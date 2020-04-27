Çilek marmelatı nasıl yapılır?

Hazır mevsimiyken... Müjgan Yurtseven'den çilek marmelatı tarifi...

Mevsiminde; evde kaldığımız bugünlerde baharı sadece balkonlarımızda yaşasak da hayat bir şekilde devam ediyor. İhtiyaçlarımızı siparişle getirtebilme şansımız olduğundan mevsimin meyvelerinden mis kokulu çilekleri evimin yakınındaki mahalle manavımızdan istemiştim. Çilekleri tatlı bişeyler yapmak için almıştım ama bir türlü fırsat bulamamıştım, ziyan etmemek için püre haline getirerek az şeker ilavesiyle marmelatını pişirdim ve yine tatlılarda kullanmak üzere küçük kavanozlarda sakladım. İlk tadımları minik tava kekleriyle yaptık ve lezzetini çok beğendik. Sütlü tatlılar, kek, kurabiye ve tartların üzerine kullanabileceğimiz leziz marmelatla ilerleyen zamanlarda da pratik bir şekilde yapabileceğimiz tart tarifi paylaşmak var planlarım arasında…

Servis: 200 gr.'lık 4 adet kavanozda

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Çilek marmelatı için malzemeler:

1 kg çilek

350 gr toz şeker, 2 su bardağı

1/2 çay kaşığı tereyağı

Yarım limon suyu

Çilek marmelatı yapılışı:

Çilekleri bol suda yıkayarak süzgeçe alın. Saplarını ayıklayıp her birini ikiye bölerek püre haline gelene kadar rondodan geçirin (saplarını ayıkladıktan sonra net ölçü 800 gram). Püre haline gelen çilekleri derin bir reçel tenceresine aktarın, toz şeker ve tereyağını ilave ederek orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ara sıra karıştırarak 20 dakika pişirin. Limon suyunu ekleyip 3-4 dakika sonra ocağı kapatın. Marmelat sıcakken küçük kavanozlara geçirerek kapaklarını sıkıca kapatın. Tamamen soğuduktan sonra serin yerde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…