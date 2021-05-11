İyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez ürünüdür zeytinyağı. Peki iyi zeytinyağını nasıl anlayacağız? Zeytinyağının fiyatı nedir? İşte zeytinyağı hakkında bilmeniz gerekenler...

İyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Sağlık
11 Mayıs 2021 Salı

İyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytinyağı almadan önce birkaç noktasına dikkat etmekte fayda var. Mutlaka koklayın. Zeytinyağını kokladığınız zaman kötü bir koku almamanız gerekmektedir. İyi bir zeytinyağının olmazsa olmazı meyvemsi olması ve taze çimen kokusunun bulunmasıdır. Kaliteli zeytinyağı çamur kokusu, küf ve sirkemsi gibi farklı tatlar barındırmamalı.


Zeytinyağını tadabiliyorsanız mutlaka tadın. Kaliteli zeytinyağı boğazınızda yakıcılık ve dilinizin yanlarında acılık hissi vermesi gerekir. Boğazınızda hissettiğiniz bu yakıcılık asitle ilgili değildir, tam tersi içinde yüksek ölçüde antioksidan barındırdığını gösterir. Ve zeytinyağı alırken rengine bakarak karar vermeyin çünkü rengi ürünün kalitesini göstermez. Zeytinyağı ile pratik çözümler yazısını okumak için tıklayın...

Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

Tek bir bahçeden erken hasat edilen zeytin yere düşmeden toplanarak taş değirmende çekirdekleri ile birlikte öğütülür. Ayrıca bu yönteme sızma zeytinyağı da denilmektedir. Bu yöntem kullanılırken dikkat edilen önemli bir nokta vardır; o da koyulan suyun derecesinin 27° C'yi geçmemesidir. Eğer 27° C'yi geçerse o zeytinyağı antioksidan özelliğini yitirir, zeytinyağı olmaktan çıkar ve soğuk sıkım olmaz. Zeytinyağı içmenin faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Sıcak sıkım zeytinyağı nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağının tam tersine, zeytinden fazla yağ ve verim alabilmek için suyun sıcaklık değeri 27° C'nin üstündedir. Bu yöntem zeytinyağının besin değerlerinin değişmesini sağlar ve zeytinyağının aromasını ve kokusunun kaybolmasını sağlar.


Bir zeytinyağı tattım hayatım değişti
Bir zeytinyağı tattım hayatım değişti

Zeytinyağı nasıl saklanmalıdır?

Zeytinyağının renk, koku ve tadının ilk günkü gibi iyi olması için koyu renkli cam şişelerde ya da paslanmaz metal ambalajlarda saklanmalıdır. Ayrıca güneş görmemesi de önemli bir detaydır. Kuru, serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Eğer zeytinyağı uygun koşullarda saklanmazsa zamanla aromasının kaybolmasına ve renginin açılmasına neden olur. Zeytinyağının faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Zeytinyağı kaç kaloridir?

1 çay kaşığı zeytinyağı 40 kalori. 100 gram zeytinyağı ise 884 kaloridir.


Zeytinyağının fiyatı

1 litre zeytinyağının fiyatı markadan markaya farklılık göstermektedir. 2021 zeytinyağının fiyatı 34 - 110 TL arasında değişmektedir.


2020 - 2021 ödüllü en iyi zeytinyağı markaları

  • Nova Vera
  • Büyükkarcı Zeytinyağı
  • Purio Zeytinyağı
  • Oleamea Zeytinyağı
  • Granpa Zeytinyağı
  • Bozelli Zeytinyağı
  • Nermin Hanım Zeytinliği
  • Kisthene 02
  • Tuay Zeytinyağı
  • Ania Zeytinyağı
  • Sidyma Zeytinyağı
  • Genius Zeytinyağı

Zeytinyağlı tarifler

İçine girdiği her yemeği güzelleştiren zeytinyağıyla yapılmış tarifler...

