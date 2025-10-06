Çocuklarda güçlü bağışıklık sağlama yolları

Her ebeveynin bildiği tanıdık bir döngü vardır: Yaz özgürlüğü, çocuklar sınıflara ve oyun alanlarına geri döndüğünde, virüsler, bakteriler ve mevsimsel patojenlerin yoğun karışımına maruz kaldıklarında yerini eylül hapşırıklarına yerini bırakır. Ancak bazı çocuklar etrafta dolaşan her şeyi kapıyor gibi görünürken, diğerleri neredeyse tek bir burun akıntısı olmadan hastalık mevsimini atlatır. Fark şans gibi görünebilir ancak çoğu zaman bu, sağlıklı çocukların nasıl beslendikleri, uyuma şekilleri ve bağışıklık savunmalarını nasıl geliştirdiklerinin bir sonucudur. 2024’te yapılan araştırmalar, özellikle okul sezonunun başlamasıyla çocuklarda mevsimsel hastalık kalıplarına yeni bir ışık tutuyor. Güçlü bağışıklık sistemine sahip çocukların ortak birkaç noktası var ve bunda ebeveynlerin büyük payı bulunuyor.

Güçlü bağışıklık sistemine sahip çocuklar

Araştırmalara göre, ebeveynler ve uzmanlar, en güçlü bağışıklık sistemine sahip çocukların yeterince uyuduğunu, sağlıklı beslendiğini ve tutarlı sağlıklı alışkanlıklar sürdürdüğünü söylüyor. İşte sağlıklı bağışıklık sistemine sahip çocukların çoğunda ortak olan şeyler:

Onlara sağlıklı bir başlangıç veriyorlar

Altı çocuk annesi (yaşları dokuz ile yirmi iki arasında değişiyor) bir anne, altı çocuğunu da emzirmiş olmasını, çocuklarının nadiren hasta olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görüyor. "Çocuklarıma en iyi başlangıcı vermek benim için önemliydi. Onları olabildiğince uzun süre emzirmenin faydalı olduğunu biliyordum." Pediatrist ve yazar olan Dr. Adrea Theodore, bir çocuğun bağışıklık sisteminin doğumda olgunlaşmamış olduğunu ve bu nedenle yenidoğanların daha büyük çocukların yakalanmadığı birçok enfeksiyona açık olduğunu belirtiyor." Annelerin emzirmesinin önerilmesinin büyük bir nedeni bu. Anne sütü, annenin antikorlarını içerir ve çocuğun kendi bağışıklık sistemi olgunlaşırken onu korur." Ancak çocuğunuzu emziremediyseniz ya da emzirmemeyi seçtiyseniz bile, çocuğunuzun baştan itibaren sağlıklı bir bağışıklık sistemi geliştirmesine yardımcı olmanın yolları vardır. Beslenme uzmanı Laura Iu, çocukların beslenmesine kimchi, salatalık turşusu, yoğurt veya kefir gibi probiyotik açısından zengin yiyecekler eklemeyi öneriyor. "Bağışıklık sisteminin büyük bir kısmı bağırsakta bulunur ve sağlıklı bir bağırsak çocuğun bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı olur" diyor.

Tutarlı önleyici tedbirler alıyorlar

Hastalığın yayılmasını durdurmak; hastalığı önleme ile başlar ve birçok ebeveyn, 2020 COVID-19 pandemisi sırasında öğrendikleri önleyici ve koruyucu tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Örneğin maske kullanımı hastalığın yayılmasını durdurabilen, kanıtlanmış bir yöntemdir; el yıkamak, CDC’nin virüslerin yayılmasını önlemek için önerdiği başlıca yöntemlerden biridir. "Çocukların ellerini yıkadığından (iyi tuvalet hijyenine sahip olduğundan) emin olmak da enfeksiyonun yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir" diyor Dr. Theodore. Başka bir anne, önleyici bir strateji olarak bitkisel çözümlere de başvuruyor. "Mevsim değiştiğinde ve burun akıntıları sıklaştığında, çörek otu yağı, zerdeçal ve kara biber bazlı bir karışım kullanırdım. Üzerine biraz asit ve bal ekleyerek hem tadını iyileştirir hem de ek faydalar sağlardım. Ayrıca bağışıklık sistemimizi kontrol altında tutmak için sarımsak, neem yağı ve kolloidal gümüş kullanırdım" diye ekliyor.

