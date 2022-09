İyi bir rutin oluşturmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Kendi günlük rutininizi geliştirmek, gününüzü daha verimli hale getirir ancak herkes “sabah insanı” değildir. Sabah rutinini oluşturmakta zorlananlara özel önceki geceden yapabileceğiniz şeyleri sıraladık!

1- Uyku saatinizi belirleyin

Çoğumuzun sabah uyanması gerektiği saat bellidir. Ancak “her sabah şu saatte uyanırım” cümlesini hayata geçiren insan sayısı oldukça azdır. Ortalama bir yetişkinin gece en az yedi saat uykuya ihtiyacı vardır. Sabahları sürekli olarak 6.30'da uyanıyorsanız, bu, 23.30'a kadar derin uykuda olmanız gerektiği anlamına gelir. Bunu başarmak için, 11'e kadar ışıklar kapalıyken yatakta olmanız gerekebilir. Akşam rutininiz bu zaman çizelgesine uygun olmalıdır. Ne de olsa uyanmak, uyumaktan biraz daha zordur…

2- Cihazlarınızı kapatın

Telefonunuzu gece bir kenara koymayı başarsanız da arar ara dönüp bakmak uyuyacağınız sürenin önüne geçer. Yatakta sosyal medyada vakit geçirmek oldukça keyifli olabilir ancak ne yazık ki gece geç saatlerde ekran başında geçirilen zaman, sabah rutininizi daha başlamadan mahvedebilir.

3- Yediklerinizin saatini takip edin

Ne tükettiğiniz kadar ne zaman tükettiğiniz de önemlidir. Örneğin, gece geç saatlerde kafein veya alkol içmek uykuya dalmayı ve ertesi gün için yeterince dinlenmeyi zorlaştırabilir. Vücudunuz siz uyurken yiyecekleri işlemez. Böylece düzenli aktivitelerle kalori yakmak yerine daha fazla yağ depolayacak ve daha hızlı kilo alacaksınız. Bu, vücudunuzun her gün uykuya dalması ve uyanmasının doğal yolu olan sirkadiyen ritminizi de bozabilir.

4- Önceden planlamak

Sabahları kolaylaştırmak için geceleri yapabileceğiniz birkaç şey var. Ertesi gün için kıyafetinizi seçip hazırlayabilirsiniz. Okul veya iş için ihtiyacınız olan her şeyi toplayın, böylece bir sabah koşuşturması sırasında önemli bir şeyi unutmazsınız.

5- Zamanlamanız üzerinde çalışın

Bazen sorun her şeyin zamanlamasında yatar. Bazı aktiviteleri geceden sabaha veya tam tersi şekilde taşımak, büyük bir etki yaratmanın küçük ama basit bir yoludur. Egzersiz bu duruma en iyi örnektir. Doğru günlük egzersiz yapmak sağlığınız için çok önemlidir. Ancak yatmadan hemen önce egzersiz yapmak vücudunuza adrenalin pompalayarak uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Bu yüzden bu rutini sabaha çevirin.

Bu kılavuzu kullanarak bir strateji oluşturun ve bir ay boyunca ilerlemenizi çizin. Akşam ve sabah rutinlerinin giderek daha iyi hissetmenize nasıl yardımcı olmaya başladığını görmeye başlayacaksınız.

