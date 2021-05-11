İyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Zeytinyağı almadan önce birkaç noktasına dikkat etmekte fayda var. Mutlaka koklayın. Zeytinyağını kokladığınız zaman kötü bir koku almamanız gerekmektedir. İyi bir zeytinyağının olmazsa olmazı meyvemsi olması ve taze çimen kokusunun bulunmasıdır. Kaliteli zeytinyağı çamur kokusu, küf ve sirkemsi gibi farklı tatlar barındırmamalı.

Zeytinyağını tadabiliyorsanız mutlaka tadın. Kaliteli zeytinyağı boğazınızda yakıcılık ve dilinizin yanlarında acılık hissi vermesi gerekir. Boğazınızda hissettiğiniz bu yakıcılık asitle ilgili değildir, tam tersi içinde yüksek ölçüde antioksidan barındırdığını gösterir. Ve zeytinyağı alırken rengine bakarak karar vermeyin çünkü rengi ürünün kalitesini göstermez. Zeytinyağı ile pratik çözümler yazısını okumak için tıklayın...

Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

Tek bir bahçeden erken hasat edilen zeytin yere düşmeden toplanarak taş değirmende çekirdekleri ile birlikte öğütülür. Ayrıca bu yönteme sızma zeytinyağı da denilmektedir. Bu yöntem kullanılırken dikkat edilen önemli bir nokta vardır; o da koyulan suyun derecesinin 27° C'yi geçmemesidir. Eğer 27° C'yi geçerse o zeytinyağı antioksidan özelliğini yitirir, zeytinyağı olmaktan çıkar ve soğuk sıkım olmaz. Zeytinyağı içmenin faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Sıcak sıkım zeytinyağı nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağının tam tersine, zeytinden fazla yağ ve verim alabilmek için suyun sıcaklık değeri 27° C'nin üstündedir. Bu yöntem zeytinyağının besin değerlerinin değişmesini sağlar ve zeytinyağının aromasını ve kokusunun kaybolmasını sağlar.

Zeytinyağı nasıl saklanmalıdır?

Zeytinyağının renk, koku ve tadının ilk günkü gibi iyi olması için koyu renkli cam şişelerde ya da paslanmaz metal ambalajlarda saklanmalıdır. Ayrıca güneş görmemesi de önemli bir detaydır. Kuru, serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Eğer zeytinyağı uygun koşullarda saklanmazsa zamanla aromasının kaybolmasına ve renginin açılmasına neden olur. Zeytinyağının faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Zeytinyağı kaç kaloridir?

1 çay kaşığı zeytinyağı 40 kalori. 100 gram zeytinyağı ise 884 kaloridir.

Zeytinyağının fiyatı

1 litre zeytinyağının fiyatı markadan markaya farklılık göstermektedir. 2021 zeytinyağının fiyatı 34 - 110 TL arasında değişmektedir.

2020 - 2021 ödüllü en iyi zeytinyağı markaları

Nova Vera

Büyükkarcı Zeytinyağı

Purio Zeytinyağı

Oleamea Zeytinyağı

Granpa Zeytinyağı

Bozelli Zeytinyağı

Nermin Hanım Zeytinliği

Kisthene 02

Tuay Zeytinyağı

Ania Zeytinyağı

Sidyma Zeytinyağı

Genius Zeytinyağı