Düzenli aşıları yapılıyor

Phoenix Children’s Hastanesi’nde Alerji ve İmmünoloji bölüm başkanı ve tıbbi direktör Dr. Cindy Bauer, ebeveynler için Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) yönergelerini ve önerilerini referans olarak gösteriyor. "Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için aşılar çok önemlidir çünkü bağışıklık sistemleri yetişkinlere kıyasla tam olarak gelişmemiştir. Aşı olmadan birçok enfeksiyon ciddi hastalıklara veya hatta ölüme yol açabilir" diyor.

Besleyici yiyecekler tüketirler

Dr. Bauer, bağışıklık için iyi beslenmenin son derece önemli olduğunu ancak bunun kolayca gözden kaçabileceğini ekliyor. "Sağlıklı bağışıklık sistemine sahip birçok aktif çocuk, meyve ve sebzeler gibi besleyici gıdalar tüketir. Besinlerden alınan beslenme ideal olsa da bazı aileler gerektiğinde bu besinleri desteklemek için çocuklarına multivitamin vermeyi tercih edebiliyor". Ancak multivitamin veya takviye vermeden önce ebeveynlerin çocuklarının pediatristine danışması gerektiğini de vurguluyor. Beslenme uzmanı Laura Iu, ebeveynlere kesilmiş ve yıkanmış meyveleri, çocukların kolayca alabileceği göz hizasında buzdolabında bulundurmalarını öneriyor. "Çocukları seçimlere dahil edin; çünkü dahil olduklarında bir şeyi deneme olasılıkları daha yüksektir. Bir çocuğun genel olarak ne yediğine odaklanmak, tek bir öğün veya atıştırmalığa takılmaktan daha önemlidir" diye ekliyor.

Yeterince uyurlar

Amerikan Uyku Akademisi, çocuğun yaşına göre alması gereken uyku saatleriyle ilgili rehberlik sağlıyor. "Güçlü bir bağışıklık sistemi sadece yiyecekten gelmez; uyku da aynı derecede önemlidir" diyor Iu ve ekliyor: "Uyku sırasında vücut büyüme hormonları salgılar, yeni hücreler üretir ve enfeksiyonlarla savaşan proteinler oluşturur, bu yüzden düzenli uyku saatlerini korumak, çocuğun bağışıklığını güçlendirmenin en basit yollarından biridir." Dr. Theodore, ebeveynlere çocukların her gece aldıkları uyku süresi ve kalitesini artırmak için ekran süresini sınırlamalarını öneriyor.

Sağlıklı bir ortamda yaşarlar

Dr. Bauer, "Sağlıklı bağışıklık sistemine sahip çocuklar, iyi hava kalitesi olan, doğal ve çeşitli mikrobiyal maruziyetleri olan ve toksik stresten uzak ortamlarda yaşar" diyor. Bu, kentsel alanlarda yaşayan aileler için kolay olmayabilir. Ancak ebeveynler, pasif sigara dumanına maruziyeti sınırlayabilir ve evdeki hava kirliliğini en aza indirebilir; her ikisi de hava kalitesini olumsuz etkiler ve bağışıklık sistemi için zararlıdır.

Erken ve güvenli şekilde “iyi toprak”la temas ederler

Çocukların temiz hava alması ve toksinlere daha az maruz kalması iyi olduğu gibi, araştırmalar alerjik rahatsızlıklar geliştirme olasılığı daha düşük olan çocukların, belirli mikrobiyal maruziyetler yaşadığını veya biraz “iyi toprağa” temas ettiğini gösteriyor. "Daha steril, modern bir ortamda daha az mikrobiyal maruziyet, bağışıklık sisteminin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Hatta bazı çalışmalar, erken yaşta evcil hayvan, kedi veya köpeklere maruz kalmanın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve alerji gelişimini önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor" diyor Dr. Bauer.

Güvenli ve besleyici evlerde yaşarlar

Kronik stres düzeyi daha düşük çocukların bağışıklık sistemi daha sağlıklıdır. Ebeveynler çocuklarının stres yaşamalarını tamamen engelleyemeyebilir ancak bunu azaltmak için aktif çaba gösterebilirler. "Çocuklar okul ile ilgili kaygı veya başka sorunlar yaşayabilir; bu durum fiziksel şikayetler olarak ortaya çıkabilir" diyor Dr. Theodore. "Ebeveynler, çocuklarının herhangi bir problemi veya endişesi olup olmadığını görmek ve onlara nasıl yardımcı olabileceklerini anlamak için ‘kontrol’ yolları bulmalıdır" diye ekliyor.