10
Kerevizli detox çorbası malzemeler: (2-4 kişilik)
1/2 adet yıkanmış ve doğranmış kereviz
3 adet doğranmış soğan
1/4 kâse mısır
1/2 dilim kurutulmuş su yosunu
1.5 yemek kaşığı zeytinyağı
Deniz tuzu
Defne yaprağı

Hazırlanışı
Önceden doğranmış soğanları yarı saydam hale gelene kadar 10 dakika boyunca zeytinyağında soteleyin. Üzerine tuz ilave edin. Sotelenen soğanların üzerine, önceden hazırlanmış kereviz, defne yaprağı ve kurutulmuş yosunu ekleyin. Tencereye, sebzelerin yarı boyuna gelecek kadar su ilave edin. Daha sonra, tencerenin kapağını kapatıp, 20 dakika boyunca orta ateşte pişmeye bırakın. Defne yaprağı ve su yosununu çorbadan çıkarın. Sebzeleri püre kıvamına getirmek için çorbayı rondodan geçirin. İsteğe bağlı daha sıvı olması için üzerine az miktarda su eklenebilir. Çorbanızın içine mısırı atıp 5 dakika kaynatın. Sıcak veya soğuk şekilde servis edilebilir.
Baharatlı bamya sote Malzemeler
500 gr bamya
1 büyük domates
2 diş sarımsak
1 acı sivri biber
1 küçük kırmızı soğan
3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı köri
1 çay kaşığı tatlı paprika
Tuz
Karabiber
Su (yeterince)
Kişniş veya fesleğen veya nane (üstü için)


Yapılışı:
Tavanın içinde sızma zeytinyağı ile birlikte sarımsak dişleri ısıtılır, içine bamya eklenir, sotelenir. Altı tutmaya başlar gibi olunca küp şeklinde doğranmış domates ve baharatlarla birlikte üstünü örtecek kadar sıcak su da konup bamyalar yumuşayana kadar pişirilir.
Tuzu ekilir, halka halka doğranmış soğan da katılıp altı kapanır. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine taze kişniş serpilerek bulgur veya pirinç pilavı ile birlikte servis edilir.
Zeytinyağlı havuç ezmesi Malzemeler (6 kişilik)
500 gr havuç posası
1 adet soğan
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı su
1 çay kasığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı zencefil
1 tutam acı biber
1 çay kaşığı dövülmüş kişniş
1 tatlı kaşığı esmer şeker
1 tutam taze kişniş yaprağı
Tuz Yapılışı
1 kaşık zeytinyağı ve 2 kaşık suyun içinde, doğranmış soğan yumuşayana kadar kısık ateşte, rengi kararmayacak şekilde pişirilir. Üzerine havuç posası eklenir, baharatları ve tuzu konup, tencerenin ağzı kapalı olarak çok kısık ateşte 15 dakika pişirilir. İçine şeker eklenir ve altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Soğuyan baharatlı havuç, el mikseri ile arda kalan zeytinyağı bir sicim gibi dökülerek, istenen kıvamı alana kadar karıştırılır. Üzerine kıyılmış taze kişniş serpiştirilir. Kızarmış ekmek dilimleri ile servis edilir.
Narlı nohut salatası

Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut,
1 avuç maydanoz,
3 çorba kaşığı nar,
1/4 su bardağı pirinç,
2 çorba kaşığı nar ekşisi, zeytinyağı, limon, tuz

Hazırlanışı Nohutu 1 gece önceden ıslatın. Ertesi gün haşlayın ve soyuluyorsa kabuklarından ayırın. Pirinci haşlayın. Maydanozu ince ince doğrayın. Genişçe bir kaba nohut, maydanoz, pirinci koyun ve iyice karıştırın. Üzerine zarlarından ayıklanmış narları serpiştirin. Servis etmeden önce tuz, limon, yağ, nar ekşisini ilave edip tekrar karıştırın.
Naneli bulgur salatası

Malzemeler
200 gr. ince bulgur
2 bardak kaynar su
Yarım demet maydanoz
5 adet taze soğan
2 avuç taze nane
1 büyük kırmızı biber
2 adet salatalık
1 domates
1 sivri biber
1 limon
Tuz
Zeytinyağı

Hazırlanışı: Bulguru geniş bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar su koyup birkaç dakika haşlayın. Maydanoz, soğan ve naneyi ince ince kıyın. Kırmızı biber, salatalık, domates ve sivri biberleri küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeyi limon suyu, zeytinyağı, tuzla karıştırarak salatanızı servise hazır hale getirin.
Yer fıstıklı lahana salatası

