mayo ve bikiniler için hassas yıkama yapabilir, yıkama filesi kullanabilirsiniz. Mayo ve bikinileri kupkuru hale gelmeden kaldırmanız onların bozulmalarına ve hatta küflenmelerine yol açabilir. Mayo ve bikinileri kaldırırken sıkı sıkı katlamak yerine sermek daha iyi bir fikirdir. Plastik poşetler içinde saklayacaksanız, hava almayan vakumlu poşetler kullanmanız daha doğru bir seçimdir. Bikinilerinizi iç çamaşırı çekmecenizde, pamuklu kumaşların arasına koyarak da saklayabilirsiniz.

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