Malzemeler
1 orta boy beyaz lahananın 1/4'i,
1 orta boy mor lahananın 1/4'i,
1 adet havuç,
2 adet taze soğan,
Yarım tatlı kaşığı tuz,
1 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 avuç yer fıstığı,
Yarım portakal suyu,
Yarım limon
Hazırlanışı İnce doğranmış lahanaları tuzla ovun. Havucu ve taze soğanı ince ince doğrayın. Orta boy tavanın içinde zeytinyağını orta hararetli ateşte ısıtın ve havuç ile soğanları 2 dakika soteleyin. Yer fıstığını başka bir tavada kavurun. Ardından fıstık, havuç ve taze soğanı lahanaya ilave edin. Üzerine portakal ve limon suyunu dökün.
Ballı susamlı tavuk salatası

Malzemeler:
300 gr tavuk,
Göbek salata,
1 adet taze kırmızı biber,
1 adet havuç,
1 avuç maydanoz,
4 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 yemek kaşığı bal,
1 tatlı kaşığı hardal,
1 çay kaşığı
Susam,
Çörek otu,
Tuz,
Karabiber,
Kırmızı biber


Hazırlanışı: Havuçları rendeleyin. Maydanoz ve kırmızı biberi ince ince, göbek salatayı iri doğrayın. Kuşbaşı tavuğu, yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine koyun. Tavuğun üzerine gezdirilecek sos için bir kâseye zeytinyağı, bal, susam, hardal, tuz, kırmızı biber ve karabiberi ekleyip tavukla harmanlayın. Hafif kızarana dek pişirin. Servis kâsesine kırmızı biber, göbek salata, maydanoz ve havucu alın. Üzerine soslu tavuk ve çörek otunu ekleyip servis edin.
Körili kızarmış havuç parçaları Malzemeler (4-6 kişilik)

1 kg yassı şekilde dilimlenmiş havuç
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı köri
1/2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Fırın tepsisini orta bölmeye yerleştirin ve fırını 220 derecede ısıtın. Direk fırın kağıdının üzerinde kesilen havuçları zeytinyağı, tuz ve köri baharatı ile kaplayın. Tepsiyi fırına vererek havuçları birkaç defa çevirerek 25-30 dakika pişirin. Piştikten sonra fırın tepsisindeyken balı havuçların üzerinde gezdirin. Tercihe göre baharat veya bal ekleyin.
Fırında lahana cipsi Malzemeler
1 küçük lahana
Az zeytinyağı
Az tuz
Az karabiber Yapılışı
Lahana yaprakları yıkanıp, kurulanır. Eğer kalın yapraklar varsa o kısımları çıkarılır ve körpe olanları kullanılır.

Bir salata kasesinin içinde lahana yaprakları salata yapar gibi hafifçe yağlanır ve fırın kağıdı yayılmış olan tepsiye tek sıra halinde dizilir. Üstlerine hafif tuz ve karabiber serpiştirilir.

90°C fırında kıtır olana kadar 2-2,5 saat pişirilir.
Zeytinyağlı enginar dolması Malzemeler
8 adet sakız enginar
1 su bardağı pirinç
5-6 sap taze soğan
1 demet dereotu
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı tuz
2 limon
1 çay bardağı zeytinyağı


Yapılışı
Enginarları alabilecek büyüklükte derin bir kaba 3-4 litre soğuk su alın ve yarım limon suyu ekleyerek hazırda bekletin.

Enginarların en dışındaki sert yapraklardan bir sıra kopartıp atın, saplarını dibinden kesin (sapları dolmayla birlikte pişireceğiz).

Fotoğraftaki gibi yaprakların tepesini keskin bir bıçakla kesip düzelterek içlerini açın. İç bölümündeki tüyleri kaşıkla kazıyın ve kararmamaları için yarım limon ile içlerini ovalayın. Limon suyu eklediğiniz soğuk su dolu kaba alın.

Sapların dışındaki sert bölümü bıçakla soyun ve enginarların bulunduğu suya alın. İç malzeme için pirinci bol suda yıkayıp süzün ve geniş bir kaba alın.

Yıkayıp incecik doğradığınız taze soğan ve dereotunu pirince ilave edin, karabiber, pulbiber, tuz ve zeytinyağının yarısını da ilave edip karıştırın.

Enginarları sudan alıp pirinçli harcı her birine eşit oranda pay edin. Tencereye tek sıra halinde olacak şekilde yerleştirin.
1 limonu 8 eşit parçaya bölün ve dolmalara kapak yapın. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirin, soyulmuş sapları da aralara serpiştirin.

Sıcak suyu enginarların yarısına gelecek kadar kenarından akıtın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 50-55 dakika kadar pişirin. Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alın.

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